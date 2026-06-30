Omada Agent Governance udvider Identity Governance til AI-agenter

Ny løsning hjælper organisationer med at få overblik og kontrol over deres AI-agenter

København, Danmark, 30. juni 2026 /PRNewswire/ -- Omada A/S ("Omada"), en global leder inden for AI-drevet Identity Governance and Administration (IGA), annoncerede for nyligt Omada Agent Governance. Den nye løsning giver virksomheder mulighed for at styre deres AI-agenters adgangsrettigheder, på samme måde som de allerede gør for medarbejdere.

Brugen af AI-agenter er i kraftig vækst. Disse nye digitale aktører opretter forbindelse til systemer, får adgang til data, udfører opgaver og træffer beslutninger med stigende autonomi. Alligevel mangler de fleste organisationer overblik over, hvor mange AI-agenter de har, hvem der er ansvarlig for dem, hvad de kan tilgå, og om den adgang er acceptabel.

Eksisterende sikkerheds- og identitetsværktøjer er primært fokuseret på at styre medarbejderes adgang, med periodiske reviews og faste roller. AI-agenter opererer anderledes. De kræver kontinuerlig overvågning og dynamisk adgangsstyring i realtid, hvilket eksisterende løsninger ikke kan håndtere.

Jakob H. Kraglund, administrerende direktør, Omada, sagde: "Ethvert større teknologiskift skaber nye udfordringer i forhold til IT-sikkerhed, og AI-agenter er ingen undtagelse. Mange virksomheder har hurtigt taget AI-agenter i brug, men de fleste kan ikke besvare fire grundlæggende spørgsmål: Hvilke AI-agenter har jeg? Hvem er ansvarlig for dem? Hvad har de adgang til? Og hvad er risikoeksponeringen? Omada Agent Governance er bygget til at besvare præcis disse spørgsmål."

Den nye løsning udvider Omadas identitetsstyring til også at dække AI-agenter og gør det muligt for virksomheder at:

Få fuldt overblik over AI-agenter og andre tekniske identiteter på tværs af cloud-platforme

Tildele ejerskab og reducere antallet af ikke-administrerede eller ejerløse agenter

Kortlægge sammenhængen mellem identiteter, adgang og afhængigheder for at identificere skjulte risici

Reducere risikoeksponering ved at identificere og fjerne unødvendig adgang baseret på en sammenligning af rettigheder og faktisk brug

Styrke sikkerhed og compliance gennem alignment med førende regulering og standarder såsom EU AI Act, NIST AI RMF, ISO 42001, OWASP og MITRE ATLAS

Forenkle revision med konsistent og pålidelig dokumentation

Omada Agent Governance er designet til at fungere på tværs af alle typer miljøer og kan opereres selvstændigt eller integreres med eksisterende identitetsstyringsløsninger.

Om Omada

Omada er førende inden for identitetssikkerhed og -styring og hjælper organisationer med at reducere risici ved at sikre adgang for både medarbejdere, AI-agenter og tekniske identiteter. Omadas platform bruger AI-drevet indsigt og intelligent automatisering til at forbedre effektivitet, compliance og sikkerhed. Med et samlet overblik og løbende risikovurdering gør Omada det muligt for IT-sikkerhedsteams at opdage trusler hurtigere, styrke kontrollen og skalere identitetssikkerheden uden at øge kompleksiteten. For flere oplysninger besøg https://www.omadaidentity.com.

MedieKontakt:

Diana Diaz

Force4 Technology Communications

[email protected]

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