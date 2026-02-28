Zoomlion ouvre l'année 2026 avec 1,2 milliard de dollars de livraisons d'équipements au niveau mondial

Plus de 15 000 unités livrées à des clients sur plus de 40 marchés internationaux

CHANGSHA, Chine, 28 février 2026 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co, Ltd. (« Zoomlion » ou « la Société » ; 1157.HK) a annoncé une ouverture solide pour 2026, avec des livraisons d'équipement à grande échelle sur plusieurs marchés internationaux. Depuis les quatre principaux centres de production de Zoomlion Smart Industrial City, des équipements haut de gamme, intelligents et à faibles émissions ont été expédiés à des clients du monde entier, pour un total de plus de 15 000 unités d'une valeur combinée d'environ 8,5 milliards de yuans (environ 1,2 milliard de dollars).

Zoomlion Opens 2026 With US$1.2 Billion in Global Equipment Shipments

Depuis le début de l'année, la division des grues de construction de Zoomlion a livré plus de 1 500 unités évaluées à plus de 2,4 milliards de yuans (environ 350 millions de dollars américains). Le portefeuille comprenait la grue tout-terrain de 4 000 tonnes, la plus grande capacité au monde.

Des machines à béton ont également été expédiées à des clients du monde entier. Une grande partie de ces équipements part à destination de 23 pays, dont des marchés établis en Allemagne, en Australie et aux Émirats arabes unis.

Dans le segment du terrassement et de l'exploitation minière, la solution de parc de véhicules intégrée de Zoomlion, comprenant des pelles minières de catégorie cent tonnes à haute performance associées à des camions miniers électriques à batterie, a été un élément clé du volume de livraison global. Plus de 3 700 engins de terrassement et d'exploitation minière, pour un montant d'environ 2,3 milliards de yuans (environ 335 millions de dollars), ont été expédiés depuis le parc d'engins de terrassement de Zoomlion Smart Industrial City, ainsi que depuis les installations de Weinan et de Quantang.

Zoomlion a livré plus de 4 000 nacelles élévatrices dans plus de 40 pays et régions. La nacelle élévatrice à flèche droite de 82 mètres, actuellement la plus haute de sa catégorie, a impulsé cette production à haut volume.

En dehors de Zoomlion Smart Industrial City, des équipements supplémentaires ont été expédiés depuis l'usine intelligente de grues à tour de Changde et l'usine de production de Jiangyin, où des modèles phares et très demandés ont été fournis à des clients internationaux. Les commandes internationales ont représenté plus de 80 % de la valeur totale des commandes au cours de cette période. Ces commandes sont destinées à plus de 40 pays et régions, dont l'Italie, la Hongrie, les États-Unis, l'Australie, Singapour, la Turquie, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, la Colombie, la Tanzanie, la Côte d'Ivoire et le Maroc.

Les divisions de la société chargées des machines agricoles, des machines de travaux de fondations, des équipements d'urgence, des matériaux avancés et d'autres activités ont également effectué des livraisons internationales au cours de la même période.

Regardant vers l'avenir, Zoomlion reste concentrée sur l'innovation produit et l'expansion de sa présence internationale. L'entreprise continuera à soutenir ses clients dans le monde entier en leur proposant des équipements et des solutions intégrées avancés, intelligents et moins polluants.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2922080/1.jpg