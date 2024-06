ZTE benadrukt de bouw van solide fundamenten met full-stack intelligente computeroplossing op MWC Shanghai 2024

SHANGHAI, 26 juni 2024 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), een wereldwijd toonaangevende leverancier van geïntegreerde oplossingen op het gebied van informatie- en communicatietechnologie, zal tijdens MWC Shanghai 2024 innovatieve oplossingen en succesverhalen presenteren op het gebied van connectiviteit, rekenkracht, industriële digitalisering en eindapparatuur, in zijn streven naar een solide basis met zijn full-stack en full-scenario intelligent computing-oplossing.

Naast tentoonstellingen zal ZTE deelnemen aan verschillende forums en inzichten delen over trending topics, waaronder AI, 5G, digitalisering, enz. Ondertussen zal het bedrijf een reeks lanceringsevenementen organiseren om zijn AI-gebaseerde brilloze 3D-producten en het Nebula Telecom Large Model te tonen.

ZTE houdt vast aan zijn "connectiviteit + computing"-strategie en stelt zich ten doel een dynamisch ecosysteem te creëren met partners uit de industrie, met een focus op openheid en ontkoppeling. Door voortdurende innovatie streeft ZTE naar een intelligente toekomst.

Rekenkracht: Full-Stack Intelligent Computing als efficiënte basis

ZTE biedt een full-stack en full-scenario intelligente computeroplossing met rekenkracht, netwerken, mogelijkheden, intelligentie en toepassingen. Met een volledige reeks servers, krachtige opslagproducten, verliesvrije netwerken en groene datacenters heeft ZTE een robuuste motor gecreëerd voor diverse intelligente rekencentra.

Connectiviteit: Een nieuw tijdperk van 10Gbps ervaring

Samen met partners uit de industrie blijft ZTE innovaties onderzoeken in 5G-A-technologieën voor verschillende scenario's en industrieën. Het bedrijf levert gediversifieerde nieuwe B2B- en B2C-diensten op basis van 10Gbps+-ervaring. ZTE is ook koploper op het gebied van wereldwijde OTN-technologieën en een drijvende kracht achter de evolutie van volledig optische connectiviteit, het bouwen van 10Gbps-netwerken voor steden en het realiseren van een slim leven op basis van intelligent computergebruik.

Industrie: Phygital convergeren voor innovatieve ontwikkeling

ZTE stelt een "intelligente computerinfrastructuur + Digital Nebula"-oplossing voor om virtuele innovatie te vergemakkelijken en de productiviteit in het intelligente tijdperk te stimuleren. ZTE heeft honderden voorbeeldprojecten ontwikkeld in belangrijke sectoren. ZTE Digital Nebula 3.0 is het "superbrein" van industriële digitalisering geworden, waarmee klanten en industriële partners een duurzaam en intelligent ecosysteem kunnen aansturen.

ZTE Mobiele apparaten: AI Intelligent Ecosysteem 3.0 met volledig scenario

Met de "AI for All"-productstrategie heeft ZTE een volledig assortiment AI-apparaten gelanceerd, waaronder smartphones, tablets, laptops, pc's en mobiele internetproducten, gericht op het bouwen van AI Full-Scenario Intelligent Ecosystem 3.0. ZTE is een pionier op het gebied van cloud-pc's en heeft wereldwijd meer dan 3 miljoen gebruikers.

Ga voor meer informatie over ZTE's hoogtepunten op MWC Shanghai 2024 naar: https://www.zte.com.cn/global/about/news/zte-highlights-building-solid-foundations-with-full-stack-intelligent-computing-solution-at-mwc-shanghai-2024.html

MEDIAVRAGEN:

E-mail: [email protected]