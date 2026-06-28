Qianhai Ehub presenterer innovasjon i Greater Bay Area til VivaTech Paris 2026

Ehubs debut på VivaTech understreker selskapets voksende rolle som en forbindelse mellom Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area (GBA) og det globale teknologiske økosystemet. I det Shenzhen ytterligere styrker sin internasjonale profil gjennom store globale arrangementer, mellom annet som vert for APEC-messen i 2026 senere i år, utvider Ehub muligheter for oppstart til å bygge internasjonale partnerskap, få tilgang til utenlandske markeder og engasjere seg med grenseoverskridende innovasjonssamfunn.

Under VivaTech ledet Ehub en delegasjon av seks Hong Kong-oppstartsselskaper til Paris, inkludert Vispek, GEE•D, InnAIO, SkylandX, GastroEase Biotech og i2Cool, som representerer sektorer innen kunstig intelligens, bioteknologi, grønn teknologi og smart maskinvare.

I løpet av messen presenterte delegasjonen løsninger for globale investorer, industriledere og potensielle forretningspartnere, med samtidig deltakelse i diskusjoner om teknologi kommersialisering, investering og talentutvikling. Arrangementet ga deltakende selskaper verdifulle muligheter til å utvide sine internasjonale nettverk og utforske nye samarbeid i hele Europa og utover.

«VivaTech gir en utmerket plattform for å verden GBAs innovasjonsstyrker» sa Peter Mok, Ehubs administrerende direktør. «Ved å samle entreprenører, investorer og teknologiledere, tar vi sikte på å fremme internasjonalt samarbeid, skape nye muligheter for oppstartsbedrifter og styrke GBAs posisjon som et globalt tilkoblet innovasjonshub.»

Tony Gong, markedsføringsleder for Vispek, bemerket: «Vi opplevde sterk interesse for våre spektralbildeløsninger fra kunder over hele verden, engasjerte oss med potensielle investorer og identifiserte lovende samarbeidsmuligheter. Tilbakemeldingene vi fikk, vil også hjelpe oss med å videreutvikle produktene våre for globale markeder.»

«Vår oversettelse i sanntid på millisekund-nivå og stemmekloningsteknologier vekte sterk interesse fra internasjonale kjøpere og investorer. Vi solgte ut alle demonstrasjonsenheter, sikret flere utenlandske partnerskapmuligheter, og markerte et svært vellykket første skritt i vår globale ekspansjon», sa Eva Yu, partner og leder av China Business på InnAIO.

Som en viktig plattform for innovasjonssamarbeid mellom Shenzhen og Hong Kong, kobler Ehub talent, teknologi og kapital for å akselerere grenseoverskridende innovasjon og kommersialisering av forskning. For å støtte dette målet, har fem av Hongkongs QS World University Rankings Top 100-universiteter – inkludert The University of Hong Kong, The Chinese University of Hong Kong, The Hong Kong University of Science and Technology, The Hong Kong Polytechnic University og Hong Kong Baptist University – etablert innovasjonssentre eller forskningsbaser ved Ehub. Deres tilstedeværelse fremhever samarbeid mellom universiteter, industri og teknologisektoren, og styrker ytterligere GBAs innovasjonsøkosystem.

Ehub fortsetter å utvide sitt internasjonale nettverk og utstyre neste generasjons oppstartsbedrifter med ressurser, grensekryssende plattformer og globale forbindelser som kreves for å skalere internasjonalt.

Om Ehub

Ehub ble opprettet i samarbeid mellom Qianhai-myndighetene, Hong Kong Federation of Youth Groups og Shenzhen Youth Federation, og er en internasjonalt orientert plattform for innovasjon og entreprenørskap som offisielt startet sin virksomhet 7. desember 2014.

Ehub fokuserer på strategiske sektorer, inkludert kunstig intelligens, legemlig intelligens, liv og helse teknologier, kulturell og sports tech, og fintech. Selskapet ble utnevnt som den eneste nasjonale grenseoverskridende demonstrasjonssonen for ungdomsinovasjon og entreprenørskap, og Guangdong-Hong Kong og Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area ungdomsinovasjon og entreprenørskapsbaser.

Fra mai 2026 huset Ehub 415 bedrifter, hvorav 92 er anerkjente nasjonale høyteknologiske bedrifter, og kollektivt har parkbedriftene samlet inn over 9,5 milliarder RMB i finansiering til dags dato.

For mer informasjon, besøk www.ehub.hk.cn.