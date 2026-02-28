Más de 15.000 unidades entregadas a clientes en más de 40 mercados internacionales

CHANGSHA, China, 28 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion" o "la empresa"; 1157.HK) anunció un sólido comienzo para 2026, con entregas de equipos a gran escala en múltiples mercados internacionales. Desde los cuatro centros de fabricación principales de Zoomlion Smart Industrial City, se enviaron equipos inteligentes, de alta gama y de bajas emisiones a clientes de todo el mundo, con un total de más de 15.000 unidades y un valor combinado de aproximadamente 8.500 millones de yuanes (unos 1.200 millones de dólares).

Zoomlion inicia 2026 con 1.200 millones de dólares en envíos de equipos a nivel mundial (PRNewsfoto/Zoomlion)

Desde principios de año, la división de grúas de construcción de Zoomlion ha entregado más de 1.500 unidades por un valor superior a los 2.400 millones de yuanes (aproximadamente 350 millones de dólares estadounidenses). La gama incluía la grúa todoterreno de mayor capacidad del mundo, con 4.000 toneladas.

También se enviaron máquinas para hormigón a clientes de todo el mundo. Una parte importante de este equipo se destina a 23 países, incluidos mercados consolidados como Alemania, Australia y Emiratos Árabes Unidos.

En el segmento de movimiento de tierras y minería, la solución de flota integrada de Zoomlion, que incluye excavadoras mineras de alto rendimiento de clase de cien toneladas combinadas con camiones mineros eléctricos a batería, fue un componente clave del volumen total de entregas. Más de 3.700 unidades de maquinaria para movimiento de tierras y minería, con un valor aproximado de 2.300 millones de yuanes (unos 335 millones de dólares), se enviaron desde el parque de maquinaria para movimiento de tierras de Zoomlion Smart Industrial City, así como desde las instalaciones de Weinan y Quantang.

Zoomlion entregó más de 4.000 unidades de plataformas elevadoras a más de 40 países y regiones. El elevado volumen de producción se debió principalmente a la plataforma aérea con brazo recto de 82 metros, actualmente la más alta de su clase.

Fuera de Zoomlion Smart Industrial City, se enviaron equipos adicionales desde la fábrica inteligente de grúas torre de Zoomlion en Changde y su planta de producción de Jiangyin, donde se suministraron modelos emblemáticos y de gran demanda a clientes de todo el mundo. Los pedidos internacionales representaron más del 80 % del valor total de los pedidos durante este periodo. Estos pedidos están destinados a más de 40 países y regiones, entre ellos Italia, Hungría, Estados Unidos, Australia, Singapur, Turquía, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Colombia, Tanzania, Costa de Marfil y Marruecos.

Las divisiones de maquinaria agrícola, maquinaria para la construcción de cimientos, equipos de emergencia, materiales avanzados y otros negocios de la empresa también completaron entregas internacionales durante el mismo período.

De cara al futuro, Zoomlion sigue centrada en la innovación de productos y en ampliar su presencia internacional. La empresa seguirá apoyando a sus clientes de todo el mundo con equipos avanzados, inteligentes y de bajas emisiones, así como con soluciones integradas.

