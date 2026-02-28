Zoomlion inicia 2026 con envíos globales de equipos por valor de 1.200 millones de dólares

Más de 15.000 unidades entregadas a clientes en más de 40 mercados internacionales

CHANGSHA, China, Feb. 28, 2026 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion" o "la Compañía"; 1157.HK) anunció un sólido inicio de operaciones hasta 2026, con entregas de equipos a gran escala en múltiples mercados internacionales. Desde cuatro importantes centros de fabricación dentro de Zoomlion Smart Industrial City, se enviaron equipos de alta gama, inteligentes y de bajas emisiones a clientes de todo el mundo, totalizando más de 15.000 unidades con un valor total aproximado de 8.500 millones de yuanes (aproximadamente 1.200 millones de dólares estadounidenses).

Zoomlion Opens 2026 With US$1.2 Billion in Global Equipment Shipments

Desde principios de año, la división de grúas de construcción de Zoomlion ha entregado más de 1.500 unidades valoradas en más de 2.400 millones de yuanes (aproximadamente 350 millones de dólares estadounidenses). La cartera incluía la grúa todoterreno de 4.000 toneladas con la mayor capacidad del mundo.

También se enviaron máquinas de hormigón a clientes de todo el mundo. Una parte importante de estos equipos se destina a 23 países, incluidos los mercados consolidados de Alemania, Australia y los Emiratos Árabes Unidos.

En el segmento de movimiento de tierras y minería, la solución integrada de flota de Zoomlion —que incluye excavadoras mineras de alto rendimiento de cien toneladas y camiones mineros eléctricos a batería— fue un componente clave del volumen total de entregas. Más de 3.700 unidades de maquinaria para movimiento de tierras y minería, valoradas en unos 2.300 millones de yuanes (aproximadamente 335 millones de dólares estadounidenses), se enviaron desde el Parque de Maquinaria para Movimiento de Tierras de la Ciudad Industrial Inteligente de Zoomlion, así como desde las instalaciones de Weinan y Quantang.

Zoomlion entregó más de 4.000 unidades de plataformas aéreas de trabajo a más de 40 países y regiones. La producción a gran escala estuvo liderada por la plataforma aérea de trabajo de brazo recto de 82 metros, actualmente la más alta de su clase.

Fuera de la Ciudad Industrial Inteligente de Zoomlion, se envió equipo adicional desde la Fábrica Inteligente de Grúas Torre de Changde de Zoomlion y su planta de producción de Jiangyin, donde se suministraron modelos emblemáticos y de alta demanda a clientes globales. Los pedidos internacionales representaron más del 80 % del valor total de los pedidos durante este período. Estos pedidos se destinan a más de 40 países y regiones, entre ellos Italia, Hungría, Estados Unidos, Australia, Singapur, Turquía, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Colombia, Tanzania, Costa de Marfil y Marruecos.

Las divisiones comerciales de maquinaria agrícola, maquinaria para construcción de cimientos, equipos de emergencia, materiales avanzados y otras de la empresa también completaron entregas internacionales durante el mismo período.

De cara al futuro, Zoomlion sigue centrado en la innovación de productos y en la expansión de su presencia internacional. La empresa seguirá apoyando a sus clientes de todo el mundo con equipos avanzados, inteligentes y de bajas emisiones, así como con soluciones integradas.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2922080/1.jpg