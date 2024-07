ZTE presenta una soluzione di intelligent computing full-stack al MWC Shanghai 2024

SHANGHAI, 1 luglio 2024 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), fornitore leader a livello mondiale di soluzioni tecnologiche integrate per l'informazione e la comunicazione, presenta al MWC Shanghai 2024 soluzioni innovative e casi di successo nel campo della connettività, della potenza di calcolo, della digitalizzazione industriale e dei dispositivi terminali: l'obiettivo è costruire solide basi con la sua soluzione informatica intelligente full-stack e full-scenario.

Oltre a esporre i suoi prodotti, ZTE parteciperà a vari forum, condividendo approfondimenti su argomenti di tendenza, tra cui IA, 5G e digitalizzazione. L'azienda ospiterà inoltre una serie di eventi di lancio in cui presenterà i suoi prodotti 3D senza occhiali basati sull'intelligenza artificiale e il Nebula Telecom Large Model.

Aderendo alla sua strategia "connettività + computing", ZTE mira a creare un ecosistema dinamico con i partner industriali, enfatizzando l'apertura e il decoupling. Attraverso l'innovazione continua, ZTE mira a promuovere un futuro intelligente.

Potenza di calcolo: Il calcolo intelligente full-stack come base efficiente

ZTE fornisce una soluzione informatica intelligente full­stack e full­scenario che comprende potenza di calcolo, reti, capacità, intelligenza e applicazioni. Con una serie completa di server, prodotti di archiviazione ad alte prestazioni, reti lossless e data center ecologici, ZTE ha creato un motore robusto per diversi centri informatici intelligenti.

Connettività: Una nuova era di esperienza a 10 Gbps

Insieme ai partner del settore, ZTE continua a esplorare le innovazioni nelle tecnologie 5G-A in diversi scenari e settori e consente nuovi servizi B2B e B2C diversificati basati sull'esperienza a 10Gbps+. ZTE è anche leader nelle tecnologie OTN globali e guida attivamente l'evoluzione della connettività completamente ottica, costruendo reti da 10 Gbps per le città e potenziando la vita intelligente basata sull'informatica intelligente.

Industria: Convergenza Phygital per lo sviluppo innovativo

ZTE propone la soluzione "Infrastruttura informatica intelligente + Digital Nebula", facilitando l'innovazione phygital e aumentando la produttività nell'era intelligente. ZTE ha sviluppato centinaia di progetti esemplari in settori chiave e ZTE Digital Nebula 3.0 è diventato il "super cervello" della digitalizzazione industriale, consentendo a clienti e partner industriali di promuovere un ecosistema sostenibile e intelligente.

Dispositivi mobili ZTE: Ecosistema intelligente 3.0 full-scenario AI

Con la strategia di prodotto "AI for All", ZTE ha lanciato una gamma completa di dispositivi AI, inclusi smartphone, tablet, laptop, PC e prodotti Internet mobile, dedicati alla creazione di un ecosistema intelligente AI Full-Scenario 3.0. Affermandosi come pioniere nel campo dei PC cloud, ZTE possiede una base globale di oltre 3 milioni di utenti.

Per ulteriori informazioni sulle novità di ZTE a MWC Shanghai 2024, visitare il sito: https://www.zte.com.cn/global/about/news/zte-highlights-building-solid-foundations-with-full-stack-intelligent-computing-solution-at-mwc-shanghai-2024.html

