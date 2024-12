TCL en NBCUniversal werken samen aan uitbreiding van het entertainmentaanbod

Indrukwekkende reeks NBCUniversal FAST-kanalen nu gratis toegankelijk op het door reclame ondersteunde videostreamingplatform TCL Channel.

LONDEN, BERLIJN en KOPENHAGEN, Denemarken, 18 december 2024 /PRNewswire/ -- TCL en NBCUniversal hebben bekendgemaakt dat ze een nieuwe overeenkomst hebben gesloten om de entertainmentopties voor TCL-kijkers in bepaalde regio's uit te breiden. Deze overeenkomst is de eerste samenwerking tussen de twee bedrijven en laat het publiek in Europa voor het eerst kennismaken met een reeks iconische tv-programma's van NBCUniversal via deze FAST-kanalen.

TCL and NBCUniversal Partner to Expand Entertainment Offerings

TCL is nog altijd 's werelds op één na grootste tv-merk met een indrukwekkend marktaandeel van 12,5% en blijft haar positie op de wereldwijde tv-markt versterken. Het streamingplatform van het bedrijf, TCL Channel, heeft meer dan 24 miljoen gebruikers wereldwijd en biedt een gevarieerd aanbod aan een wereldwijd publiek.

Beroemde tv-programma's gratis te bekijken op TCL Channel

Kijkers in regio's als Groot-Brittannië, Duitsland, Nederland en de Noord-Europese landen kunnen vanaf nu genieten van diverse geliefde klassieke tv-programma's op TCL Channel. Populaire realityprogramma's uit hitseries als "The Real Housewives", "Top Chef" en "Million Dollar Listing", maar ook juweeltjes van vroeger, zoals "The Lone Ranger" zijn nu gemakkelijk te bekijken voor TCL-kijkers.

Toegankelijke FAST-kanalen voor kijkers in Europa:

1. Bionic Woman

2. Northern Exposure (alleen in het Verenigd Koninkrijk, Nederland en de Noord-Europese landen)

3. Xena: Warrior Princess (alleen in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en de Noord-Europese landen)

4. The Real Housewives Channel (alleen in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland)

5. Top Chef (alleen in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland)

6. Million Dollar Listing (alleen in het Verenigd Koninkrijk)

7. Voltron (alleen in het Verenigd Koninkrijk, Nederland en de Noord-Europese landen)

8. He-Man and the Masters of the Universe (alleen in het Verenigd Koninkrijk, Nederland en de Noord-Europese landen)

9. She-Ra: Princess of Power (alleen in het Verenigd Koninkrijk, Nederland en de Noord-Europese landen)

10. Lassie (alleen in het Verenigd Koninkrijk, Nederland en de Noord-Europese landen)

11. The Lone Ranger (alleen in het Verenigd Koninkrijk, Nederland en de Noord-Europese landen)

12. Ironside (alleen in Duitsland)

13. Made in Chelsea (alleen in Duitsland)

Gedeeld enthousiasme en gemeenschappelijke doelen

TCL en NBCUniversal hebben beide hun enthousiasme over de samenwerking uitgesproken. Howie Li, General Manager bij TCL FFalcon, toonde zich enthousiast over de samenwerking en zei: "Het verheugt ons zeer samen te werken met NBCUniversal. Dit is pas het startpunt. We streven ernaar om in de toekomst samen met NBCUniversal meer content te brengen om gebruikers van TCL TV nog beter van dienst te zijn. Daarnaast streven we er ook naar ons aanbod en onze diensten voor adverteerders te verbeteren."

"We zijn verheugd om met TCL samen te werken en de verzameling FAST-kanalen van NBCU met onze beroemde drama-, sciencefiction, reality- en tekenfimseries aan het publiek van TCL in Europa te tonen," aldus Rob Bell, Executive Vice President voor Digital Distribution & Global Content Strategy bij NBCUniversal Global TV Distribution.

Hoe krijgt u de TCL Channel-app?

Uw TCL-tv openen : Zet uw TCL-televisie aan.

: Zet uw TCL-televisie aan. Inloggen of registreren : Log in linksbovenaan of registreer uw account.

: Log in linksbovenaan of registreer uw account. Naar uw apps gaan : Ga op de startpagina naar "Uw apps".

: Ga op de startpagina naar "Uw apps". De TCL Channel-app vinden : Veeg naar rechts totdat u de TCL Channel-app ziet.

: Veeg naar rechts totdat u de TCL Channel-app ziet. De app openen: Klik om de app te openen en te genieten van gratis content.

Over TCL Electronics en het TCL Channel

TCL Electronics (1070.HK) is een toonaangevend bedrijf in de consumentenelektronicasector en de wereldwijde televisiebranche. TCL is momenteel actief in meer dan 160 markten, verspreid over de hele wereld. Het bedrijf is gespecialiseerd in onderzoek, ontwikkeling en productie van consumentenelektronica, zoals tv's, audio, huishoudelijke apparaten, mobiele apparaten, slimme brillen, commerciële displays, enzovoort.

Over NBCUniversal Global TV Distribution

NBCUniversal Global TV Distribution is verantwoordelijk voor het licentiëren en distribueren van NBCUniversal-producten naar alle vormen van televisie- en nieuwemediaplatforms in de VS, Canada en meer dan 200 regio's daarbuiten. De contentportfolio van NBCUniversal omvat een uitgebreide en gevarieerde bibliotheek van meer dan 6500 speelfilms en 170.000 televisieafleveringen, waaronder hedendaagse en klassieke titels, non-scripted programma's, kinderprogramma's, sport, nieuws, lange en korte films van Universal Pictures, Focus Features, Universal Television, UCP, Universal International Studios, Sky Studios, Universal Television Alternative Studio, NBC Late Night properties, DreamWorks Animation, Telemundo, en nog veel meer, naast lokaal geproduceerde content van over de hele wereld. Global TV Distribution is een onderdeel van Comcast NBCUniversal.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2582896/TCL_and_NBCUniversal_Partner_to_Expand_Entertainment_Offerings.jpg