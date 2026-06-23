Omada lancerer Omada Identity Sovereign - Identitetsstyring og -administration med digital suverænitet

Ny løsning hjælper regulerede europæiske organisationer med at sikre deres mest følsomme data med fuld digital suverænitet i deres Identitetsstyring og -administration

KØBENHAVN, Danmark, 23. juni 2026 /PRNewswire/ -- Omada, Europas førende udbyder af Identity Governance and Administration (IGA), lancerer i dag Omada Identity Sovereign. Den nye løsning giver organisationer direkte kontrol over, hvor og hvordan deres Identitetsstyring og -administration implementeres, og adresserer de krav til digital suverænitet – herunder kontrol over data, drift og jurisdiktion – som regulerede organisationer ikke kan opfylde med standard cloud-løsninger.

Digital suverænitet er en voksende prioritet for regulerede europæiske virksomheder, der i stigende grad er nødt til at have sikkerhed for ikke alene, hvor deres data lagres, men hvem der reelt kontrollerer dem. CLOUD Act fra 2018 giver amerikanske myndigheder ret til at kræve adgang til data hos amerikanske teknologileverandører, uanset hvor disse data fysisk befinder sig. Samtidig stiller nye europæiske regler som DORA, NIS2 og det foreslåede Cloud and AI Development Act (CADA) stadig strengere krav til, hvor og hvordan europæiske organisationer må håndtere deres data.

I dag hostes størstedelen af cloud-løsninger hos amerikanske udbydere som Microsoft, AWS eller Google. På trods af at disse udbydere også markedsfører løsninger som "sovereign cloud", løser disse ikke det grundlæggende problem. Både software- og infrastrukturudbydere under amerikansk lovgivning er underlagt CLOUD Act, uanset hvor deres datacentre er placeret. Det betyder, at europæiske organisationer kun kan have fuld kontrol over, hvem der i sidste ende kan tilgå deres data, hvis både deres software og infrastruktur kommer fra en europæisk udbyder.

Dette er et strukturelt problem, som kun en europæisk leverandør kan løse. Som Europas førende udbyder af Identitetsstyring og -administration, med mange års erfaring i at betjene regulerede virksomheder, er Omada den naturlige partner til at adressere netop dette problem.

Omada Identity Sovereign udvider Omadas nuværende produktportefølje med en fuldt "container-baseret" løsning, som kunderne kan implementere og driftsafvikle på en infrastruktur efter eget valg, uafhængigt af specifikke cloududbydere. Løsningen giver organisationer mulighed for at:

Implementere på infrastruktur efter eget valg , herunder egne datacentre, europæiske cloududbydere eller partnerhostede miljøer

Få adgang til al funktionalitet i Omada Identity Cloud , herunder AI-baserede features , uanset hvor løsningen implementeres

Bevare fuld kontrol over egne data gennem kundestyret kryptering

Drage fordel af udvikling og support baseret udelukkende i EU

Med Omada Identity Sovereign kan europæiske organisationer således opfylde SEAL-3, det strengeste niveau for digital suverænitet ved at sikre, at alle led i den juridiske, operationelle og tekniske kæde forbliver under europæisk kontrol. Derudover udvides Omadas produktportefølje således, at den dækker hele spektret af implementeringsmodeller fra "multi-tenant" SaaS til fuldt suveræne implementeringer på kundestyret infrastruktur. Løsningen er under udvikling og forventes tilgængelig i begyndelsen af 2027. Virksomheder der overvejer deres muligheder for Identitetsstyring og -administration kan kontakte deres Omada account manager eller besøge omadaidentity.com for at lære mere.

Jakob H. Kraglund, administrerende direktør for Omada, siger: "De virksomheder vi arbejder med inden for finans, kritisk infrastruktur og den offentlige sektor er under stigende pres for at sikre kontrol over deres mest følsomme systemer og data. Identitetsstyring og -administration er kernen i at sikre dette og herunder kontrol med og svar på: hvem der har adgang til hvad, hvem der har godkendt dette, samt at kunne bevise dette, når det kræves. Men spørgsmålene stopper ikke længere her. Det er ikke nok at vide hvor data ligger, man skal også vide, hvem der kan tilgå dem, under hvilken lovgivning og på hvilke betingelser. Det er præcis det Omada Identity Sovereign adresserer. Vores kunder kan nu implementere og drive Identitetsstyring og -administration på infrastruktur efter eget valg – uden at skulle gå på kompromis med den funktionalitet, herunder AI-baserede funktionaliteter, som en moderne cloud-løsning tilbyder."

Om Omada

Omada er Europas førende udbyder af Identitetsstyring og -administration og hjælper organisationer over hele verden med at mindske risici ved at sikre adgangen for alle identiteter, både menneskelige, ikke-menneskelige og herunder AI agenter. Omadas platform anvender AI-baserede indsigter og intelligent automatisering til at forbedre effektiviteten, overholdelsen af reglerne og sikkerheden. Omadas platform anvender AI-baserede indsigter og intelligent automatisering til at forbedre effektiviteten, overholdelsen af reglerne og sikkerheden.

MedieKontakt:

Diana Diaz

Force4 Technology Communications

[email protected]

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