Qianhai Ehub lleva la innovación del Área de la Gran Bahía a VivaTech Paris 2026

El debut de Ehub en VivaTech subraya su creciente papel como puerta de entrada que conecta la Gran Área de la Bahía de Guangdong-Hong Kong-Macao (GBA) con el ecosistema tecnológico global. A medida que Shenzhen fortalece su perfil internacional mediante importantes eventos mundiales, como la celebración de la cumbre de la APEC de 2026 a finales de este año, Ehub amplía las oportunidades para que las empresas emergentes establezcan alianzas internacionales, accedan a mercados extranjeros y se relacionen con comunidades de innovación transfronterizas.

En VivaTech, Ehub lideró una delegación de seis empresas emergentes de Hong Kong a París, entre ellas Vispek, GEE•D, InnAIO, SkylandX, GastroEase Biotech e i2Cool, que representan sectores como la inteligencia artificial, la biotecnología, la tecnología verde y el hardware inteligente.

Durante la exposición, la delegación presentó sus soluciones a inversores internacionales, líderes del sector y potenciales socios comerciales, participando en debates sobre la comercialización de tecnología, la inversión y el desarrollo del talento. El evento brindó a las empresas participantes valiosas oportunidades para ampliar sus redes internacionales y explorar nuevas colaboraciones en Europa y otros lugares.

"VivaTech ofrece una excelente plataforma para mostrar al mundo la capacidad de innovación de la Gran Área de la Bahía", declaró Peter Mok, director general de Ehub. "Al reunir a emprendedores, inversores y líderes tecnológicos, buscamos fomentar la colaboración internacional, crear nuevas oportunidades para las empresas emergentes y consolidar la posición de la Gran Área de la Bahía como un centro de innovación conectado globalmente".

Tony Gong, director de Marketing de Vispek señaló, "Recibimos un gran interés por nuestras soluciones de imagen espectral por parte de clientes de todo el mundo, contactamos con potenciales inversores e identificamos prometedoras oportunidades de colaboración. Los comentarios recibidos nos ayudarán a perfeccionar aún más nuestros productos para los mercados globales".

"Nuestras tecnologías de traducción en tiempo real y clonación de voz a nivel de milisegundos atrajeron un gran interés de compradores e inversores internacionales. Vendimos todas las unidades de demostración y aseguramos múltiples oportunidades de colaboración en el extranjero, lo que supone un primer paso muy exitoso en nuestra expansión global", comentó Eva Yu, socia y directora de negocios en China de InnAIO.

Como plataforma clave para la cooperación en innovación entre Shenzhen y Hong Kong, Ehub conecta talento, tecnología y capital para acelerar la innovación transfronteriza y la comercialización de la investigación. Para respaldar esta misión, cinco universidades de Hong Kong clasificadas entre las 100 mejores del mundo según el QS World University Rankings —incluidas la Universidad de Hong Kong, la Universidad China de Hong Kong, la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong, la Universidad Politécnica de Hong Kong y la Universidad Bautista de Hong Kong— han establecido centros de innovación o bases de investigación en Ehub. Su presencia pone de relieve la colaboración entre universidades, industria y el sector tecnológico, fortaleciendo aún más el ecosistema de innovación de la Gran Área de la Bahía.

Aprovechando su impulso, Ehub continuará expandiendo su red internacional, proporcionando a las empresas emergentes de nueva generación los recursos, las plataformas transfronterizas y las conexiones globales necesarias para escalar internacionalmente.

Acerca de Ehub

Ehub, una plataforma de innovación y emprendimiento con orientación internacional impulsada conjuntamente por la Autoridad Qianhai, la Federación de Grupos Juveniles de Hong Kong y la Federación Juvenil de Shenzhen, inició oficialmente sus operaciones el 7 de diciembre de 2014.

Ehub se centra en sectores estratégicos como la inteligencia artificial, la inteligencia incorporada, las tecnologías para la vida y la salud, la tecnología cultural y deportiva, y las fintech. Fue designada como la única zona nacional de demostración transfronteriza para la innovación y el emprendimiento juvenil, así como las bases de innovación y emprendimiento juvenil del Área de la Gran Bahía de Guangdong-Hong Kong y Guangdong-Hong Kong-Macao.

A mayo de 2026, Ehub albergaba 415 empresas, de las cuales 92 eran empresas nacionales de alta tecnología reconocidas. En conjunto, las empresas del parque habían recaudado más de 9.500 millones de RMB en financiación hasta la fecha.

Para más información, visite www.ehub.hk.cn