Huawei empodera a las PYMES europeas con soluciones de inteligencia '4+10+N' para acelerar la transformación digital

Las nuevas soluciones HUAWEI eKit agilizan las actualizaciones inteligentes para las pequeñas y medianas empresas

Huawei presenta soluciones de inteligencia personalizadas para cuatro escenarios empresariales clave

Más de 130 socios distribuidores de 15 países europeos asistieron al evento de lanzamiento

MADRID, 6 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Huawei, proveedor líder de tecnología de la información y las comunicaciones, presentó sus últimas soluciones de inteligencia para pequeñas y medianas empresas (PYMES) en el evento HUAWEI eKit European Autumn Launch 2025 celebrado en Madrid. Bajo el lema 'Juntos por el crecimiento, toda la inteligencia', Michael Ma, vicepresidente de Huawei y presidente de Gestión de la Cartera de Productos y Soluciones TIC, pronunció el discurso de bienvenida en el evento de lanzamiento de la distribución. Steven Qin, presidente de Marketing y Ventas de Soluciones TIC para Europa de Huawei, presentó las soluciones de inteligencia para PYMES HUAWEI eKit 4+10+N. El evento de lanzamiento formó parte de la conferencia HUAWEI CONNECT 2025 celebrada en Madrid.

«Agradecemos sinceramente el firme apoyo y la colaboración constante de todos los socios de distribución europeos durante los últimos dos años; es esta asociación de confianza la que nos ha permitido crecer y crear valor juntos. El negocio de la distribución prospera gracias a los socios. De cara al futuro, Huawei seguirá profundizando en la cooperación, acelerando la innovación de soluciones en los cuatro escenarios clave de la oficina, el comercio, la educación y la sanidad, y empoderando a las PYMES para que den un salto adelante en inteligencia», afirmó Michael Ma en su discurso de bienvenida.

«El negocio de distribución europeo de Huawei tiene como objetivo el enfoque '6 Easy + Enabling Partners' Profitability', sigue realizando inversiones firmes en el campo de la distribución, se basa en más de 30 años de experiencia líder en TIC y trabaja con socios para explorar el mercado de las PYMES con el apoyo de un equipo de ventas independiente», explicó Steven Qin en su discurso de apertura. «Nos comprometemos a crear productos y soluciones que sean 'fáciles de usar, fáciles de vender y fáciles de mantener', desarrollando soluciones basadas en escenarios, conectando la «última milla» para las PYMES y logrando el crecimiento junto con nuestros socios».

Soluciones a medida para PYMES

La nueva estrategia 4+10+N de Huawei tiene como objetivo abordar las necesidades específicas de las PYMES:

4 escenarios principales: oficina inteligente, negocio inteligente, educación inteligente y asistencia sanitaria inteligente.

10 soluciones integrales basadas en escenarios, entre las que se incluyen la oficina para PYMES el hotel inteligente y la plataforma de diagnóstico digital.

N hace referencia a una gama de productos estrella adaptados a estos diferentes escenarios. En el evento de lanzamiento, Huawei presentó 26 productos como parte de esta serie de soluciones, incluidos los routers de grado empresarial de la serie HUAWEI eKitEngine AR180 y los nuevos productos IdeaHub con capacidades de IA.

«Huawei asume la complejidad y deja la simplicidad a los clientes y socios», subrayó Qin. «Estamos orgullosos de colaborar estrechamente con socios distribuidores e instaladores para poner en común recursos y empoderar plenamente a las PYMES para que se vuelvan inteligentes».

Salvar la brecha tecnológica

Con millones de PYMES en Europa que contribuyen de manera significativa al PIB de la región, Huawei reconoce el papel crucial que desempeñan estas empresas en la economía. Las nuevas soluciones HUAWEI eKit Intelligence están diseñadas para superar las brechas tecnológicas y de talento, ofreciendo opciones fáciles de usar y rápidas de implementar que aumentan la eficiencia e impulsan el crecimiento.

Muchas pymes recurren a soluciones inteligentes desarrolladas externamente para superar las brechas tecnológicas y de talento que les impiden aplicar la IA por sí mismas. Estas empresas buscan soluciones que sean fáciles de usar, rápidas de implementar y diseñadas específicamente para aumentar la eficiencia e impulsar el crecimiento. En el pasado, los instaladores proporcionaban estas soluciones utilizando complicados modelos de subcontratación de productos derivados, que solían ser bastante ineficaces.

Huawei reformó su negocio de distribución para abordar este punto débil del mercado, pasando de vender productos independientes a ofrecer soluciones integrales basadas en escenarios que son más fáciles de implementar para los instaladores. Con este nuevo enfoque, Huawei diseña sus soluciones específicas en torno a casos de uso empresariales del mundo real.

Los routers de la serie HUAWEI eKitEngine AR180 integran funciones de enrutamiento, conmutación, Wi-Fi y VPN, mientras que los nuevos productos IdeaHub combinan conferencias con IA, deflectores acústicos y aplicaciones de IA. Todas las ofertas cuentan con un diseño todo en uno, interacciones inteligentes y seguridad integral.

Casos de éxito y asociaciones

Tras el lanzamiento del producto, tres socios distribuidores europeos compartieron sus casos de éxito con el público. El evento culminó con una ceremonia de firma, en la que socios de España y Alemania formalizaron sus planes de colaboración con Huawei.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2813090/Huawei_Europe_Logo.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2813091/Huawei_eKit.jpg