L'entreprise Zoomlion reconnue comme une usine intelligente de premier plan lors de la Conférence mondiale 2025 sur la fabrication intelligente

CHANGSHA, Chine, 5 décembre 2025 /PRNewswire/ -- La société Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (« Zoomlion » ; 1157.HK) a été désignée le 27 novembre 2025 comme l'une des 15 premières usines intelligentes de l'industrie à l'occasion de la Conférence mondiale 2025 sur la fabrication intelligente. La percée de l'entreprise dans le domaine de la production partagée à flux mixte de plusieurs types d'équipements lourds a permis la création d'un groupe d'usines intelligentes collaboratives spécialisées dans les machines de construction. En combinant souplesse, grande échelle et automatisation, le modèle façonne la nouvelle norme de la transformation numérique et intelligente de l'industrie.

Zoomlion Recognized as Top-Tier Smart Factory at 2025 World Intelligent Manufacturing Conference

L'avancée majeure de Zoomlion dans le domaine de la fabrication intelligente répond à un défi industriel important : la production efficace d'un faible volume de plusieurs modèles d'équipements lourds sur une ligne de production partagée à flux mixte. Réalisant ainsi une triple première mondiale, l'entreprise a construit une usine intelligente de production partagée d'excavatrices dans sa ville industrielle intelligente. Zoomlion a été la première entreprise à mettre en œuvre un processus complet de fabrication intelligente en six étapes clés, à exploiter une ligne à flux mixte pour plus de 100 modèles et à intégrer la production collaborative dans plusieurs catégories d'équipements.

Ce modèle de fabrication partagée sous-tend la création d'un groupe modulaire et hautement évolutif d'usines d'équipements de construction. Conçu pour l'interopérabilité, il couvre les principales catégories d'équipements et relie des centaines d'étapes de fabrication. Trois centres de fabrication partagée intègrent plusieurs usines pour pousser l'utilisation des plaques d'acier à plus de 90 % et réduire les coûts de construction de 15 %. La logistique automatisée remplace le stockage par le transport en temps réel, ce qui réduit les stocks de 70 % et assure une distribution précise. En association avec une plateforme de R & D interrégionale et un modèle souple de chaîne d'approvisionnement partagée, Zoomlion a construit un écosystème complet au service de l'efficacité, qui fait avancer la transformation numérique dans l'ensemble de l'industrie.

Le modèle de fabrication intelligente partagée de Zoomlion offre une efficacité de premier plan, basée sur les données et l'IA. Dans l'usine intelligente d'excavatrices de Zoomlion, l'IA prend en charge plus de 80 % des processus et organise la production en autonomie pour supprimer les temps de changement. Le cycle complet, de la découpe des plaques d'acier à l'assemblage final, ne prend que 6,5 jours, et une excavatrice sort de la chaîne toutes les six minutes. Affichant le temps de passage et le cycle de production les plus courts de l'industrie, l'usine assure une production personnalisée et axée sur les ventes, en réduisant nettement les stocks et en éliminant le décalage entre la production et la demande.

Le succès de ce modèle s'étend déjà à l'échelle mondiale. Zoomlion a appliqué son système de production intelligente à plus de 20 usines dans le monde, tout en favorisant l'innovation dans des secteurs tels que les machines agricoles, les équipements énergétiques et les véhicules d'intervention d'urgence. S'appuyant sur les progrès de l'IA et de la robotique, l'entreprise prévoit d'approfondir l'intégration technologique, d'accélérer l'innovation dans les processus de nouvelle génération et de partager son modèle de fabrication intelligente avec des partenaires mondiaux dans tous les secteurs d'activité.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2839302/4eb7b517f4e0f2bee5e4f28646589b3a.jpg