Zoomlion eröffnet das Jahr 2026 mit 1,2 Milliarden US-Dollar an Maschinenlieferungen in alle Welt

Mehr als 15.000 Einheiten an Kunden in über 40 internationalen Märkten geliefert

CHANGSHA, China, 28. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. („Zoomlion" oder „das Unternehmen"; 1157.HK) gab einen soliden Start in das Jahr 2026 bekannt, mit umfangreichen Ausrüstungslieferungen auf mehreren internationalen Märkten. Von vier großen Produktionszentren innerhalb der Zoomlion Smart Industrial City wurden hochwertige, intelligente und schadstoffarme Geräte an Kunden in aller Welt geliefert, insgesamt mehr als 15.000 Einheiten mit einem Gesamtwert von etwa 8,5 Milliarden Yuan (ca. 1,2 Milliarden US-Dollar).

Seit Anfang des Jahres hat die Baukransparte von Zoomlion mehr als 1.500 Einheiten im Wert von über 2,4 Milliarden Yuan (ca. 350 Millionen US-Dollar) ausgeliefert. Zum Portfolio gehörte der weltweit größte 4.000-Tonnen-Geländekran.

Auch Betonmaschinen wurden an Kunden in aller Welt geliefert. Ein beträchtlicher Teil dieser Ausrüstungen ist für 23 Länder bestimmt, darunter etablierte Märkte in Deutschland, Australien und den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Im Erdbewegungs- und Bergbausegment war die integrierte Flottenlösung von Zoomlion ein wichtiger Bestandteil des gesamten Liefervolumens. Diese besteht aus leistungsstarken Bergbaubaggern der Hundert-Tonnen-Klasse in Kombination mit batterieelektrischen Bergbaufahrzeugen. Über 3.700 Erdbewegungs- und Bergbaumaschinen im Wert von rund 2,3 Milliarden Yuan (ca. 335 Millionen US-Dollar) wurden aus dem Zoomlion Smart Industrial City Earthmoving Machinery Park sowie aus Anlagen in Weinan und Quantang verschifft.

Zoomlion hat mehr als 4.000 Hubarbeitsbühnen in über 40 Länder und Regionen geliefert. Das hohe Produktionsvolumen wurde von der 82 Meter langen Hubarbeitsbühne mit geradem Ausleger angeführt, die derzeit die höchste ihrer Klasse ist.

Außerhalb der Zoomlion Smart Industrial City wurden zusätzliche Geräte aus der Changde Tower Crane Smart Factory von Zoomlion und dem Produktionswerk in Jiangyin geliefert, wo Flaggschiffmodelle und Modelle mit hoher Nachfrage an Kunden weltweit geliefert wurden. Mehr als 80 % des gesamten Auftragswerts entfielen in diesem Zeitraum auf internationale Aufträge. Diese Aufträge sind für mehr als 40 Länder und Regionen bestimmt, darunter Italien, Ungarn, die Vereinigten Staaten, Australien, Singapur, die Türkei, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Kolumbien, Tansania, die Elfenbeinküste und Marokko.

Die Geschäftsbereiche Landmaschinen, Tiefbaumaschinen, Notfallausrüstung, moderne Werkstoffe und andere Geschäftsbereiche des Unternehmens haben im gleichen Zeitraum ebenfalls internationale Lieferungen durchgeführt.

Mit Blick auf die Zukunft konzentriert sich Zoomlion weiterhin auf Produktinnovationen und den Ausbau seiner internationalen Präsenz. Das Unternehmen wird seine Kunden auch weiterhin weltweit mit fortschrittlichen, intelligenten und schadstoffarmen Geräten und integrierten Lösungen unterstützen.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2922080/1.jpg