Zoomlion acelera a implantação global de máquinas agrícolas com inovações em produtos híbridos e inteligentes
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31 mai, 2026, 09:02 GMT
CHANGSHA, China, 31 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A Zoomlion está acelerando o lançamento global de máquinas agrícolas inteligentes e movidas a energia alternativa, aproveitando as principais feiras na Turquia, África do Sul, Tailândia, Brasil e China para apresentar tratores híbridos, colheitadeiras inteligentes e soluções de mecanização específicas para cada cultura, alinhadas com a transição da agricultura para operações mais ecológicas, inteligentes e mecanizadas.
Os tratores híbridos foram apresentados como os produtos de destaque da empresa em diversos mercados. Os modelos DV3504 e DQ2604 tiveram grande destaque na Turquia e na África do Sul, o que ressaltou o empenho da Zoomlion em posicionar as máquinas híbridas como uma solução prática para a agricultura em grande escala e para a redução do consumo de combustível. Na Turquia, os tratores fizeram sua estreia oficial na Feira Agrícola de Konya, onde a Zoomlion destacou seu desempenho em aplicações de alta carga, como o cultivo profundo, graças ao seu sistema de acionamento elétrico inteligente distribuído MiDD, desenvolvido internamente, e à tecnologia de controle dinâmico de energia. Na África do Sul, o DV3504 foi o protagonista da apresentação da empresa na feira Nampo, despertando interesse por sua combinação de potência, operação inteligente e eficiência energética.
O Brasil foi palco de outro acontecimento marcante, com a Zoomlion fazendo sua primeira participação na Agrishow e lançando oficialmente o modelo DV3504 no mercado local. A empresa posicionou o trator no contexto da tendência da agricultura verde no Brasil e das necessidades operacionais da produção em grande escala de soja e milho, ao mesmo tempo em que sinalizou novos investimentos na região por meio de sua subsidiária local e de sua base de produção.
Além dos tratores, a Zoomlion está utilizando soluções adaptadas às condições locais para atender às necessidades de mecanização específicas de cada cultura. Na AGRITECHNICA ASIA 2026, em Bangcoc, a empresa lançou a colheitadeira de cana-de-açúcar C600 como parte de uma solução mais ampla para o setor de cana-de-açúcar do Sudeste Asiático. Projetada para a densidade de plantio e o relevo da Tailândia, a C600 integra colheita, transporte, desfolhamento e limpeza, enquanto seu sistema de gerenciamento inteligente Z-Pilot incorpora tecnologias de direção autônoma e programação inteligente. A Zoomlion também apresentou tratores e equipamentos auxiliares para formar uma solução completa de mecanização da cana-de-açúcar.
Na Exposição Internacional de Máquinas Agrícolas de Xinjiang, a Zoomlion enfatizou ainda mais o papel das tecnologias inteligentes de energia renovável em sua estratégia de modernização. A empresa lançou nove produtos híbridos, incluindo a DH7-6000, que descreveu como a primeira colheitadeira híbrida de grãos em tandem do mundo. De acordo com a Zoomlion, a máquina oferece menos consumo de energia e mais eficiência operacional do que os equipamentos convencionais.
Em conjunto, as exposições mostram como a Zoomlion está combinando tecnologia híbrida e inteligente com soluções agrícolas mais localizadas, ao mesmo tempo em que continua a promover sua estratégia de "alta tecnologia, internacional e novas fontes de energia" nos mercados globais.
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FONTE Zoomlion
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