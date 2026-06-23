Omada esittelee Omada Identity Sovereign -ratkaisun, joka tuo digitaalisen itsemääräämisoikeuden säännellyille organisaatioille

Uuden ratkaisun avulla säännellyt eurooppalaiset organisaatiot voivat ottaa käyttöön ja hallinnoida identiteetinhallintaa valitsemallaan infrastruktuurilla ilman, että ketjussa on mukana yhtään Euroopan ulkopuolista tahoa

KÖÖPENHAMINA, Tanska, 23. kesäkuuta 2026 /PRNewswire/ -- Omada, Euroopan johtava identiteetinhallinnan ja -hallinnoinnin (IGA) tarjoaja, esitteli tänään Omada Identity Sovereign -ratkaisun, jonka avulla organisaatiot voivat ottaa suoran hallinnan siitä, missä ja miten identiteetinhallintaa toteutetaan.

Ratkaisu vastaa digitaalisen suvereniteetin vaatimuksiin – mukaan lukien tietojen, toiminnan ja lainkäyttöalueen hallinta – joita säännellyt organisaatiot eivät voi täyttää tavanomaisilla pilvipalveluilla.

Digitaalinen suvereniteetti on siirtymässä mieltymyksestä hankintaprioriteetiksi Euroopan säännellyillä toimialoilla. Uudet eurooppalaiset säädökset, kuten DORA, NIS2 ja ehdotettu pilvi- ja tekoälyn kehittämislaki, tekevät lainkäyttöalueen hallinnasta vaatimuksen, ei valinnan. Samalla Yhdysvaltojen CLOUD-lain vaikutuspiiri, joka antaa Yhdysvaltain viranomaisille oikeuden pakottaa pääsyn amerikkalaisten teknologian tarjoajien hallussa oleviin tietoihin, pakottaa eurooppalaiset organisaatiot pohtimaan paitsi sitä, missä niiden tiedot säilytetään, myös sitä, kuka niitä viime kädessä hallitsee.

Tavalliset pilvipalveluratkaisut, mukaan lukien ei-eurooppalaisten palveluntarjoajien "suvereenina" markkinoidut pilvipalvelut, eivät pysty ratkaisemaan tätä riskiä. Tällaisten palveluntarjoajien tarjoama tietojen sijaintipaikka ei takaa hallintaa siitä, kuka ylläpitää infrastruktuuria, jolla palvelu toimii, eikä siitä, minkä lainkäyttöalueen lainsäädäntö lopulta säätelee pääsyä tietoihin. Säännellyille organisaatioille tämä ero merkitsee sitä, täyttävätkö ne sääntelyvelvoitteensa vai jäävätkö ne alttiiksi riskeille.

Kyseessä on rakenteellinen ongelma, jonka vain aidosti eurooppalainen IGA-toimittaja voi ratkaista. Johtavana eurooppalaisena IGA-toimittajana, jolla on vankka kokemus säänneltyjen organisaatioiden palvelemisesta, Omada on ainutlaatuisessa asemassa auttaakseen asiakkaita vastaamaan digitaalisen suvereniteetin kasvaviin vaatimuksiin tavalla, johon yhdysvaltalaiset toimittajat eivät pysty.

Omada Identity Sovereign laajentaa Omadan nykyistä tuotevalikoimaa täysin kontitetulla ratkaisulla, jonka asiakkaat voivat ottaa käyttöön ja käyttää valitsemallaan infrastruktuurilla ilman riippuvuutta mistään tietystä pilvipalveluntarjoajasta. Tällöin organisaatiot voivat

ottaa ratkaisun käyttöön millä tahansa valitulla infrastruktuurilla , mukaan lukien omat datakeskuksensa, suvereenit pilvipalveluntarjoajat tai kumppanien ylläpitämät ympäristöt





, mukaan lukien omat datakeskuksensa, suvereenit pilvipalveluntarjoajat tai kumppanien ylläpitämät ympäristöt saada käyttöönsä kaikki samat ominaisuudet kuin Omada Identity Cloudissa, mukaan lukien tekoälypohjaiset toiminnot, riippumatta siitä, miten tai missä ratkaisu otetaan käyttöön





mukaan lukien tekoälypohjaiset toiminnot, riippumatta siitä, miten tai missä ratkaisu otetaan käyttöön säilyttää omat tiedot täydessä hallinnassaan asiakkaan hallinnoiman salauksen avulla





asiakkaan hallinnoiman salauksen avulla hyötyä täysin EU:ssa tapahtuvasta kehitystyöstä ja tuesta

Yhdessä nämä ominaisuudet auttavat säänneltyjä eurooppalaisia organisaatioita täyttämään SEAL-3-vaatimukset – digitaalisen suvereniteetin tiukimman tason – identiteetinhallinnassaan pitämällä oikeudellisen, operatiivisen ja infrastruktuuriketjun osat eurooppalaisessa hallinnassa.

Omada Identity Sovereignin myötä Omadan tuotevalikoima kattaa kaikki käyttöönottomallit monivuokralaisesta SaaS-mallista täysin suvereeneihin käyttöönottoihin asiakkaan hallinnoimalla infrastruktuurilla. Ratkaisu on tällä hetkellä kehitysvaiheessa, ja sen on tarkoitus olla saatavilla vuoden 2027 alkupuolella. Organisaatiot, jotka arvioivat suvereeneja käyttöönottovaihtoehtoja identiteetinhallintaan, voivat ottaa yhteyttä Omadan asiakaspalvelutiimiin keskustellakseen vaatimuksistaan tai vierailla osoitteessa omadaidentity.com saadakseen lisätietoja.

Omadan toimitusjohtaja Jakob H. Kraglund sanoi: "Rahoituspalveluiden, kriittisen infrastruktuurin ja julkisen sektorin organisaatiot, joiden kanssa teemme yhteistyötä, ovat todellisessa ja kasvavassa paineessa osoittaa hallitsevansa herkimpiä järjestelmiään. Identiteetinhallinta on tämän ytimessä: on tiedettävä, kenellä on pääsy mihin ja kuka sen on hyväksynyt, ja kyettävä todistamaan se silloin, kun sillä on merkitystä. Nykyään kysymykset ulottuvat kuitenkin pidemmälle. Organisaatioiden on tiedettävä, että pääsyä hallinnoiva alusta on itse niiden hallinnassa. Kyse ei ole vain siitä, missä niiden tiedot sijaitsevat, vaan siitä, kuka niihin pääsee käsiksi, minkä lainsäädännön nojalla ja kenen ehdoilla. Omada Identity Sovereign vastaa juuri tähän tarpeeseen. identiteetin hallintaa valitsemallaan infrastruktuurilla – ilman, että heidän tarvitsee tinkiä toiminnallisuudesta, mukaan lukien tekoälypohjaiset ominaisuudet, joita moderni pilviratkaisu tarjoaa."

Tietoja Omadasta

Omada on Euroopan johtava identiteettiturvallisuuden ja -hallinnan toimittaja, joka auttaa organisaatioita maailmanlaajuisesti vähentämään riskejä turvaamalla pääsyn jokaiselle identiteetille, olipa kyseessä ihminen tai muu taho. Omadan alusta hyödyntää tekoälypohjaisia oivalluksia ja älykästä automaatiota tehokkuuden, sääntöjen noudattamisen ja turvallisuuden parantamiseksi. Yhtenäisen näkyvyyden ja jatkuvan riskien arvioinnin avulla Omada antaa tietoturvatiimeille mahdollisuuden havaita uhat nopeammin, vahvistaa valvontaa ja laajentaa identiteettiturvallisuutta ilman ylimääräistä monimutkaisuutta.

Median yhteystiedot:

Diana Diaz

Force4 Technology Communications

[email protected]

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