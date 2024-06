MWC Shanghai 2024: ZTE stellt solide Grundlagen mit umfassender intelligenter Computing-Lösung vor

SHANGHAI, 27. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Die ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), ein weltweit führender Anbieter von integrierten Informations- und Kommunikationstechnologielösungen, wird auf dem MWC Shanghai 2024 innovative Lösungen und Erfolgsbeispiele in den Bereichen Konnektivität, Rechenleistung, industrielle Digitalisierung und Endgeräte vorstellen und sich dafür einsetzen, mit ihrer umfassenden und szenarienübergreifenden Intelligent-Computing-Lösung ein solides Fundament zu schaffen.

Neben den Ausstellungen wird ZTE an verschiedenen Foren teilnehmen und Einblicke in aktuelle Themen wie KI, 5G, Digitalisierung usw. geben. Gleichzeitig veranstaltet das Unternehmen eine Reihe von Einführungsveranstaltungen, bei denen es seine KI-gesteuerten, brillenlosen 3D-Produkte und das Nebula Telecom Large Model vorstellt.

Gemäß seiner Strategie „Konnektivität + Computing" strebt ZTE die Schaffung eines dynamischen Ökosystems mit Industriepartnern an und setzt dabei auf Offenheit und Entkopplung. ZTE ist bestrebt, durch kontinuierliche Innovation eine intelligente Zukunft zu entwickeln.

Rechenleistung: Intelligentes Full-Stack-Computing als leistungsstarke Grundlage

ZTE bietet eine umfassende Lösung für intelligentes Computing, die Rechenleistung, Netzwerke, Fähigkeiten, Intelligenz und Anwendungen umfasst. Mit einer umfassenden Reihe von Servern, Hochleistungsspeicherprodukten, verlustfreien Netzwerken und umweltfreundlichen Rechenzentren hat ZTE einen zuverlässigen Antrieb für verschiedene intelligente Rechenzentren geschaffen.

Konnektivität: Eine neue Ära der 10-Gbit/s-Erfahrung

Gemeinsam mit Partnern aus der Industrie entwickelt ZTE ständig neue 5G-A-Technologien für verschiedene Szenarien und Branchen und ermöglicht vielfältige neue B2B- und B2C-Dienste, die auf 10-Gbit/s gepaart mit Erfahrung basieren. Darüber hinaus ist ZTE weltweit führend bei OTN-Technologien und treibt aktiv die Entwicklung rein optischer Konnektivität voran, baut 10-Gbit/s-Netzwerke für Städte auf und ermöglicht ein intelligentes Leben auf Basis von intelligentem Computing.

Branche: Phygitale Konvergenz für innovative Entwicklung

ZTE bietet die Lösung „Intelligente Computing-Infrastruktur + Digital Nebula" an, die phygitale Innovationen erleichtert und die Produktivität im Zeitalter der intelligenten Technologien steigert. ZTE hat Hunderte von Musterprojekten in Schlüsselsektoren entwickelt, und Digital Nebula 3.0 von ZTE hat sich zum „Superhirn" der industriellen Digitalisierung entwickelt, das es Kunden und Branchenpartnern ermöglicht, ein nachhaltiges und intelligentes Ökosystem zu fördern.

ZTE Mobile Devices: Intelligentes AI-Ökosystem 3.0 für alle Szenarien

Im Rahmen der Produktstrategie „KI für alle" hat ZTE eine breite Palette von KI-Geräten auf den Markt gebracht, darunter Smartphones, Tablets, Laptops, PCs und mobile Internetprodukte, die dem Aufbau eines intelligenten KI-Ökosystems 3.0 dienen. Als Wegbereiter für Cloud-PCs verfügt ZTE über eine weltweite Nutzerbasis von über 3 Millionen Menschen.

Weitere Informationen zu den Highlights von ZTE auf dem MWC Shanghai 2024 finden Sie unter: https://www.zte.com.cn/global/about/news/zte-highlights-building-solid-foundations-with-full-stack-intelligent-computing-solution-at-mwc-shanghai-2024.html

Über ZTE

ZTE ist ein Anbieter von modernen Telekommunikationssystemen, mobilen Endgeräten und Netzwerklösungen für Mobilfunkbetreiber, Unternehmen, öffentliche Einrichtungen und private Anwender. Das Unternehmen entwickelt für seine Kunden integrierte, durchgängige Innovationen für hervorragende und hochwertige Produkte im Konvergenzbereich der Telekommunikations- und Informationstechnologie. ZTE ist an den Börsen Hongkong und Shenzhen notiert (H-Aktienkürzel 0763.HK / A-Aktienkürzel 000063.SZ) und liefert anwenderoptimierte Produkte und Services an über 500 Netzbetreiber in mehr als 160 Ländern. ZTE investiert mindestens zehn Prozent seines Jahresumsatzes in Forschung und Entwicklung und spielt eine wichtige Rolle in einer Reihe internationaler Gremien zur Entwicklung internationaler Standards. Als Unternehmen, das der Corporate SocialResponsibility (CSR) große Bedeutung beimisst, ist ZTE Mitglied des UN-Netzwerkes Global Compact. Weitere Informationen finden Sie unter www.zte.com.cn

MEDIENANFRAGEN:

E-Mail: [email protected]