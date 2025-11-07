Huawei unterstützt europäische KMU mit „4+10+N"-Intelligenzlösungen, um die digitale Transformation zu beschleunigen

Die neuen HUAWEI eKit-Lösungen optimieren intelligente Upgrades für kleine und mittelständische Unternehmen.

Huawei präsentiert maßgeschneiderte intelligente Lösungen für vier wichtige Geschäftsszenarien

Über 130 Vertriebspartner aus 15 europäischen Ländern nahmen an der Auftaktveranstaltung teil

MADRID, 7. November 2025 /PRNewswire/ -- Huawei, ein führender Anbieter von Informations- und Kommunikationstechnologie, hat auf der HUAWEI eKit European Autumn Launch 2025 in Madrid seine neuesten intelligenten Lösungen für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) vorgestellt. Unter dem Motto „Together for Growth, All Intelligence" hielt Michael Ma, Vice President von Huawei und President of ICT Product Portfolio Mgmt & Solution, die Begrüßungsrede bei der Veranstaltung zum Start des Vertriebs. Steven Qin, Präsident für europäisches ICT-Marketing und Lösungsvertrieb bei Huawei, stellte die HUAWEI eKit 4+10+N SME Intelligence Solutions vor. Die Auftaktveranstaltung fand im Rahmen der Konferenz HUAWEI CONNECT 2025 in Madrid statt.

HUAWEI eKit European Autumn Launch 2025 in Madrid

„Wir schätzen die starke Unterstützung und die kontinuierliche Zusammenarbeit aller europäischen Vertriebspartner in den letzten zwei Jahren sehr. Diese vertrauensvolle Partnerschaft hat es uns ermöglicht, gemeinsam zu wachsen und Werte zu schaffen. Das Vertriebsgeschäft lebt von Partnern. Huawei wird auch in Zukunft die Zusammenarbeit vertiefen, die Innovation von Lösungen in den vier Schlüsselbereichen Büro, Handel, Bildung und Gesundheitswesen beschleunigen und KMU dabei unterstützen, einen Sprung nach vorne in Richtung Intelligenz zu machen", erklärte Michael Ma in seiner Begrüßungsrede.

„Das europäische Vertriebsgeschäft von Huawei verfolgt das Ziel des Ansatzes „6 Easy + Enabling Partners' Profitability", tätigt weiterhin solide Investitionen im Vertriebsbereich, stützt sich auf über 30 Jahre führende IKT-Erfahrung und arbeitet mit Partnern zusammen, um den KMU-Markt mit Unterstützung eines unabhängigen Vertriebsteams zu erschließen", erklärte Steven Qin in seiner Eröffnungsrede. „Wir sind bestrebt, Produkte und Lösungen zu entwickeln, die einfach zu kaufen und verkaufen, einfach zu installieren, zu verstehen, zu bedienen und einfach zu warten sind. Dazu entwickeln wir szenariobasierte Lösungen, schließen die Lücke für KMU und erzielen gemeinsam mit unseren Partnern Wachstum."

Maßgeschneiderte Lösungen für KMU

Die neue 4+10+N-Strategie von Huawei zielt auf die besonderen Bedürfnisse von KMU ab:

4 Hauptszenarien: intelligentes Büro, intelligentes Unternehmen, intelligente Bildung und intelligentes Gesundheitswesen

10 szenariobasierte Lösungen aus einer Hand, darunter KMU-Büro, intelligentes Hotel und digitale Diagnoseplattform

N bezieht sich auf eine Reihe von Spitzenprodukten, die auf diese unterschiedlichen Szenarien zugeschnitten sind. Bei der Produkteinführung präsentierte Huawei 26 Produkte, darunter die Unternehmensrouter der Serie HUAWEI eKitEngine AR180 und neue IdeaHub-Produkte mit KI-Funktionen.

„Huawei übernimmt die Komplexität und überlässt die Einfachheit unseren Kunden und Partnern", betonte Qin. „Wir sind stolz darauf, gemeinsam mit unseren Vertriebspartnern und Installateuren unsere Ressourcen zu bündeln und KMUs umfassend zu unterstützen, um ihnen den Weg zur Intelligenz zu ebnen."

Überbrückung der technologischen Lücke

Angesichts der Tatsache, dass Millionen von KMU in Europa einen erheblichen Anteil zum BIP der Region beitragen, erkennt Huawei die entscheidende Rolle an, die diese Unternehmen für die Wirtschaft spielen. Die neuen HUAWEI eKit Lösungen wurden entwickelt, um Technologielücken zu schließen. Sie bieten benutzerfreundliche und schnell zu implementierende Optionen, die die Effizienz steigern und das Wachstum fördern.

Viele KMU wenden sich an extern entwickelte intelligente Lösungen, um die Technologielücken zu schließen, die sie daran hindern, KI selbst anzuwenden. Diese Unternehmen suchen nach Lösungen, die einfach zu bedienen und schnell zu implementieren sind und die speziell darauf ausgerichtet sind, die Effizienz zu steigern und das Wachstum zu fördern. In der Vergangenheit haben Installateure diese Lösungen mithilfe komplexer Modelle für die Vergabe von Unteraufträgen für Nebenprodukte bereitgestellt, die in der Regel recht ineffizient waren.

Huawei hat sein Vertriebsgeschäft überarbeitet, um dieses Marktproblem anzugehen, und ist vom Verkauf von Einzelprodukten zum Angebot von szenariobasierten Komplettlösungen übergegangen, die für Systemintegratoren leichter umzusetzen sind. Im Rahmen dieses neuen Ansatzes entwickelt Huawei seine spezifischen Lösungen auf der Grundlage realer geschäftlicher Anwendungsfälle.

Die Router der HUAWEI eKitEngine AR180-Serie vereinen Routing-, Switching-, WLAN- und VPN-Funktionen, während die neuen IdeaHub-Produkte KI-Konferenzen, Schallschutzwände und KI-Anwendungen kombinieren. Alle Angebote zeichnen sich durch ein All-in-One-Design, intelligente Interaktionen und umfassende Sicherheit aus.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2813090/Huawei_Europe_Logo.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2813091/Huawei_eKit.jpg