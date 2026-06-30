Qianhai Ehub présente les innovations de la Grande Baie au VivaTech Paris 2026

La première participation d'Ehub au VivaTech souligne son rôle croissant en tant que passerelle reliant la région de la Grande Baie de Guangdong-Hong Kong-Macao à l'écosystème technologique mondial. Alors que Shenzhen renforce encore son rayonnement international grâce à des événements mondiaux majeurs, notamment l'organisation du sommet de l'APEC 2026 prévue plus tard cette année, Ehub multiplie les opportunités pour les startups de nouer des partenariats internationaux, d'accéder aux marchés étrangers et de s'impliquer au sein de communautés d'innovation transfrontalières.

À l'occasion du VivaTech, Ehub a conduit à Paris une délégation composée de six startups hongkongaises, parmi lesquelles Vispek, GEE•D, InnAIO, SkylandX, GastroEase Biotech et i2Cool, représentant des secteurs tels que l'intelligence artificielle, la biotechnologie, les technologies vertes et le matériel connecté.

Tout au long du salon, la délégation a présenté ses solutions à des investisseurs internationaux, à des leaders du secteur et à des partenaires commerciaux potentiels, tout en participant à des discussions sur la commercialisation des technologies, l'investissement et le développement des talents. Cet événement a apporté aux entreprises participantes de précieuses occasions d'élargir leurs réseaux internationaux et d'explorer de nouvelles collaborations à travers l'Europe et au-delà.

« VivaTech constitue une excellente vitrine pour présenter au monde entier les atouts de la Grande Baie en matière d'innovation », déclare Peter Mok, directeur général d'Ehub. « En réunissant des entrepreneurs, des investisseurs et des leaders du secteur technologique, nous souhaitons favoriser la collaboration internationale, créer de nouvelles opportunités pour les startups et renforcer la position de la Grande Baie en tant que pôle d'innovation connecté à l'échelle mondiale. »

Tony Gong, directeur marketing de Vispek, déclare : « Nos solutions d'imagerie spectrale ont suscité un vif intérêt auprès de clients du monde entier ; nous avons noué des contacts avec des investisseurs potentiels et identifié des opportunités de collaboration prometteuses ». « Les avis que nous avons recueillis nous aideront également à perfectionner encore davantage nos produits destinés aux marchés internationaux. »

« Nos technologies de traduction en temps réel à l'échelle de la milliseconde et de clonage vocal ont suscité un vif intérêt de la part des acheteurs et investisseurs internationaux. Nous avons écoulé tous nos modèles de démonstration et conclu plusieurs partenariats à l'international, ce qui marque une première étape très réussie dans notre expansion mondiale », déclare Eva Yu, partner et responsable des activités en Chine chez InnAIO.

En tant que plateforme phare de la coopération en matière d'innovation entre Shenzhen et Hong Kong, Ehub met en relation les talents, les technologies et les capitaux afin d'accélérer l'innovation transfrontalière et la commercialisation de la recherche. Dans le cadre de cette mission, cinq universités de Hong Kong classées parmi le top 100 QS World University, à savoir l'Université de Hong Kong, l'Université chinoise de Hong Kong, l'Université des sciences et technologies de Hong Kong, l'Université polytechnique de Hong Kong et l'Université baptiste de Hong Kong, ont créé des centres d'innovation ou des pôles de recherche au sein de l'Ehub. Leur présence met en avant la collaboration entre les universités, l'industrie et le secteur technologique, renforçant ainsi davantage l'écosystème d'innovation de la Grande Baie.

Fort de cette dynamique, Ehub continuera à étendre son réseau international, en mettant à la disposition des startups de nouvelle génération les ressources, les plateformes transfrontalières et les relations internationales nécessaires à leur développement à l'international.

À propos d'Ehub

Lancée conjointement par l'Autorité de Qianhai, la Fédération des associations de jeunesse de Hong Kong et la Fédération de la jeunesse de Shenzhen, Ehub est une plateforme d'innovation et d'entrepreneuriat à vocation internationale qui a officiellement démarré ses activités le 7 décembre 2014.

Ehub se concentre sur des secteurs stratégiques tels que l'intelligence artificielle, l'intelligence incarnée, les technologies liées à la vie et à la santé, les technologies culturelles et sportives, ainsi que la fintech. La plateforme a été désignée comme la seule zone nationale transfrontalière de démonstration dédiée à l'innovation et à l'entrepreneuriat des jeunes, ainsi que comme l'un des pôles d'innovation et d'entrepreneuriat des jeunes de la Grande Baie de Guangdong-Hong Kong et de la Grande Baie de Guangdong-Hong Kong-Macao.

En mai 2026, Ehub comptait 415 entreprises, dont 92 sont reconnues comme des entreprises nationales de haute technologie ; à ce jour, les entreprises du parc ont levé au total plus de 9,5 milliards RMB.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.ehub.hk.cn