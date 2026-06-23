Omada lanserer Omada Identity Sovereign og tilbyr regulerte organisasjoner digital suverenitet

Ny løsning gjør det mulig for regulerte europeiske organisasjoner å implementere og bruke identitetsstyring på valgfri infrastruktur, uten involvering av ikke-europeiske aktører i leveransekjeden.

KØBENHAVN, Danmark, 23. juni 2026 /PRNewswire/ -- Omada, Europas ledende leverandør av Identity Governance and Administration (IGA), lanserer i dag Omada Identity Sovereign. Med denne nye løsningen får organisasjoner direkte kontroll over hvor og hvordan deres identitetsstyring implementeres. Løsningen er utviklet for å møte kravene til digital suverenitet - inkludert kontroll over data, drift og juridiske forhold - som regulerte organisasjoner ofte ikke kan oppfylle med standard skyimplementeringer.

Digital suverenitet er i ferd med å utvikle seg fra en preferanse til en tydelig innkjøpsprioritet i regulerte sektorer i Europa. Nye europeiske regelverk, som DORA, NIS2 og den foreslåtte Cloud and AI Development Act, gjør jurisdiksjonskontroll i økende grad til et krav for etterlevelse, ikke et valg. Samtidig tvinger rekkevidden av den amerikanske CLOUD Act, som kan gi amerikanske myndigheter tilgang til data hos amerikanske teknologileverandører, europeiske organisasjoner til å se lenger enn bare hvor dataene deres lagres. Spørsmålet blir i stadig større grad hvem som til syvende og sist har kontroll over disse dataene.

Standard skyimplementeringer, inkludert skyløsninger fra ikke-europeiske leverandører som markedsføres som suverene, fjerner ikke denne eksponeringen fullt ut. Datalagring innenfor en bestemt region gir alene ingen garanti for hvem som drifter den underliggende infrastrukturen, eller hvilken juridisk jurisdiksjon som til slutt regulerer tilgangen til dataene. For regulerte organisasjoner kan dette skillet være avgjørende for om de faktisk oppfyller sine juridiske forpliktelser.

Dette er en strukturell utfordring som krever en løsning fra en reell europeisk IGA-leverandør. Som Europas ledende IGA-leverandør, med omfattende erfaring fra å støtte regulerte organisasjoner, er Omada unikt posisjonert til å hjelpe kunder med å møte de økende kravene til digital suverenitet på en måte ikke-europeiske leverandører ikke kan tilby.

Omada Identity Sovereign utvider Omadas eksisterende portefølje med en fullt containerbasert løsning som kundene kan implementere og drifte på valgfri infrastruktur. Løsningen er uavhengig av en spesifikk skyleverandør og gjør det mulig for organisasjoner å:

implementere løsningen på den infrastrukturen de selv velger , inkludert egne datasentre, uavhengige skyleverandører eller partnerdrevne driftsmiljøer;





beholde full funksjonell paritet med Omada Identity Cloud , inkludert AI-drevne funksjoner, uavhengig av hvordan eller hvor løsningen implementeres;





bevare full kontroll over egne data gjennom kundestyrt kryptering ;





dra nytte av utvikling og support som i sin helhet er basert i EU .

Samlet hjelper disse egenskapene regulerte europeiske organisasjoner med å oppfylle SEAL-3, det strengeste nivået for digital suverenitet, for identitetsstyring. Det innebærer at de juridiske, operasjonelle og infrastrukturelle delene av kjeden holdes under europeisk kontroll.

Med Omada Identity Sovereign dekker Omadas portefølje hele spekteret av implementeringsmodeller: fra multi-tenant SaaS til fullt suverene implementeringer på kundekontrollert infrastruktur. Løsningen er for tiden under utvikling og forventes å bli tilgjengelig tidlig i 2027. Organisasjoner som vurderer suverene implementeringsalternativer for identitetsstyring, kan ta kontakt med Omada for å diskutere kravene sine, eller besøke omadaidentity.com for mer informasjon.

Jakob H. Kraglund, administrerende direktør i Omada, sier:

"Organisasjonene vi samarbeider med innen finansielle tjenester, kritisk infrastruktur og offentlig sektor, står under økende press for å kunne dokumentere kontroll over sine mest sensitive systemer. Identitetsstyring spiller en sentral rolle i dette: å vite hvem som har tilgang til hvilke ressurser, hvem som har godkjent denne tilgangen, og å kunne dokumentere dette når det er nødvendig.

Men spørsmålene går nå lenger. Organisasjoner må også kunne være sikre på at plattformen som styrer tilgangen, i seg selv er under deres kontroll. Det handler ikke bare om hvor dataene befinner seg, men også om hvem som kan få tilgang til dem, under hvilken lovgivning og på hvilke vilkår. Omada Identity Sovereign er utviklet for å løse nettopp denne utfordringen. Løsningen gjør det mulig for kunder å implementere og drifte identitetsstyring på valgfri infrastruktur, uten å måtte inngå kompromisser på funksjonaliteten, inkludert AI-drevne muligheter, som de forventer av en moderne skyløsning."

Om Omada

Omada er en europeisk leder innen identitetssikkerhet og governance, og hjelper organisasjoner over hele verden med å redusere risiko ved å sikre tilgang for alle identiteter; både menneskelige og ikke-menneskelige. Omadas plattform bruker AI-drevet innsikt og intelligent automatisering for å forbedre effektivitet, etterlevelse og sikkerhet. Med samlet oversikt og kontinuerlig risikovurdering gjør Omada det mulig for sikkerhetsteam å oppdage trusler raskere, styrke kontrollen og skalere identitetssikkerhet uten økt kompleksitet.

Mediekontakt:

Diana Diaz

Force4 Technology Communications

[email protected]

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