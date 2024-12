TCL og NBCUniversal indgår partnerskab om at udvide underholdningsudbuddet

En imponerende række NBCUniversal FAST-kanaler kan nu tilgås frit på den reklamefinansierede videostreamingplatform TCL Channel.

LONDON, BERLIN og COPENHAGEN, Danmark, 18. december 2024 /PRNewswire/ -- TCL og NBCUniversal har annonceret en ny aftale, der har til formål at forbedre underholdningsmulighederne for TCL-seere i udvalgte regioner. Denne aftale markerer det første partnerskab mellem de to virksomheder, og den introducerer en række ikoniske NBCUniversal tv-serier til publikum i Europa via disse brandede FAST-kanaler.

TCL fastholder sin status som verdens næststørste tv-mærke med en imponerende markedsandel på 12,5 % og fortsætter med at styrke sin position på det globale tv-marked. Virksomhedens streamingplatform, TCL Channel, har fået et stort publikum på over 24 millioner brugere over hele verden og tilbyder en bred vifte af indhold til et globalt publikum.

Gratis adgang til ikoniske tv-serier på TCL Channel

Seere i regioner som Storbritannien, Tyskland, Holland og de nordiske lande kan nu nyde et udvalg af elskede klassiske tv-serier på TCL Channel. Fan-favorit realityshows fra populære serier som "The Real Housewives", "Top Chef" og "Million Dollar Listing" samt tidlige perler som "The Lone Ranger" er nu også let tilgængelige for TCL-seerne.

Tilgængelige FAST-kanaler for seere i Europa:

1. Bionisk kvinde

2. Nordlig eksponering (kun Storbritannien, Norden og Holland)

3. Xena: Warrior Princess (kun i Storbritannien, Tyskland og Norden)

4. The Real Housewives Channel (kun i Storbritannien og Tyskland)

5. Top Chef (kun i Storbritannien og Tyskland)

6. Million Dollar Listing (kun i Storbritannien)

7. Voltron (kun i Storbritannien, Norden og Nederlandene)

8. He-Man and the Masters of the Universe (kun i Storbritannien, Norden og Holland)

9. She-Ra: Princess of Power (kun i Storbritannien, Norden og Holland)

10. Lassie (kun i Storbritannien, Norden og Nederlandene)

11. The Lone Ranger (kun i Storbritannien, Norden og Holland)

12. Ironside (kun i Tyskland)

13. Made in Chelsea (kun i Tyskland)

Fælles entusiasme og mål

Både TCL og NBCUniversal har udtrykt deres begejstring for samarbejdet. Howie Li, General Manager hos TCL FFalcon, udtrykte sin begejstring for samarbejdet: "Vi er begejstrede for at samarbejde med NBCUniversal. Dette markerer et startpunkt, og i fremtiden vil vi arbejde sammen med NBCUniversal om at bringe mere indhold ind for at give TCL TV-brugere bedre service, samtidig med at vi forbedrer vores tilbud og tjenester til vores annoncører."

"Vi er glade for at samarbejde med TCL og bringe NBCU's serie af FAST-kanaler med vores ikoniske drama-, sci-fi-, reality- og animerede børneserier til TCL's publikum i Europa," sagde Rob Bell, Executive Vice President for Digital Distribution & Global Content Strategy hos NBCUniversal Global TV Distribution.

Sådan får du din TCL Channel App:

Åbn dit TCL-tv : Tænd for dit TCL-tv.

: Tænd for dit TCL-tv. Log ind eller registrer : I øverste venstre hjørne skal du logge ind eller registrere din konto.

: I øverste venstre hjørne skal du logge ind eller registrere din konto. Navigér til dine apps : Find "Dine apps" på hjemmesiden.

: Find "Dine apps" på hjemmesiden. Find TCL Channel App : Stryg til højre, indtil du finder TCL Channel-appen.

: Stryg til højre, indtil du finder TCL Channel-appen. Åbn appen: Klik for at åbne appen, og begynd at nyde det gratis indhold.

Om TCL Elektronik- og TCL-kanal

TCL Electronics (1070.HK) er et førende mærke inden for forbrugerelektronik og førende inden for den globale tv-industri. TCL opererer nu på mere end 160 markeder rundt om i verden. Virksomheden har specialiseret sig i forskning, udvikling og fremstilling af forbrugerelektronikprodukter lige fra tv, lyd, husholdningsapparater, mobile enheder, smarte briller, kommercielle skærme og meget mere.

Om NBCUniversal Global TV Distribution

NBCUniversal Global TV Distribution er ansvarlig for licensering og distribution af NBCUniversal-produkter til alle former for tv og nye medieplatforme i USA, Canada og i over 200 områder internationalt. NBCUniversals indholdsportefølje omfatter et stort og mangfoldigt bibliotek med mere end 6.500 spillefilm og 170.000 tv-episoder, herunder aktuelle og klassiske titler, programmer uden manuskript, børn, sport, nyheder, lange og korte programmer fra Universal Pictures, Focus Features, Universal Television, UCP, Universal International Studios, Sky Studios, Universal Television Alternative Studio, NBC Late Night properties, DreamWorks Animation, Telemundo m.fl. samt lokalt produceret indhold fra hele verden. Global TV Distribution er en afdeling af Comcast NBCUniversal.