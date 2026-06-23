Omada introducerar Omada Identity Sovereign, digital suveränitet för reglerade organisationer

Den nya lösningen gör det möjligt för reglerade europeiska organisationer att distribuera och driva identitetsstyrning på en infrastruktur de själva väljer, utan att någon icke-europeisk aktör ingår i kedjan.

KÖPENHAMN, Danmark, 23 juni 2026 /PRNewswire/ -- Omada, Europas ledande leverantör av Identity Governance and Administration (IGA), presenterade idag Omada Identity Sovereign, en ny lösning som gör det möjligt för organisationer att få direkt kontroll över var och hur deras identitetsstyrning distribueras. Lösningen möter kraven på digital suveränitet – inklusive kontroll över data, drift och jurisdiktion – som reglerade organisationer inte kan uppfylla med standardiserade molnlösningar.

Digital suveränitet går i allt högre grad från att vara en preferens till att bli ett önskemål fråga vid upphandling inom Europas reglerade branscher. Nya europeiska regelverk som DORA, NIS2 och det föreslagna Cloud and AI Development Act gör jurisdiktionskontroll till ett krav för regelefterlevnad, snarare än ett val. Samtidigt innebär den amerikanska CLOUD Act, som ger amerikanska myndigheter möjlighet att kräva tillgång till data som innehas av amerikanska teknikleverantörer, att europeiska organisationer måste ta hänsyn till inte bara var deras data lagras, utan också vem som i slutändan kontrollerar den.

Standardiserade molnlösningar, inklusive molntjänster från icke-europeiska leverantörer som marknadsförs som suveräna, kan inte eliminera denna riskexponering. De faktiska förhållanden som styr var datan de facto lagras geografisktsäkerställer inte kontroll över vem som driver den underliggande infrastrukturen eller vilken rättslig jurisdiktion som i slutändan styr åtkomsten till data. För reglerade organisationer är denna skillnad avgörande – den kan vara skillnaden mellan att uppfylla regulatoriska krav och att fortsatt vara exponerad för risker.

Detta är ett strukturellt problem som endast en verkligt europeisk IGA-leverantör kan lösa. Som Europas ledande IGA-leverantör, med lång erfarenhet av att stödja reglerade organisationer, har Omada en unik position för att hjälpa kunder att möta de växande kraven på digital suveränitet på ett sätt som amerikanska leverantörer inte kan.

Omada Identity Sovereign utökar Omadas nuvarande portfölj med en helt containeriserad lösning som kunder kan driftsätta och köra på den infrastruktur de själva väljer, helt oberoende av någon specifik molnleverantör. Detta gör det möjligt för organisationer att:

Driftsätta på valfri infrastruktur , inklusive egna datacenter, suveräna molnleverantörer eller partnerhostade miljöer

Få full funktionsparitet med Omada Identity Cloud , inklusive AI-drivna funktioner, oavsett hur eller var lösningen driftsätts

Behålla full kontroll över sina data genom kundstyrd kryptering

Dra nytta av utveckling och support som helt och hållet är baserade inom EU

Tillsammans hjälper dessa funktioner reglerade europeiska organisationer att uppfylla SEAL-3, den högsta nivån av digital suveränitet, för sin identitetsstyrning genom att säkerställa att de juridiska, operativa och infrastrukturella leden förblir under europeisk kontroll.

Med Omada Identity Sovereign omfattar Omadas portfölj hela spektrumet av driftsmodeller, från SaaS-lösningar med flera klienter till helt suveräna driftsättningar på kundkontrollerad infrastruktur. Lösningen är för närvarande under utveckling och planeras att bli tillgänglig i början av 2027. Organisationer som utvärderar suveräna driftsalternativ för identitetsstyrning kan kontakta Omada för att diskutera sina behov eller besöka omadaidentity.com för mer information.

Jakob H. Kraglund, vd för Omada, säger: "De organisationer vi arbetar med inom finansiella tjänster, kritisk infrastruktur och den offentliga sektorn står inför ett verkligt och växande tryck att kunna visa att de har kontroll över sina mest känsliga system. Identitetsstyrning står i centrum för detta, att veta vem som har tillgång till vad, vem som har godkänt det och att kunna bevisa det när det verkligen gäller. Men i dag sträcker sig frågorna längre än så. Organisationer behöver veta att plattformen som styr åtkomsten också står under deras egen kontroll. Det handlar inte bara om var deras data finns, utan också om vem som kan få tillgång till dem, enligt vilket regelverk och på vems villkor. Omada Identity Sovereign adresserar just detta. Lösningen gör det möjligt för kunder att implementera och driva identitetsstyrning på valfri infrastruktur – utan att behöva kompromissa med den funktionalitet, inklusive AI-drivna funktioner, som en modern molnlösning erbjuder."

Om Omada

Omada är Europas ledande leverantör av identitetssäkerhet och identitetsstyrning och hjälper organisationer världen över att minska riskerna genom att säkra åtkomsten för alla identiteter, både mänskliga och icke-mänskliga. Omadas plattform använder AI-drivna insikter och intelligent automatisering för att förbättra effektivitet, regelefterlevnad och säkerhet. Med enhetlig överblick och kontinuerlig riskbedömning gör Omada det möjligt för säkerhetsteam att upptäcka hot snabbare, stärka kontrollen och skala upp identitetssäkerheten utan ökad komplexitet.

Mediekontakt:

Diana Diaz

Force4 Technology Communications

[email protected]

Logotyp - https://mma.prnewswire.com/media/1730116/Omada_Logo.jpg