Qianhai Ehub tar med sig innovationer från Greater Bay Area till VivaTech Paris 2026

Ehubs debut på VivaTech understryker dess växande roll som en gateway som förbinder Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area (GBA) med det globala tekniska ekosystemet. När Shenzhen ytterligare stärker sin internationella profil genom stora globala evenemang, inklusive värdskapet för APEC-mötet 2026 senare i år, utökar Ehub möjligheterna för startup-företag att bygga internationella partnerskap, nå åt på utländska marknader och engagera sig i gränsöverskridande innovationsgemenskaper.

På VivaTech ledde Ehub en delegation av sex Hongkong-startup-företag till Paris, inklusive Vispek, GEE•D, InnAIO, SkylandX, GastroEase Biotech och i2Cool, som representerar sektorer såsom artificiell intelligens, bioteknik, grön teknik och smart hårdvara.

Under hela utställningen presenterade delegationen sina lösningar för globala investerare, branschledare och potentiella affärspartners, samtidigt som de deltog i samtal om teknikkommersialisering, investeringar och talangutveckling. Evenemanget gav deltagande företag värdefulla möjligheter att utöka sina internationella nätverk och utforska nya samarbeten i och utanför Europa.

"VivaTech tillhandahåller en utmärkt plattform för att visa upp GBA:s innovationsstyrkor för världen", säger Peter Mok, Ehubs VD. "Genom att sammanföra entreprenörer, investerare och teknikledare strävar vi efter att främja internationellt samarbete, skapa nya möjligheter för nystartade företag och stärka GBA:s ställning som ett globalt uppkopplat innovationsnav."

Tony Gong, marknadschef för Vispek, noterade: "Vi möttes av ett starkt intresse för våra spektralbildslösningar från kunder runt om i världen, fick kontakt med potentiella investerare och identifierade lovande samarbetsmöjligheter. Den feedback vi fick kommer också att hjälpa oss att ytterligare förfina våra produkter för globala marknader."

"Vår realtidsöversättning på millisekundnivå och röstkloningstekniker väckte stort intresse hos internationella köpare och investerare. Vi sålde slut på alla demonstrationsenheter och säkrade flera utländska partnerskapsmöjligheter, vilket markerar ett mycket framgångsrikt första steg i vår globala expansion", sade Eva Yu, partner och chef för China Business på InnAIO.

Ehub är en viktig plattform för innovationssamarbete mellan Shenzhen och Hongkong och förbinder talang, teknik och kapital för att påskynda gränsöverskridande innovation och kommersialisering av forskning. För att stödja detta uppdrag har fem av Hongkongs universitet som rankas bland de 100 bästa i QS World University Rankings, däribland The University of Hong Kong, The Chinese University of Hong Kong, The Hong Kong University of Science and Technology, The Hong Kong Polytechnic University och Hong Kong Baptist University, etablerat innovationscenter eller forskningsbaser hos Ehub. Deras närvaro belyser samarbetet mellan universitet, industri och tekniksektor, vilket ytterligare stärker GBA:s innovationsekosystem.

Ehub kommer att fortsätta att expandera sitt internationella nätverk och utrusta nästa generations startup-företag med de resurser, gränsöverskridande plattformar och globala anslutningar som krävs för att växa internationellt.

Om Ehub

Ehub initierades gemensamt av Qianhai Authority, Hong Kong Federation of Youth Groups och Shenzhen Youth Federation och är en internationellt orienterad innovations- och entreprenörsplattform som officiellt startade sin verksamhet den 7 december 2014.

Ehub fokuserar på strategiska sektorer, inklusive artificiell intelligens, förkroppsligad intelligens, livs- och hälsoteknik, kultur- och idrottsteknik samt fintech. Ehub utsågs till den enda nationella gränsöverskridande demonstrationszonen för ungdomsinnovation och entreprenörskap, och Guangdong-Hong Kongs och Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Areas ungdomsinnovation och entreprenörskapsbaser.

Från och med maj 2026 är Ehub hem för 415 företag, varav 92 är erkända nationella högteknologiska företag, och kollektivt har företagen i parken hittills samlat in över 9,5 miljarder RMB i finansiering.

Mer information finns på www.ehub.hk.cn