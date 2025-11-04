Zoomlion présentera du matériel agricole de pointe, vert et connecté à AGRITECHNICA 2025

HANOVRE, Allemagne, 4 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co, Ltd. (« Zoomlion » ; 1157.HK) s'apprête à présenter une gamme de machines agricoles vertes et intelligentes haut de gamme à AGRITECHNICA 2025, le plus grand salon mondial des technologies agricoles, qui ouvrira ses portes le 9 novembre à Hanovre. Le principal fabricant chinois d'équipements agricoles exposera neuf modèles innovants, parmi lesquels des tracteurs hybrides et des moissonneuses destinés au marché européen.

Zoomlion sets up its exhibition area in Hall 5 ahead of AGRITECHNICA 2025 at the Hanover Exhibition Center on Oct. 29

Le 29 octobre, les machines de nouvelle génération de Zoomlion, parées de sa signature « Aurora Green », sont arrivées au centre d'exposition de Hanovre, positionnant l'entreprise parmi les premières à lancer la mise en place de leur stand dans le Hall 5. D'une hauteur de près de quatre mètres, l'équipement témoigne de l'engagement de Zoomlion en faveur de l'excellence technique et de l'innovation durable.

La vitrine 2025 de Zoomlion s'appuie sur trois piliers stratégiques : une nouvelle énergie, une nouvelle technologie et une marque mondiale revitalisée.

À la tête de la présentation, les tout derniers modèles à énergies nouvelles incarnent l'engagement de l'entreprise en faveur d'une agriculture durable, adaptée aux exigences du marché européen. Ces machines se caractérisent par une puissance optimisée, une efficacité énergétique et un confort accru pour l'opérateur, qui sont des priorités essentielles pour les exploitations agricoles modernes.

La plateforme HIDD de Zoomlion, un système d'énergie hybride intégré reposant sur huit technologies de base, sera l'un des points forts de l'événement. Cette architecture constitue la base des machines agricoles intelligentes de nouvelle génération de l'entreprise, améliorant l'efficacité, l'automatisation et la connectivité.

Zoomlion mettra également en avant les réalisations de RABE, sa filiale allemande qui compte plus de 100 ans d'expérience dans le travail du sol, l'ensemencement et la fertilisation. Depuis son acquisition en 2020, RABE a combiné son héritage en matière d'ingénierie avec les capacités mondiales de Zoomlion en matière de R&D et de fabrication afin de fournir des solutions sur mesure pour le marché européen.

Du 9 au 15 novembre, Zoomlion accueillera les visiteurs, les partenaires et les professionnels de l'industrie sur le stand D37 dans le Hall 5 pour découvrir ses dernières innovations et participer à la conversation sur l'agriculture durable et intelligente.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2811500/Zoomlion_sets_exhibition_area_Hall_5_AGRITECHNICA_2025_Hanover_Exhibition.jpg