- Zoomlion reconocida como fábrica inteligente de primer nivel en la Conferencia Mundial de Fabricación Inteligente 2025

CHANGSHA, China, 5 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion"; 1157.HK) fue nombrada una de las primeras 15 fábricas inteligentes líderes en la industria en la Conferencia Mundial de Manufactura Inteligente 2025, celebrada el 27 de noviembre de 2025. El avance de la compañía en la producción compartida de flujo mixto para diversos tipos de equipos pesados ha permitido un clúster colaborativo de fábricas inteligentes para maquinaria de construcción. Al combinar flexibilidad, escalabilidad y automatización, el modelo está configurando un nuevo estándar para la transformación digital e inteligente de la industria.

El gran avance de Zoomlion en fabricación inteligente aborda un reto importante del sector: la producción eficiente de equipos pesados multimodelo de bajo volumen en una línea de producción compartida de flujo mixto. En su Ciudad Industrial Inteligente, la empresa construyó una fábrica compartida de excavadoras inteligentes, logrando tres hitos mundiales. Zoomlion se convirtió en la primera empresa en implementar la fabricación inteligente de proceso completo en seis etapas principales, operar una línea de flujo mixto para más de 100 modelos e integrar la producción colaborativa en múltiples categorías de equipos.

Este modelo de fabricación compartida admite un clúster modular y altamente escalable para equipos de construcción. Diseñado para la interoperabilidad, abarca las principales categorías de equipos y conecta cientos de etapas de fabricación. Tres centros de fabricación compartidos permiten la integración multiplanta, impulsando la utilización de placas de acero por encima del 90 % y reduciendo los costes de construcción en un 15 %. La logística automatizada sustituye el almacenamiento por transporte en tiempo real, reduciendo el inventario en un 70 % y garantizando una distribución precisa. En combinación con una plataforma de I+D interregional y un modelo flexible de cadena de suministro compartida, Zoomlion ha construido un ecosistema integral que impulsa la eficiencia y la transformación digital en toda la industria.

El modelo de fabricación inteligente compartido de Zoomlion ofrece una eficiencia líder impulsada por datos e IA. En su fábrica inteligente de excavadoras, la IA cubre más del 80 % de los procesos, lo que permite una producción autoorganizada sin tiempos de cambio. El ciclo completo, desde el corte de la placa de acero hasta el ensamblaje final, dura solo 6,5 días, y una excavadora sale de la línea de producción cada seis minutos. Con el ciclo de producción y el tiempo de procesamiento más cortos del sector, la fábrica gestiona una producción personalizada y orientada a las ventas, a la vez que reduce drásticamente el inventario y elimina la desconexión entre la producción y la demanda.

El éxito del modelo ya se está extendiendo a nivel mundial. Zoomlion ha aplicado su sistema de producción inteligente a más de 20 fábricas en todo el mundo, impulsando además la innovación en sectores como la maquinaria agrícola, los equipos energéticos y los vehículos de respuesta a emergencias. Basándose en los avances en IA y robótica, la empresa planea profundizar la integración tecnológica, acelerar la innovación en procesos de última generación y compartir su modelo de fabricación inteligente con socios globales de diferentes sectores.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2839302/4eb7b517f4e0f2bee5e4f28646589b3a.jpg