Omada introduceert Omada Identity Sovereign en biedt gereguleerde organisaties digitale soevereiniteit

Nieuwe oplossing stelt gereguleerde Europese organisaties in staat identiteitsbeheer te implementeren en gebruiken op infrastructuur naar keuze, zonder betrokkenheid van niet-Europese entiteiten in de keten.

KOPENHAGEN, Denemarken, 23 juni 2026 /PRNewswire/ -- Omada, Europa's toonaangevende leverancier van Identity Governance and Administration (IGA), heeft vandaag Omada Identity Sovereign geïntroduceerd. Met deze nieuwe oplossing krijgen organisaties directe controle over waar en hoe hun identiteitsgovernance wordt ingezet. De oplossing is ontwikkeld om te voldoen aan de eisen rond digitale soevereiniteit, waaronder gegevenscontrole, operationele controle en juridische controle, waaraan gereguleerde organisaties vaak niet kunnen voldoen met standaard cloud-implementaties.

Digitale soevereiniteit ontwikkelt zich in gereguleerde sectoren in Europa van een voorkeur tot een duidelijke inkoopprioriteit. Nieuwe Europese regelgeving, zoals DORA, NIS2 en de voorgestelde Cloud and AI Development Act, maakt jurisdictiebeheersing steeds meer tot een nalevingsvereiste in plaats van een keuze. Tegelijkertijd dwingt de reikwijdte van de Amerikaanse CLOUD Act, die Amerikaanse autoriteiten toegang kan geven tot gegevens bij Amerikaanse technologieleveranciers, Europese organisaties verder te kijken dan alleen de locatie waar hun gegevens worden opgeslagen. De vraag wordt steeds vaker wie uiteindelijk controle heeft over die gegevens.

Standaard cloud-implementaties, inclusief cloudoplossingen van niet-Europese aanbieders die als soeverein worden gepositioneerd, nemen deze blootstelling niet volledig weg. Gegevensresidentie alleen biedt immers geen garantie over wie de onderliggende infrastructuur beheert of welke juridische jurisdictie uiteindelijk de toegang tot gegevens bepaalt. Voor gereguleerde organisaties kan dat onderscheid bepalend zijn voor de vraag of zij daadwerkelijk aan hun wettelijke verplichtingen voldoen.

Dit is een structurele uitdaging die vraagt om een oplossing van een echte Europese IGA-leverancier. Als toonaangevende Europese aanbieder van IGA, met ruime ervaring in het ondersteunen van gereguleerde organisaties, is Omada uniek gepositioneerd om klanten te helpen voldoen aan de groeiende eisen rond digitale soevereiniteit op een manier die niet-Europese leveranciers niet kunnen bieden.

Omada Identity Sovereign breidt het bestaande Omada-portfolio uit met een volledig gecontaineriseerde oplossing die klanten kunnen implementeren en beheren op infrastructuur naar keuze. De oplossing is onafhankelijk van een specifieke cloudprovider en stelt organisaties in staat om:

te implementeren op de infrastructuur van hun keuze , waaronder eigen datacenters, onafhankelijke cloudproviders of door partners gehoste omgevingen ;





volledige functionele pariteit te behouden met Omada Identity Cloud , inclusief AI-aangedreven mogelijkheden, ongeacht hoe of waar de oplossing wordt ingezet ;





volledige controle over hun gegevens te behouden via door de klant beheerde encryptie ;





gebruik te maken van ontwikkeling en ondersteuning die volledig binnen de EU plaatsvinden .

Samen helpen deze mogelijkheden gereguleerde Europese organisaties om voor hun identiteitsbeheer te voldoen aan SEAL-3, het strengste niveau van digitale soevereiniteit. Daarbij blijven de juridische, operationele en infrastructurele onderdelen van de keten onder Europese controle.

Met Omada Identity Sovereign bestrijkt het Omada-portfolio het volledige spectrum aan implementatiemodellen: van multi-tenant SaaS tot volledig soevereine implementaties op door de klant gecontroleerde infrastructuur. De oplossing is momenteel in ontwikkeling en zal naar verwachting begin 2027 beschikbaar zijn. Organisaties die soevereine implementatieopties voor identiteitsbeheer evalueren, kunnen contact opnemen met hun Omada-accountteam om hun vereisten te bespreken of terecht op omadaidentity.com voor meer informatie.

Jakob H. Kraglund, CEO van Omada, zegt:

"De organisaties waarmee wij samenwerken in financiële dienstverlening, kritieke infrastructuur en de publieke sector staan onder toenemende druk om controle over hun meest gevoelige systemen aantoonbaar te maken. Identiteitsbeheer speelt daarin een centrale rol: weten wie toegang heeft tot welke middelen, wie die toegang heeft goedgekeurd en dat kunnen aantonen wanneer het erop aankomt.

Maar de vragen gaan inmiddels verder. Organisaties moeten er ook zeker van zijn dat het platform dat toegang beheert, zelf onder hun controle staat. Het gaat niet alleen om waar gegevens zich bevinden, maar ook om wie er toegang toe kan krijgen, onder welke wetgeving en op basis van welke voorwaarden. Omada Identity Sovereign is ontwikkeld om precies die uitdaging op te lossen. De oplossing stelt klanten in staat identiteitsbeheer te implementeren en te beheren op infrastructuur naar keuze, zonder concessies te doen aan de functionaliteit - inclusief AI-aangedreven mogelijkheden - die zij verwachten van een moderne cloudoplossing."

Over Omada

Omada is Europees leider op het gebied van identiteitsbeveiliging en governance (IGA) en helpt organisaties wereldwijd risico's te verminderen door toegang voor elke identiteit, menselijk en niet-menselijk, te beveiligen. Het Omada-platform maakt gebruik van AI-gedreven inzichten en intelligente automatisering om efficiëntie, naleving en beveiliging te verbeteren. Met uniforme zichtbaarheid en continue risicobeoordeling stelt Omada beveiligingsteams in staat bedreigingen sneller te detecteren, controle te versterken en identiteitsbeveiliging op te schalen zonder extra complexiteit.

PERSCONTACT:

Diana Diaz

Force4 Technology Communications

[email protected]

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