Zoomlion auf der Weltkonferenz für intelligente Fertigung 2025 als erstklassige Smart Factory ausgezeichnet

CHANGSHA, China, 5. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. („Zoomlion"; 1157.HK) wurde am 27. November 2025 auf der Weltkonferenz für intelligente Fertigung 2025 zu einer der ersten 15 branchenführenden intelligenten Fabriken gekürt. Der Durchbruch des Unternehmens bei der gemeinsamen Mischproduktion für mehrere Arten von Schwermaschinen hat einen kollaborativen Smart-Factory-Cluster für Baumaschinen ermöglicht. Durch die Kombination von Flexibilität, Skalierbarkeit und Automatisierung setzt das Modell einen neuen Standard für die digitale und intelligente Transformation der Branche.

Der bedeutende Durchbruch von Zoomlion im Bereich der intelligenten Fertigung adressiert eine große Herausforderung der Branche, nämlich die effiziente Produktion von Schwergeräten in kleinen Stückzahlen und mit mehreren Modellen auf einer gemeinsamen Mischproduktionslinie. In seiner Smart Industrial City baute das Unternehmen eine gemeinsame intelligente Baggerfabrik und erreichte damit drei weltweit einzigartige Meilensteine. Zoomlion war das erste Unternehmen, das eine vollumfängliche intelligente Fertigung in sechs Kernphasen implementierte, eine gemischte Fertigungslinie für über 100 Modelle betrieb und die kollaborative Produktion über mehrere Gerätekategorien hinweg integrierte.

Dieses gemeinsame Fertigungsmodell unterstützt einen modularen, hoch skalierbaren Cluster für Baumaschinen. Es ist auf Interoperabilität ausgelegt, umfasst wichtige Gerätekategorien und verbindet Hunderte von Fertigungsschritten. Drei gemeinsame Fertigungszentren ermöglichen die Integration mehrerer Werke, wodurch die Stahlplattenauslastung auf über 90 Prozent gesteigert und die Baukosten um 15 Prozent gesenkt werden konnten. Die automatisierte Logistik ersetzt die Lagerung durch Echtzeit-Transport, wodurch der Lagerbestand um 70 Prozent reduziert und eine präzise Verteilung gewährleistet wird. In Kombination mit einer regionenübergreifenden F&E-Plattform und einem flexiblen gemeinsamen Lieferkettenmodell hat Zoomlion ein umfassendes Ökosystem aufgebaut, das die Effizienz und die digitale Transformation in der gesamten Branche vorantreibt.

Das gemeinsame intelligente Fertigungsmodell von Zoomlion bietet führende Effizienz, die durch Daten und KI angetrieben wird. In seiner intelligenten Fabrik für Bagger deckt KI über 80 Prozent der Prozesse ab und ermöglicht eine selbstorganisierende Produktion ohne Umrüstzeiten. Der gesamte Zyklus, vom Schneiden der Stahlbleche bis zur Endmontage, dauert nur 6,5 Tage, und alle sechs Minuten rollt ein Bagger vom Band. Mit der branchenweit kürzesten Taktzeit und dem kürzesten Produktionszyklus unterstützt die Fabrik eine verkaufsorientierte, kundenspezifische Produktion, während gleichzeitig der Lagerbestand drastisch reduziert und die Diskrepanz zwischen Produktion und Nachfrage beseitigt wird.

Der Erfolg dieses Modells lässt sich bereits weltweit skalieren. Zoomlion hat sein intelligentes Produktionssystem in mehr als 20 Fabriken weltweit eingesetzt und gleichzeitig Innovationen in Bereichen wie Landmaschinen, Energieanlagen und Einsatzfahrzeuge ermöglicht. Aufbauend auf den Fortschritten in den Bereichen KI und Robotik plant das Unternehmen, die Technologieintegration zu vertiefen, Innovationen in Prozessen der nächsten Generation zu beschleunigen und sein intelligentes Fertigungsmodell mit globalen Partnern aus verschiedenen Branchen zu teilen.

