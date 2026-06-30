Qianhai Ehub tuo Greater Bay Arean innovaatiot VivaTech Paris 2026 -tapahtumaan

Ehubin debyytti VivaTech-tapahtumassa korostaa sen kasvavaa roolia porttina, joka yhdistää Guangdongin, Hongkongin ja Macaon Greater Bay Arean alueen (GBA) globaaliin teknologiaekosysteemiin. Shenzhen vahvistaa kansainvälistä profiiliaan edelleen merkittävien globaalien tapahtumien kautta, mukaan lukien myöhemmin tänä vuonna järjestettävä vuoden 2026 APEC-kokous, ja Ehub laajentaa startup-yritysten mahdollisuuksia luoda kansainvälisiä kumppanuuksia, päästä ulkomaisille markkinoille ja olla vuorovaikutuksessa rajat ylittävien innovaatioyhteisöjen kanssa.

VivaTech-messuilla Ehub johti Pariisiin kuuden hongkongilaisen startup-yrityksen delegaatiota, johon kuuluivat Vispek, GEE•D, InnAIO, SkylandX, GastroEase Biotech ja i2Cool. Yritykset edustivat muun muassa tekoälyä, bioteknologiaa, vihreää teknologiaa ja älylaitteita.

Messujen aikana delegaatio esitteli ratkaisujaan kansainvälisille sijoittajille, alan johtajille ja potentiaalisille liikekumppaneille sekä kävi keskusteluja teknologian kaupallistamisesta, investoinneista ja osaamisen kehittämisestä. Tapahtuma tarjosi osallistuneille yrityksille arvokkaita mahdollisuuksia laajentaa kansainvälisiä verkostojaan ja etsiä uusia yhteistyömahdollisuuksia Euroopassa ja sen ulkopuolella.

"VivaTech tarjoaa erinomaisen alustan, jolla voimme esitellä GBA:n innovaatiovoimia maailmalle", sanoi Ehubin toimitusjohtaja Peter Mok. "Tuomalla yhteen yrittäjiä, sijoittajia ja teknologia-alan johtajia pyrimme edistämään kansainvälistä yhteistyötä, luomaan uusia mahdollisuuksia startup-yrityksille ja vahvistamaan GBA:n asemaa globaalisti verkottuneena innovaatiokeskuksena."

Vispekin markkinointipäällikkö Tony Gong totesi: "Saimme voimakasta kiinnostusta spektrikuvantamisratkaisuja kohtaan asiakkailta ympäri maailmaa, keskustelimme potentiaalisten sijoittajien kanssa ja tunnistimme lupaavia yhteistyömahdollisuuksia. Saamamme palaute auttaa meitä myös kehittämään tuotteitamme edelleen globaaleille markkinoille."

"Millisekuntitason reaaliaikaiset käännös- ja äänen kloonaustekniikkamme herättivät voimakasta kiinnostusta kansainvälisissä ostajissa ja sijoittajissa. Myimme kaikki esittelylaitteet loppuun ja varmistimme useita ulkomaisia kumppanuusmahdollisuuksia, mikä merkitsi erittäin onnistunutta ensimmäistä askelta globaalissa laajentumisessamme", kertoi InnAIO:n osakas ja Kiinan liiketoiminnan johtaja Eva Yu.

Shenzhenin ja Hongkongin innovaatioyhteistyön keskeisenä alustana Ehub yhdistää osaajia, teknologiaa ja pääomaa rajat ylittävän innovaation ja tutkimuksen kaupallistamisen vauhdittamiseksi. Viisi Hongkongin yliopistoa, jotka sijoittuivat QS World University Rankings -listalla 100 parhaan joukkoon – mukaan lukien Hongkongin yliopisto, Hongkongin kiinalainen yliopisto, Hongkongin tiede- ja teknologiayliopisto, Hongkongin polytekninen yliopisto ja Hongkongin baptistiyliopisto – ovat perustaneet innovaatiokeskuksia tai tutkimuskeskuksia Ehubiin tukemaan tätä missiota. Niiden läsnäolo korostaa yliopistojen, teollisuuden ja teknologiasektorin välistä yhteistyötä, mikä vahvistaa entisestään GBA:n innovaatioekosysteemiä.

Tämän kehityksen pohjalta Ehub jatkaa kansainvälisen verkostonsa laajentamista ja tarjoaa seuraavan sukupolven startup-yrityksille resursseja, rajat ylittäviä alustoja ja globaaleja yhteyksiä, joita tarvitaan kansainväliseen laajentumiseen.

Tietoja Ehubista

Qianhai-viranomaisen, Hongkongin nuorisojärjestöjen liiton ja Shenzhenin nuorisoliiton yhdessä perustama Ehub on kansainvälisesti suuntautunut innovaatio- ja yrittäjyysalusta, joka aloitti virallisesti toimintansa 7. joulukuuta 2014.

Ehub keskittyy strategisiin aloihin, kuten tekoälyyn, keholliseen älykkyyteen, elämän- ja terveysteknologioihin, kulttuuri- ja urheiluteknologiaan sekä fintechiin. Se nimettiin ainoaksi kansalliseksi rajat ylittäväksi nuorten innovaatio- ja yrittäjyysdemonstraatioalueeksi sekä Guangdong–Hongkong- ja Guangdong–Hongkong–Macao Greater Bay Arean alueen nuorten innovaatio- ja yrittäjyyskeskukseksi.

Toukokuussa 2026 Ehubissa toimi 415 yritystä, joista 92 on tunnustettuja kansallisia korkean teknologian yrityksiä, ja puiston yritykset ovat tähän mennessä keränneet rahoitusta yhteensä yli 9,5 miljardin juanin verran.

Lisätietoja löytyy osoitteesta www.ehub.hk.cn