줌라이언, '아그리테크니카 2025' 박람회에서 고급 친환경•스마트 농기계 공개 예정

하노버, 독일 2025년 11월 4일 /PRNewswire/ -- 줌라이언 중공업과학기술(Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd., 1157.HK)이 오는 11월 9일 독일 하노버에서 개막하는 세계 최대 농업 기술 박람회인 아그리테크니카 2025(AGRITECHNICA 2025)에서 고급 친환경•스마트 농기계 신제품 라인업을 공개할 예정이다. 중국의 대표적 중장비 제조사인 줌라이언은 유럽 시장을 겨냥한 하이브리드 트랙터 및 수확기 등 9종의 첨단 모델을 선보인다.

지난 10월 29일, 줌라이언의 차세대 기계들은 브랜드를 상징하는 '오로라 그린(Aurora Green)' 색상으로 도색되어 하노버 전시센터(Hanover Exhibition Center)에 입성했고, 이로써 줌라이언은 5번 전시홀에서 가장 먼저 설치를 시작한 기업 중 하나로 기록됐다. 높이 약 4미터에 달하는 대형 장비는 줌라이언의 엔지니어링 기술과 지속 가능한 혁신에 대한 의지를 보여준다.

Zoomlion sets up its exhibition area in Hall 5 ahead of AGRITECHNICA 2025 at the Hanover Exhibition Center on Oct. 29

줌라이언의 2025년 전시 전략은 '신에너지', '신기술', '글로벌 브랜드 재도약'이라는 세 가지 핵심 축을 기반으로 한다.

전시를 이끌 주요 제품은 유럽 농업 방식과 환경 기준에 맞춤 제작된 신에너지 농기계들이다. 이 장비들은 최적화된 출력, 에너지 효율성, 그리고 향상된 운전자 편의성을 특징으로 하며, 이는 현대 농업 운영에서 핵심적인 우선순위 요소들이다.

전시의 주요 하이라이트는 줌라이언이 독자 개발한 'HIDD 플랫폼'으로, 8가지 핵심 기술로 구동되는 자체 통합 하이브리드 동력 시스템이다. 이 아키텍처는 줌라이언의 차세대 스마트 농기계 기반을 형성하며, 효율성, 자동화, 연결성을 크게 향상시킨다.

또한 줌라이언은 독일 자회사 라베(RABE)의 성과도 함께 조명할 예정이다. 라베는 100년 이상의 경운, 파종, 비료 살포 분야 경험을 보유한 농기계 브랜드로, 2020년 줌라이언에 인수된 이후 자사의 공학적 기술력과 줌라이언의 글로벌 연구개발(R&D) 및 제조 역량을 결합해 유럽 시장에 특화된 솔루션을 제공해 왔다.

줌라이언은 11월 9일부터 15일까지 독일 하노버 5번 전시홀 D37 부스에서 참관객, 파트너, 업계 전문가들을 초청해 최신 혁신 제품을 직접 체험하고, 지속 가능하고 지능적인 농업의 미래에 대한 논의를 함께 나눌 예정이다.

