TCL och NBCUniversal samarbetar för att bygga ut underhållningsutbudet

En imponerande svit av NBCUniversal FAST-kanaler kan nu nås fritt på den annonsstödda streamingplattformen TCL Channel

LONDON, BERLIN och KÖPENHAMN, Danmark, 18 december, 2024 /PRNewswire/ -- TCL och NBCUniversal har tillkännagett ett nytt avtal som syftar till att förbättra underhållningsalternativen för TCL-tittare i utvalda regioner. Detta avtal utgör det första samarbetet mellan de två företagen, och det introducerar en rad ikoniska NBCUniversal TV-program till europeisk publik via dess FAST-kanaler.

TCL behåller sin ställning som världens näst största TV-märke med en dominerande marknadsandel på 12,5 % och fortsätter att stärka sin position på den globala TV-marknaden. Företagets streamingplattform, TCL Channel, har ett stort antal följare med över 24 miljoner användare över hela världen och erbjuder ett varierat utbud av innehåll till en global publik.

Få åtkomst till ikoniska TV-program på TCL Channel, gratis

Tittare i regioner såsom Storbritannien, Tyskland, Nederländerna och Norden kan nu njuta av ett urval av älskade klassiska TV-program på TCL Channel. Populära realityserier såsom "The Real Housewives", "Top Chef" och "Million Dollar Listing", samt äldre pärlor såsom "The Lone Ranger" är nu lättillgängliga för TCL-tittare.

Tillgängliga FAST-kanaler för tittare i Europa:

1. The Bionic Woman

2. Det ljuva livet i Alaska (endast i Storbritannien, Norden och Nederländerna)

3. Xena: Krigarprinsessan (endast i Storbritannien, Tyskland och Norden)

4. The Real Housewives Channel (endast i Storbritannien och Tyskland)

5. Top Chef (endast i Storbritannien och Tyskland)

6. Million Dollar Listing (endast i Storbritannien)

7. Voltron (endast i Storbritannien, Norden och Nederländerna)

8. He-Man and the Masters of the Universe (endast i Storbritannien, Norden och Nederländerna)

9. She-Ra: Princess of Power (endast i Storbritannien, Norden och Nederländerna)

10. Lassie (endast i Storbritannien, Norden och Nederländerna)

11. The Lone Ranger (endast i Storbritannien, Norden och Nederländerna)

12. Ironside (endast i Tyskland)

13. Made in Chelsea (endast i Tyskland)

Delad entusiasm och gemensamma mål

Både TCL och NBCUniversal har uttryckt sin entusiasm för samarbetet. Howie Li, chef för TCL FFalcon, uttryckte sin entusiasm för samarbetet och sade: "Vi är glada över att samarbeta med NBCUniversal. Detta markerar en utgångspunkt, och i framtiden strävar vi efter att samarbeta med NBCUniversal för att få in mer innehåll för att bättre tjäna TCL TV-användare, samtidigt som vi förbättrar våra erbjudanden och tjänster för våra annonsörer."

"Vi är glada över att få samarbeta med TCL och ta med NBCU:s svit av FAST-kanaler, med ikoniska drama-, sci-fi-, realityserier och animerade barnserier till TCL:s publik i Europa," sade Rob Bell, verkställande vice ordförande för digital distribution och global innehållsstrategi på NBCUniversal Global TV Distribution

Så här skaffar du TCL Channel-appen:

Öppna din TCL TV : Slå på din TCL TV.

: Slå på din TCL TV. Logga in eller registrera dig : I det övre vänstra hörnet loggar du in eller registrerar ditt konto.

: I det övre vänstra hörnet loggar du in eller registrerar ditt konto. Navigera till dina appar : På startsidan hittar du "Dina appar".

: På startsidan hittar du "Dina appar". Hitta TCL Channel-appen : Svep åt höger tills du hittar TCL Channel-appen.

: Svep åt höger tills du hittar TCL Channel-appen. Öppna appen: Klicka för att öppna appen och börja njuta av gratis innehåll.

Om TCL Electronics och TCL Channel

TCL Electronics (1070.HK) är ett ledande varumärke inom konsumentelektronik och ledande inom den globala TV-industrin. Företaget är nu verksamt i fler än 160 marknader runt om i världen. Företaget är specialiserat på forskning, utveckling och tillverkning av konsumentelektronik, däribland TV-apparater, ljudutrustning, hushållsapparater, mobila enheter, smarta glasögon, kommersiella skärmar och mycket mer.

Om NBCUniversal Global TV Distribution

NBCUniversal Global TV Distribution ansvarar för licensiering och distribution av NBCUniversal-produkter till alla former av TV och nya medieplattformar i USA, Kanada och i över 200 territorier internationellt. NBCUniversals portfölj omfattar ett stort och mångsidigt bibliotek med mer än 6 500 långfilmer och 170 000 avsnitt av TV-serier, inklusive aktuella och klassiska titlar, realityserier, dokumentärer, barnprogram, sport, nyheter, långfilmer och kortfilmer från Universal Pictures, Focus Features, Universal Television, UCP, Universal International Studios, Sky Studios, Universal Television Alternative Studio, NBC Late Night, DreamWorks Animation, Telemundo och NBCUniversal, samt lokalt producerat innehåll från hela världen. Global TV Distribution är en företagsdivision inom Comcast NBCUniversal.