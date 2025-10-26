Zoomlion comemora marco com a 5.000ª bateria de energia fora da linha de produção, revela novo portfólio de componentes de energia

CHANGSHA, China, 26 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- A Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion", 1157.HK) marcou o lançamento de sua 5.000ª bateria de energia em Changsha, onde também revelou um novo portfólio de novos componentes essenciais de energia, reforçando seu compromisso com a inovação verde e a eletrificação de equipamentos de ponta.

A 5.000ª unidade destaca o avanço da Zoomlion na construção de um ecossistema de energia limpa que integra componentes essenciais, desenvolvimento de sistemas e aplicações do mundo real. O sistema patenteado de gerenciamento da bateria permite o monitoramento preciso das células e o controle inteligente de carga/descarga, mantendo um desempenho estável em condições climáticas extremas. Com maior segurança, integração, vida útil e compatibilidade, essas baterias agora são amplamente implantadas em guindastes, equipamentos de concreto e máquinas agrícolas.

"Nossas baterias são fabricadas para oferecer confiabilidade e versatilidade, com um ciclo de vida 20% maior do que produtos similares", afirmou Lin Yong, gerente geral da Zoomlion New Energy Technology Development Co., Ltd. "Elas foram implementadas com sucesso em ônibus de nova energia e máquinas de construção, e o feedback foi extremamente positivo."

Além do marco da bateria, a Zoomlion também introduziu uma nova matriz de novos componentes de energia importantes, abrangendo energia de lítio, sistemas de acionamento elétrico e energia de hidrogênio. Este lançamento reflete a estratégia de "inovação full-stack, compatibilidade de cenário completo" da empresa.

Em soluções de bateria de lítio, a Zoomlion lançou três séries principais: o pacote de agricultura híbrida "Xiaoyun" com compatibilidade de espectro total e faixa de temperatura de -40 °C a 60 °C; a série "Standard Box", com suporte para expansão flexível de 140 a 800 kWh, já testada em mais de 2,6 milhões de quilômetros de operação comercial; e a série "Mineração", projetada com segurança estrutural robusta e sistemas internos de gerenciamento adaptados a ambientes de mineração exigentes.

O conjunto de acionamento elétrico apresentado inclui motores e sistemas de controle de alta eficiência e alta densidade, como o motor de fio plano de relutância de 120 kW, controlador de acionamento principal de módulo duplo de 300 kW e um trem de força de caminhão de mineração elétrico de 700 kW. No centro desse ecossistema está uma plataforma de controle de domínio recém-lançada, alimentada por um chip de seis núcleos capaz de realizar mais de 1.000 ajustes dinâmicos por segundo, permitindo o controle contínuo de vários domínios em toda a gama de máquinas elétricas.

A Zoomlion também introduziu uma solução de hidrogênio de gama completa cobrindo produção, reabastecimento e uso. O sistema inclui eletrolisadores compactos, sua primeira estação de reabastecimento de alta pressão e uma unidade de energia de célula de combustível de 300 kW, oferecendo novas opções de baixo carbono para os setores de transporte e energia.

O lançamento deste marco e do novo componente sinalizam o esforço contínuo da Zoomlion em prol da inovação, promovendo a transformação do setor por meio de tecnologias essenciais.

FONTE Zoomlion