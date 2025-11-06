Huawei accélère la transformation numérique des PME européennes grâce à des solutions d'intelligence « 4+10+N »

Grâce aux nouvelles solutions HUAWEI eKit, les petites et moyennes entreprises accèdent aux dernières innovations en toute simplicité

Huawei dévoile des solutions intelligentes sur mesure pour quatre scénarios clés

Plus de 130 partenaires issus de 15 pays européens ont participé à l'événement de lancement

MADRID, 6 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Huawei, l'un des principaux fournisseurs de technologies de l'information et de la communication, a dévoilé ses dernières solutions d'intelligence pour les petites et moyennes entreprises (PME) lors du lancement européen de HUAWEI eKit 2025 à Madrid. Sous le thème « Together for Growth, All Intelligence », Michael Ma, vice-président de Huawei, président de la division ICT Product Portfolio Mgmt & Solution, a prononcé un discours de bienvenue, suivi par Steven Qin, président de la division European ICT Marketing and Solution Sales de Huawei, qui a présenté les solutions intelligentes dédiées aux PME 4+10+N de HUAWEI eKit. Cet événement s'est tenu dans le cadre de HUAWEI CONNECT 2025 à Madrid.

HUAWEI eKit European Autumn Launch 2025 in Madrid

« Nous apprécions le soutien sans faille dont nos partenaires européens ont fait preuve au cours des deux dernières années. Grâce à cette relation de confiance, nous avons pu progresser conjointement et générer de la valeur partagée. Huawei entend bien continuer d'approfondir la coopération, accélérer l'innovation dans les quatre scénarios clés que sont les bureaux, le commerce, l'éducation et la santé et accompagner les PME dans leur montée en puissance vers l'intelligence numérique », a déclaré Michael Ma dans son allocution de bienvenue.

« L'activité de distribution européenne de Huawei a adopté l'approche '6 Easy + Enabling Partners' Profitability'. Cela signifie qu'elle continuera d'investir dans le domaine de la distribution, de s'appuyer sur plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des TIC et de travailler avec des partenaires pour explorer le marché des PME grâce au soutien d'une équipe de vente indépendante », a expliqué Steven Qin lors de son discours d'ouverture. « Nous nous engageons à créer des produits et des solutions faciles à utiliser, faciles à vendre et faciles à entretenir en développant des solutions basées sur des scénarios, en connectant le dernier kilomètre pour les PME et en partageant nos succès avec nos partenaires. »

Des solutions sur mesure pour les PME

La nouvelle stratégie 4+10+N de Huawei vise à répondre aux besoins spécifiques des PME :

Quatre scénarios majeurs : le bureau intelligent, l'entreprise intelligente, l'éducation intelligente et la santé intelligente

Dix solutions uniques basées sur des scénarios, notamment les bureaux de PME, les hôtels intelligents et les plateformes de diagnostic numériques

N fait référence à une gamme de produits vedettes adaptés à ces différents scénarios. Lors de l'événement de lancement, Huawei a dévoilé 26 produits dans le cadre de cette série de solutions, notamment les routeurs d'entreprise de la gamme HUAWEI eKitEngine AR180 et les nouveaux produits IdeaHub dotés de capacités d'intelligence artificielle.

« Huawei se charge de la complexité, pour que ses clients et partenaires puissent travailler en toute simplicité », a souligné M. Qin. « Nous sommes fiers de nous associer à des distributeurs et des intégrateurs pour mettre en commun nos ressources et donner aux PME les moyens de devenir intelligentes. »

Combler le fossé technologique

Les PME sont des acteurs stratégiques de la prospérité économique européenne, c'est pourquoi elles doivent pouvoir profiter des meilleures technologies et des meilleures compétences. Les nouvelles solutions d'intelligence HUAWEI eKit sont conçues pour combler les lacunes des plus petites organisations en matière de technologie et de talents, en offrant des options faciles à utiliser et rapides à déployer qui renforcent l'efficacité et stimulent la croissance.

De nombreuses PME se tournent vers des partenaires externes pour les aider à adopter des technologies complexes comme l'IA. Elles recherchent des solutions simples à utiliser, rapides à déployer et conçues pour améliorer l'efficacité tout en favorisant la croissance. Huawei a revu en profondeur son modèle de distribution pour répondre à ce besoin, passant de la vente de produits autonomes à des solutions complètes et scénarisées, plus faciles à déployer pour les partenaires. Dans le cadre de cette nouvelle approche, Huawei conçoit ses solutions spécifiques à partir de cas d'usage réels.

Huawei a revu en profondeur son modèle de distribution pour répondre à ce besoin, passant de la vente de produits autonomes à des solutions complètes et scénarisées, plus faciles à déployer pour les partenaires. Dans le cadre de cette nouvelle approche, Huawei conçoit ses solutions spécifiques à partir de cas d'usage réels.

Les routeurs de la gamme HUAWEI eKitEngine AR180 intègrent des fonctions de routage, de commutation, de Wi-Fi et de VPN, tandis que les nouveaux produits IdeaHub combinent la conférence AI, les baffles acoustiques et les applications AI. Toutes les offres se caractérisent par une conception tout-en-un, des interactions intelligentes et une sécurité complète.

Histoires de réussite et partenariats

Après le lancement du produit, trois partenaires de distribution européens ont partagé leurs réussites avec le public. L'événement s'est achevé par une cérémonie de signature, au cours de laquelle les partenaires espagnols et allemands ont officialisé leurs plans de collaboration avec Huawei.

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/2813090/Huawei_Europe_Logo.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2813091/Huawei_eKit.jpg