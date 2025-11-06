Huawei, Dijital Dönüşümü Hızlandırmak için KOBİ'lere "4+10+N" Zeka Çözümleri Sunuyor

Yeni HUAWEI eKit çözümleri, küçük ve orta ölçekli işletmeler için akıllı yükseltmeleri kolaylaştırıyor

Huawei, dört temel iş senaryosu için özel olarak tasarlanmış zeka çözümlerini tanıttı

15 Avrupa ülkesinden 130'dan fazla dağıtım ortağı lansman etkinliğine katıldı

MADRİD, 6 Kasım 2025 /PRNewswire/ -- Bilgi ve iletişim teknolojilerinin lider sağlayıcısı Huawei, Madrid'de düzenlenen HUAWEI eKit Avrupa Sonbahar Lansmanı 2025'te küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ'ler) için en yeni akıllı çözümlerini tanıttı. "Büyüme için Birlikte, Tamamen Zeka" teması altında, Huawei Başkan Yardımcısı, ICT Ürün Portföy Yönetimi ve Çözüm Başkanı Michael Ma, dağıtım lansman etkinliğinde açılış konuşmasını yaptı. Huawei Avrupa ICT Pazarlama ve Çözüm Satış Başkanı Steven Qin, HUAWEI eKit 4+10+N KOBİ Zeka Çözümlerini tanıttı. Lansman etkinliği, Madrid'de düzenlenen HUAWEI CONNECT 2025 konferansının bir parçasıydı.

HUAWEI eKit European Autumn Launch 2025 in Madrid

Michael Ma, açılış konuşmasında "Geçtiğimiz iki yıl boyunca tüm Avrupalı dağıtım ortaklarımızdan aldığımız güçlü destek ve istikrarlı işbirliği için içtenlikle teşekkür ediyoruz; birlikte büyümemizi ve değer yaratmamızı sağlayan da bu güvenilir ortaklık oldu. Dağıtım işi, iş ortakları sayesinde gelişir. Gelecekte Huawei, işbirliğini derinleştirmeye, ofis, ticaret, eğitim ve sağlık hizmetleri olmak üzere dört temel senaryoda çözüm yeniliklerini hızlandırmaya ve KOBİ'lerin zekâda ileriye doğru sıçramalarını desteklemeye devam edecektir" dedi.

Steven Qin, açılış konuşmasında eKit'i "Huawei'nin Avrupa dağıtım işi, '6 Kolay + O İş Ortaklarının Karlılığını Artırma' yaklaşımını hedef olarak benimsiyor, dağıtım alanında sağlam yatırımlar yapmaya devam ediyor, 30 yılı aşkın lider ICT deneyimine güveniyor ve bağımsız bir satış ekibinin desteğiyle ortaklarla birlikte KOBİ pazarını keşfetmeye çalışıyor" şeklinde tanımladı. "Senaryo tabanlı çözümler geliştirerek 'kullanımı kolay, satışı kolay ve bakımı kolay' ürünler ve çözümler yaratmaya, KOBİ'ler için 'son aşamayı' birbirine bağlamaya ve iş ortaklarımızla birlikte büyümeye kararlıyız."

KOBİ'ler için Özel Olarak Oluşturulmuş Çözümler

Huawei'in yeni 4+10+N stratejisi, KOBİ'lerin özel ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlamaktadır:

4 ana senaryo: akıllı ofis, akıllı işletme, akıllı eğitim ve akıllı sağlık hizmetleri

KOBİ ofisi, akıllı otel ve dijital tanı platformu dahil olmak üzere 10 tek noktadan, senaryo tabanlı çözüm

N, bu farklı senaryolara göre uyarlanmış bir dizi yıldız ürününü ifade eder. Lansman etkinliğinde Huawei, bu çözüm serisinin bir parçası olarak HUAWEI eKitEngine AR180 serisi kurumsal düzeyde yönlendiriciler ve yapay zeka özellikli yeni IdeaHub ürünleri de dahil olmak üzere 26 ürünü tanıttı.

Qin, konuşmasına, "Huawei karmaşıklığı üstlenir ve sadeliği müşterilerine ve iş ortaklarına bırakır." diye devam etti. "Dağıtım ortaklarımız ve kurulumcularımızla birlikte güçlü bir şekilde durmaktan, kaynakları bir araya getirmekten ve KOBİ'lerin akıllı hale gelmelerini tam anlamıyla desteklemekten gurur duyuyoruz."

Teknoloji Açığının Kapatılması

Avrupa'daki milyonlarca KOBİ'nin, bölgenin GSYİH'sine önemli ölçüde katkıda bulunmasıyla Huawei, bu işletmelerin ekonomide oynadığı önemli rolün farkındadır. Yeni HUAWEI eKit Intelligence çözümleri, verimliliği artıran ve büyümeyi destekleyen kullanımı kolay ve hızlı kurulum seçenekleri sunarak teknoloji ve yetenek eksikliklerinin üstesinden gelmek için tasarlanmıştır.

Birçok KOBİ, yapay zekayı kendi başlarına uygulamalarını engelleyen teknoloji ve yetenek eksikliklerinin üstesinden gelmek için dışarıdan geliştirilen akıllı çözümlere yöneliyor. Bu şirketler, kullanımı kolay, hızlı bir şekilde devreye alınabilen ve verimliliği artırmak ve büyümeyi desteklemek için özel olarak tasarlanmış çözümler arıyor. Geçmişte, kurulumcular bu çözümleri genellikle oldukça verimsiz olan karmaşık alt yüklenici modelleri kullanarak sağlıyordu.

Huawei, pazarın bu sorunlu noktasını ele almak için dağıtım işini yeniden düzenledi ve bağımsız ürünlerin satışından, kurulumcuların daha kolay sunabileceği tek noktadan senaryo tabanlı çözümler sunmaya geçti. Bu yeni yaklaşımla Huawei, gerçek dünyadaki kullanım örnekleri etrafında özel çözümler tasarlıyor.

HUAWEI eKitEngine AR180 serisi yönlendiriciler yönlendirme, anahtarlama, Wi-Fi ve VPN işlevlerini entegre ederken, yeni IdeaHub ürünleri yapay zeka konferansı, akustik bölmeler ve yapay zeka uygulamalarını bir araya getiriyor. Tüm çözümler, hepsi bir arada tasarım, akıllı etkileşimler ve kapsamlı güvenlik özelliklerine sahiptir.

Başarı Hikayeleri ve İş Ortaklıkları

Ürün lansmanının ardından, üç Avrupalı dağıtım ortağı başarı hikayelerini davetlilerle paylaştı. Etkinlik, İspanya ve Almanya'dan gelen iş ortaklarının Huawei ile işbirliği planlarını resmileştirdikleri bir imza töreniyle sona erdi.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2813090/Huawei_Europe_Logo.jpg

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2813091/Huawei_eKit.jpg