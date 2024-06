ZTE destaca a construção de bases sólidas com solução de computação inteligente full-stack no MWC Xangai 2024

XANGAI, 27 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), líder global no fornecimento de soluções integradas de tecnologia de informação e comunicação, apresentará soluções inovadoras e casos de sucesso em conectividade, poder de computação , digitalização industrial e dispositivos terminais no MWC Xangai 2024, tendo o compromisso de construir bases sólidas com sua solução de computação inteligente full-stack e de cenário completo.

Além das exposições, a ZTE participará de vários fóruns, apresentando ideias sobre tópicos de tendência, incluindo IA, 5G, digitalização, etc. Enquanto isso, a empresa realizará uma série de eventos de lançamento, apresentando seus produtos 3D sem óculos com tecnologia de IA e o modelo grande de telecomunicações com lógica nebulosa.

Aderindo à sua estratégia de "conectividade + computação", a ZTE pretende criar um ecossistema dinâmico com parceiros do setor, enfatizando a abertura e a dissociação. Através da inovação contínua, a ZTE procura desenvolver um futuro inteligente.

Capacidade de computação: computação inteligente full-stack como base eficiente

A ZTE fornece uma solução de computação inteligente full-stack e de cenário completo, envolvendo capacidade de computação, redes, funcionalidades, inteligência e aplicativos. Com uma série completa de servidores, produtos de armazenamento de alto desempenho, redes sem perdas e data centers ecológicos, a ZTE criou um mecanismo robusto para diversos centros de computação inteligentes.

Conectividade: uma nova era de experiência de 10 Gbps

Juntamente com parceiros do setor, a ZTE continua explorando inovações em tecnologias 5G-A em diferentes cenários e setores, e capacita novos serviços B2B e B2C diversificados com base na experiência de 10 Gbps+. Enquanto isso, a ZTE também é líder em tecnologias OTN globais e impulsiona ativamente a evolução da conectividade totalmente óptica, construindo redes de 10 Gbps para cidades e capacitando a vida inteligente com base na computação inteligente.

Setor: convergência phygital (físico + digital) para desenvolvimento inovador

A ZTE propõe a solução de "infraestrutura de computação inteligente + nebulosa digital", facilitando a inovação phygital e aumentando a produtividade na era inteligente. A ZTE desenvolveu centenas de projetos exemplares em setores-chave e o ZTE Digital Nebula 3.0 tornou-se o "supercérebro" da digitalização industrial, permitindo que clientes e parceiros industriais promovam um ecossistema sustentável e inteligente.

Dispositivos móveis ZTE: Ecossistema inteligente de cenário completo de IA 3.0

Com a estratégia de produto "IA para todos", a ZTE lançou uma gama completa de dispositivos de IA, incluindo smartphones, tablets, laptops, PCs e produtos de internet móvel, dedicados à construção de um ecossistema inteligente de cenário completo de IA 3.0. Emergindo como pioneira em PCs em nuvem, a ZTE possui uma base global de usuários de mais de 3 milhões.

Para obter mais informações sobre os destaques da ZTE no MWC Shanghai 2024, acesse: https://www.zte.com.cn/global/about/news/zte-highlights-building-solid-foundations-with-full-stack-intelligent-computing-solution-at-mwc-shanghai-2024.html

