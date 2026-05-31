Zoomlion acelera a implantação global de máquinas agrícolas com inovações em produtos híbridos e inteligentes

CHANGSHA, China, 31 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A Zoomlion está acelerando o lançamento global de máquinas agrícolas inteligentes e movidas a energia alternativa, aproveitando as principais feiras na Turquia, África do Sul, Tailândia, Brasil e China para apresentar tratores híbridos, colheitadeiras inteligentes e soluções de mecanização específicas para cada cultura, alinhadas com a transição da agricultura para operações mais ecológicas, inteligentes e mecanizadas.

Cliente testa o trator híbrido DV3504 da Zoomlion no NAMPO Harvest Day 2026, na África do Sul, em 12 de maio.

Os tratores híbridos foram apresentados como os produtos de destaque da empresa em diversos mercados. Os modelos DV3504 e DQ2604 tiveram grande destaque na Turquia e na África do Sul, o que ressaltou o empenho da Zoomlion em posicionar as máquinas híbridas como uma solução prática para a agricultura em grande escala e para a redução do consumo de combustível. Na Turquia, os tratores fizeram sua estreia oficial na Feira Agrícola de Konya, onde a Zoomlion destacou seu desempenho em aplicações de alta carga, como o cultivo profundo, graças ao seu sistema de acionamento elétrico inteligente distribuído MiDD, desenvolvido internamente, e à tecnologia de controle dinâmico de energia. Na África do Sul, o DV3504 foi o protagonista da apresentação da empresa na feira Nampo, despertando interesse por sua combinação de potência, operação inteligente e eficiência energética.

O Brasil foi palco de outro acontecimento marcante, com a Zoomlion fazendo sua primeira participação na Agrishow e lançando oficialmente o modelo DV3504 no mercado local. A empresa posicionou o trator no contexto da tendência da agricultura verde no Brasil e das necessidades operacionais da produção em grande escala de soja e milho, ao mesmo tempo em que sinalizou novos investimentos na região por meio de sua subsidiária local e de sua base de produção.

Além dos tratores, a Zoomlion está utilizando soluções adaptadas às condições locais para atender às necessidades de mecanização específicas de cada cultura. Na AGRITECHNICA ASIA 2026, em Bangcoc, a empresa lançou a colheitadeira de cana-de-açúcar C600 como parte de uma solução mais ampla para o setor de cana-de-açúcar do Sudeste Asiático. Projetada para a densidade de plantio e o relevo da Tailândia, a C600 integra colheita, transporte, desfolhamento e limpeza, enquanto seu sistema de gerenciamento inteligente Z-Pilot incorpora tecnologias de direção autônoma e programação inteligente. A Zoomlion também apresentou tratores e equipamentos auxiliares para formar uma solução completa de mecanização da cana-de-açúcar.

Na Exposição Internacional de Máquinas Agrícolas de Xinjiang, a Zoomlion enfatizou ainda mais o papel das tecnologias inteligentes de energia renovável em sua estratégia de modernização. A empresa lançou nove produtos híbridos, incluindo a DH7-6000, que descreveu como a primeira colheitadeira híbrida de grãos em tandem do mundo. De acordo com a Zoomlion, a máquina oferece menos consumo de energia e mais eficiência operacional do que os equipamentos convencionais.

Em conjunto, as exposições mostram como a Zoomlion está combinando tecnologia híbrida e inteligente com soluções agrícolas mais localizadas, ao mesmo tempo em que continua a promover sua estratégia de "alta tecnologia, internacional e novas fontes de energia" nos mercados globais.

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FONTE Zoomlion