Společnost Huawei představila novinky v digitální transformaci pro malé a střední firmy
06 lis, 2025, 10:49 GMT
- Nová řešení HUAWEI eKit usnadňují zavádění chytrých technologií v segmentu malých a středních firem
- Společnost Huawei představuje inteligentní řešení na míru pro čtyři klíčové obchodní scénáře
- Zahajovací akce se zúčastnilo více než 130 distribučních partnerů z 15 evropských zemí.
MADRID, 6. listopadu 2025 /PRNewswire/ -- Společnost Huawei, přední dodavatel informačních a komunikačních technologií, představila na konferenci HUAWEI eKit European Autumn Launch 2025 v Madridu svá nejnovější inteligentní řešení pro malé a střední podniky (MSP). Pod heslem „Společně pro chytrý růst" pronesl Michael Ma, viceprezident společnosti Huawei, prezident divize ICT Product Portfolio Mgmt & Solution, uvítací projev. Steven Qin, prezident evropského marketingu a prodeje ICT řešení ve společnosti Huawei, představil inteligentní řešení pro MSP HUAWEI eKit 4+10+N SME Intelligence Solutions. Slavnostní představení proběhlo v rámci konference HUAWEI CONNECT 2025 v Madridu.
„Upřímně si vážíme silné podpory a kvalitní spolupráce se všemi evropskými distribučními partnery v uplynulých dvou letech; právě toto důvěryhodné partnerství nám umožnilo růst a společně vytvářet hodnotu pro obě strany. Distribučnímu byznysu se daří díky partnerům. Do budoucna bude společnost Huawei pokračovat v prohlubování spolupráce, urychlovat inovace řešení ve čtyřech klíčových oblastech, jako jsou kanceláře, obchod, vzdělávání a zdravotnictví, a umožňovat malým a středním podnikům skok vpřed v oblasti inteligence," řekl Michael Ma ve svém uvítacím proslovu.
„Cílem našeho partnerského prodeje v Evropě je přístup „6 Easy + Enabling Partners' Profitability". Budeme i nadále pokračovat ve významných investicích v oblasti distribuce, využijeme více než 30 let zkušeností v oblasti informačních a komunikačních technologií a společně s partnery se zaměříme na trh malých a středních firem prostřednictvím podpory nezávislých prodejních týmů," vysvětlil Steven Qin ve svém vstupu. „Zavazujeme se vytvářet produkty a řešení, která se snadno používají, snadno prodávají a snadno udržují, vyvíjet řešení založená na podnikatelských scénářích, propojovat „poslední úseky" pro malé a střední podniky a usilujeme o společný růst s našimi partnery."
Řešení na míru pro malé a střední podniky
Nová strategie 4+10+N společnosti Huawei se zaměřuje na specifické potřeby malých a středních podniků:
- 4 hlavní scénáře: chytrá kancelář, chytrý obchod, chytré vzdělávání a chytré zdravotnictví.
- 10 komplexních řešení založených na reálných scénářích ze sektoru malých a středních firem – například administrativa, ubytovací služby či digitální diagnostické platformy.
- N odkazuje na řadu špičkových produktů přizpůsobených těmto různým scénářům. Společnost Huawei představila 26 produktů v rámci této řady řešení, včetně routerů podnikové třídy HUAWEI eKitEngine řady AR180 a nových produktů IdeaHub s funkcemi umělé inteligence.
„Huawei na sebe bere složitost a jednoduchost přenechává zákazníkům a partnerům," zdůraznil Qin. „Jsme hrdí na pevné partnerství s distributory a instalačními firmami, s nimiž sdílíme zdroje a společně podporujeme malé a střední podniky na cestě k plné digitalizaci."
Překlenutí technologické mezery
Malé a střední podniky v Evropě tvoří významnou část regionálního HDP, a Huawei si plně uvědomuje jejich klíčovou roli v ekonomice. Nová řešení HUAWEI eKit Intelligence jsou navržena tak, aby překonala technologické bariéry i nedostatek odborných kapacit, a nabízejí snadno použitelné a rychle aplikovatelné nástroje, které zvyšují efektivitu a podporují růst.
Mnoho MSP se obrací k externě vyvinutým inteligentním řešením, aby překonaly bariéry a nedostatek kapacit, které jim brání aplikovat AI vlastními silami. Tyto společnosti hledají řešení, která se snadno používají, rychle zavádějí a jsou speciálně navržena tak, aby zvyšovala efektivitu a podporovala růst. Dříve tato řešení implementovaly instalační firmy za využití složitých subdodavatelských modelů, které byly obvykle značně neefektivní.
Společnost Huawei zásadně přepracovala svůj distribuční model, aby vyřešila toto bolavé místo na trhu, a přešla od prodeje samostatných produktů k nabídce komplexních řešení založených na scénářích, která jsou pro instalační firmy jednodušší. V rámci tohoto nového přístupu navrhuje společnost Huawei svá specifická řešení na základě reálných scénářů z praxe.
Routery řady HUAWEI eKitEngine AR180 integrují funkce směrování, přepínání, Wi-Fi a VPN, zatímco nové produkty IdeaHub kombinují konference s umělou inteligencí, akustické přepážky a aplikace umělé inteligence. Všechny nabídky se vyznačují integrovaným designem, inteligentní interakcí a komplexním zabezpečením.
Příběhy o úspěších a partnerstvích
Po uvedení nové produktové nabídky představili tři evropští distribuční partneři své případové studie. Akce vyvrcholila slavnostním podpisem, během něhož partneři ze Španělska a Německa uzavřeli partnerství se společností Huawei.
Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2813090/Huawei_Europe_Logo.jpg
Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2813091/Huawei_eKit.jpg
