CHANGSHA, China, 23 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion") realizou sua Global Mining Machinery Expo 2026 em Changsha no dia 16 de maio, atraindo mais de 500 clientes e parceiros do setor de quase 30 países e regiões para conhecer seus mais recentes equipamentos e soluções para mineração.

Zoomlion destaca soluções avançadas, ecológicas e inteligentes para mineração na Global Mining Machinery Expo 2026

O evento, realizado no Parque de Máquinas de Terraplenagem da Zoomlion Smart City, destacou os avanços da Zoomlion em três áreas: máquinas de carga pesada para minas a céu aberto, equipamentos elétricos e híbridos para operações de mineração sustentável e sistemas autônomos de transporte e gerenciamento de minas.

Três modelos principais lideraram a exposição de equipamentos, incluindo a carregadeira híbrida de rodas ZWL360, o caminhão de mineração híbrido elétrico ZTE450HEV e a escavadeira de mineração com motor duplo ZE1650G.

A ZWL360 é a maior carregadeira híbrida de rodas do mundo, com carga nominal de 36 toneladas e potência combinada de 1.495 quilowatts. Ela proporciona mais de 15% de economia de energia em comparação com máquinas equivalentes. O ZTE450HEV transporta uma carga útil de 240 toneladas e é equipado com um sistema de tração diesel-elétrico com sistemas de recuperação de energia. A escavadeira ZE1650G opera com dois motores QSM15 em conjunto e foi projetada para funcionar em condições severas.

A Zoomlion exibiu mais de 40 novos produtos e componentes de mineração movidos a energia limpa, incluindo os caminhões de mineração híbrido ZT160HEV e totalmente elétrico ZT165EV. Suas máquinas elétricas e híbridas já estão operando em dezenas de minas ao redor do mundo, com unidades individuais acumulando mais de 8.000 horas de serviço.

A empresa destacou várias tecnologias proprietárias sustentáveis durante o evento. O Sistema de Gestão de Superenergia Adaptativa ZM-i, por exemplo, alimenta suas máquinas híbridas por meio de uma arquitetura de "híbrido verdadeiro", que opera simultaneamente um motor a diesel e um motor elétrico sob carga pesada, em vez de alternar entre os dois. Os testes da empresa registraram uma redução de 20% no consumo de combustível e uma melhoria de 11,2% na eficiência operacional.

O transporte autônomo foi outro grande foco. A Zoomlion colocou quase 100 caminhões de mineração sem motorista em operação em vários locais na China, onde são capazes de navegação autônoma, desvio de obstáculos e trabalho coordenado com escavadeiras. Na exposição, a empresa demonstrou essa capacidade ao vivo, operando a escavadeira ZE985G com controle remoto, o caminhão de mineração totalmente elétrico ZT118EV e o caminhão híbrido de mineração ZT160HEV em uma demonstração coordenada de escavação, carregamento e transporte, combinando operação remota e transporte autônomo.

A Zoomlion também apresentou duas plataformas de software durante o evento: a Plataforma Inteligente de Supervisão de Minas 2.0 e a Plataforma de Operação e Diagnóstico de Minas 2.0. Os sistemas transmitem dados dos equipamentos do campo para a nuvem, permitindo monitoramento em tempo real, previsão de falhas e acompanhamento de manutenção.

A empresa também apresentou um sistema inteligente de avaliação de minas que analisa as condições do local, modela o consumo de energia e recomenda configurações de equipamentos de acordo com cada mina. O sistema já foi implantado em mais de 150 minas e concluiu mais de 200 projetos personalizados.

Yuan Ye, vice-presidente da Zoomlion, afirmou que a empresa continuará investindo em suas bases tecnológicas para impulsionar a inovação e aprofundar suas parcerias com clientes em todo o mundo.

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FONTE Zoomlion