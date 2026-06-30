Qianhai Ehub bringer innovation fra Greater Bay Area til VivaTech Paris 2026

Ehub's debut på VivaTech understreger virksomhedens stadig større rolle som en bro, der forbinder Guangdong-Hongkong-Macao Greater Bay Area (GBA) med det globale teknologiske økosystem. I takt med at Shenzhen yderligere styrker sin internationale profil gennem store globale begivenheder, herunder værtskabet for APEC-mødet i 2026 senere på året, udvider Ehub mulighederne for startups til at opbygge internationale partnerskaber, få adgang til udenlandske markeder og indgå i samarbejde med grænseoverskridende innovationsmiljøer

På VivaTech ledede Ehub en delegation bestående af seks startups fra Hongkong til Paris, herunder Vispek, GEE•D, InnAIO, SkylandX, GastroEase Biotech og i2Cool, som repræsenterer sektorer som kunstig intelligens, bioteknologi, grøn teknologi og smart hardware.

Under hele udstillingen præsenterede delegationen sine løsninger for globale investorer, brancheledere og potentielle forretningspartnere, samtidig med at den deltog i drøftelser om kommercialisering af teknologi, investeringer og talentudvikling. Arrangementet gav de deltagende virksomheder værdifulde muligheder for at udvide deres internationale netværk og udforske nye samarbejdsmuligheder i hele Europa og uden for.

"VivaTech udgør en fremragende platform til at vise GBA's innovationsstyrker frem for verden," sagde Peter Mok, administrerende direktør for Ehub. "Ved at samle iværksættere, investorer og teknologiledere ønsker vi at fremme internationalt samarbejde, skabe nye muligheder for startups og styrke GBA's position som et globalt forbundet innovationscenter."

Tony Gong, marketingchef hos Vispek, udtalte: "Vi har oplevet stor interesse for vores spektralbilledløsninger fra kunder over hele verden, været i dialog med potentielle investorer og identificeret lovende muligheder for samarbejde." Den feedback, vi har modtaget, vil også hjælpe os med yderligere at forbedre vores produkter til de globale markeder."

"Vores teknologier inden for realtidsoversættelse og stemmekloning på millisekundniveau vakte stor interesse blandt internationale købere og investorer. »Vi har solgt alle vores demonstrationsenheder og indgået flere partnerskaber i udlandet, hvilket markerer et yderst vellykket første skridt i vores globale ekspansion," fortalte Eva Yu, partner og leder af den kinesiske afdeling hos InnAIO.

Som en central platform for innovationssamarbejdet mellem Shenzhen og Hongkong forbinder Ehub talent, teknologi og kapital for at fremskynde grænseoverskridende innovation og kommercialisering af forskningsresultater. I tråd med denne mission har fem af Hongkongs universiteter, der er placeret blandt de 100 bedste på QS World University Rankings — herunder University of Hong Kong, The Chinese University of Hong Kong, Hong Kong University of Science and Technology, Hong Kong Polytechnic University og Hong Kong Baptist University — oprettet innovationscentre eller forskningsbaser på Ehub. Deres tilstedeværelse understreger samarbejdet mellem universiteter, erhvervslivet og teknologisektoren, hvilket yderligere styrker GBA's innovationsøkosystem.

Ehub vil udnytte den nuværende fremdrift til fortsat at udvide sit internationale netværk og dermed give næste generations startups de ressourcer, grænseoverskridende platforme og globale forbindelser, der er nødvendige for at kunne ekspandere internationalt.

Om Ehub

Ehub, der er et fælles initiativ fra Qianhai-myndigheden, Hongkongs Forbund af Ungdomsorganisationer og Shenzhens Ungdomsforbund, er en internationalt orienteret platform for innovation og iværksætteri, der officielt påbegyndte sin virksomhed den 7. december 2014.

Ehub fokuserer på strategiske sektorer, herunder kunstig intelligens, kropsbaseret intelligens, livs- og sundhedsteknologier, kultur- og sportsteknologi samt fintech. Det blev udpeget som den eneste nationale grænseoverskridende demonstrationszone for ungdomsinnovation og iværksætteri samt som ungdomsinnovation- og iværksættercentre i Greater Bay Area-regionen mellem Guangdong og Hongkong samt mellem Guangdong, Hongkong og Macao.

Pr. maj 2026 huser Ehub 415 virksomheder, hvoraf 92 er anerkendte nationale højteknologivirksomheder, og samlet set har virksomhederne i parken til dato rejst over 9,5 milliarder RMB i finansiering.

For yderligere oplysninger kan du besøge www.ehub.hk.cn