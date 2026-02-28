Mais de 15.000 unidades entregues a clientes em mais de 40 mercados internacionais

CHANGSHA, China, 28 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- A Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion" ou "a Empresa"; 1157.HK) anunciou um início sólido para 2026, com entregas de equipamentos em larga escala em diversos mercados internacionais. A partir de quatro grandes centros de fabricação na Zoomlion Smart Industrial City, equipamentos de alta tecnologia, inteligentes e de baixa emissão foram enviados para clientes em todo o mundo, totalizando mais de 15.000 unidades com um valor combinado de aproximadamente 8,5 bilhões de yuans (cerca de US$ 1,2 bilhão).

Zoomlion abre 2026 com US$ 1,2 bilhão em envios de equipamentos em todo o mundo (PRNewsfoto/Zoomlion)

Desde o início do ano, a divisão de guindastes de construção da Zoomlion já entregou mais de 1.500 unidades, avaliadas em mais de 2,4 bilhões de yuans (aproximadamente US$ 350 milhões). O portfólio incluiu o guindaste todo-terreno de 4.000 toneladas, o de maior capacidade do mundo.

Máquinas de concreto também foram enviadas para clientes globalmente. Uma parte significativa desses equipamentos tem como destino 23 países, incluindo mercados consolidados na Alemanha, Austrália e Emirados Árabes Unidos.

No segmento de terraplenagem e mineração, a solução integrada de frota da Zoomlion — com escavadeiras de mineração de alta performance da classe de cem toneladas combinadas com caminhões de mineração elétricos a bateria — foi um componente essencial do volume total de entregas. Mais de 3.700 unidades de maquinário de terraplenagem e mineração, avaliadas em cerca de 2,3 bilhões de yuans (cerca de US$ 335 milhões), foram enviadas do Parque de Máquinas de Terraplenagem da Zoomlion Smart Industrial City, bem como das instalações em Weinan e Quantang.

A Zoomlion entregou mais de 4.000 unidades de plataformas de trabalho aéreo para mais de 40 países e regiões. A produção de alto volume foi liderada pela plataforma de trabalho aéreo de lança reta de 82 metros, atualmente a mais alta de sua categoria.

Fora da Zoomlion Smart Industrial City, equipamentos adicionais foram enviados da fábrica inteligente de guindastes de torre da Zoomlion em Changde e de suas instalações de produção em Jiangyin, onde modelos emblemáticos e de alta demanda foram fornecidos a clientes globais. Os pedidos internacionais representaram mais de 80% do valor total dos pedidos durante este período. Esses pedidos destinam-se a mais de 40 países e regiões, incluindo Itália, Hungria, Estados Unidos, Austrália, Cingapura, Turquia, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Colômbia, Tanzânia, Costa do Marfim e Marrocos.

As divisões de máquinas agrícolas, máquinas de construção de fundações, equipamentos de emergência, materiais avançados e outras unidades de negócios da Empresa também concluíram entregas internacionais durante o mesmo período.

Pensando no futuro, a Zoomlion permanece focada na inovação de produtos e na expansão de sua presença internacional. A Empresa continuará a apoiar clientes em todo o mundo com equipamentos avançados, inteligentes e com emissões mais baixas, além de soluções integradas.

