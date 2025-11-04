Zoomlion presentará maquinaria agrícola ecológica e inteligente de alta gama en AGRITECHNICA 2025

HANOVER, Alemania, 4 de noviembre de 2025/PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion"; 1157.HK) presentará una gama de maquinaria agrícola ecológica e inteligente de alta gama en AGRITECHNICA 2025, la mayor feria mundial de tecnología agrícola, que se inaugura el 9 de noviembre en Hannover. El líder chino en equipos presentará nueve modelos avanzados, incluyendo tractores y cosechadoras híbridas diseñadas para el mercado europeo.

Zoomlion sets up its exhibition area in Hall 5 ahead of AGRITECHNICA 2025 at the Hanover Exhibition Center on Oct. 29

El 29 de octubre, las máquinas de nueva generación de Zoomlion, con su característico color "Verde Aurora", llegaron al Centro de Exposiciones de Hannover, convirtiendo a la compañía en una de las primeras en instalarse en el Pabellón 5. Con casi cuatro metros de altura, estos equipos reflejan el compromiso de Zoomlion con la excelencia en ingeniería y la innovación sostenible.

La presentación de Zoomlion para 2025 se sustenta en tres pilares estratégicos: nueva energía, nueva tecnología y una marca global revitalizada.

Encabezando la exhibición se encuentran sus máquinas agrícolas de nueva energía, diseñadas a medida para las prácticas agrícolas y los estándares ambientales europeos. Estas máquinas ofrecen una potencia optimizada, eficiencia energética y mayor comodidad para el operador, prioridades clave para las operaciones agrícolas modernas.

Uno de los aspectos más destacados será la plataforma HIDD patentada de Zoomlion, un sistema de energía híbrido integrado impulsado por ocho tecnologías clave. Esta arquitectura constituye la base de la maquinaria agrícola inteligente de próxima generación de la compañía, mejorando la eficiencia, la automatización y la conectividad.

Zoomlion también destacará los logros de RABE, su filial alemana con más de 100 años de experiencia en labranza, siembra y fertilización. Desde su adquisición en 2020, RABE ha combinado su tradición en ingeniería con las capacidades globales de I+D y fabricación de Zoomlion para ofrecer soluciones a medida para el mercado europeo.

Del 9 al 15 de noviembre, Zoomlion invita a visitantes, socios y profesionales del sector al expositor D37 del pabellón 5 para descubrir de primera mano sus últimas innovaciones y participar en el debate sobre agricultura sostenible e inteligente.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2811500/Zoomlion_sets_exhibition_area_Hall_5_AGRITECHNICA_2025_Hanover_Exhibition.jpg