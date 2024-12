TCL ja NBCUniversal muodostavat kumppanuuden laajentaakseen viihdevalikoimia

NBCUniversalin FAST-kanavien vaikuttava valikoima on nyt käytettävissä ilmaiseksi mainoksilla tuetulla TCL Channel -suoratoistoalustalla.

LONTOO, BERLIINI ja KÖÖPENHAMINA, Tanska, 18. joulukuuta 2024 /PRNewswire/ -- TCL ja NBCUniversal ovat ilmoittaneet uudesta sopimuksesta, jonka tarkoituksena on laajentaa TCL:n katsojien viihdevalikoimia tietyillä alueilla. Tämä sopimus merkitsee uutta kumppanuutta näiden kahden yrityksen välillä ja näiden FAST-brändikanavien kautta se tuo NBCUniversalin televisio-ohjelmien ikonisen valikoiman Eurooppalaisen yleisön saataville.

TCL ylläpitää asemaansa maailman toiseksi suurimpana TV-brändinä, jonka markkinaosuus on 12,5 prosenttia, ja se jatkaa asemansa vahvistamista maailmanlaajuisilla TV-markkinoilla. Yrityksen TCL Channel -suoratoistoalusta on kerännyt maailmanlaajuisesti huomattavat 24 miljoonaa käyttäjää ja se tarjoaa kattavan valikoiman sisältöä maailmanlaajuiselle yleisölle.

Katsele ikonisia televisiosarjoja TCL Channelilla ilmaiseksi

Katsojat esimerkiksi Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Saksassa, Alankomaissa ja Pohjoismaissa voivat nyt nauttia rakastettujen, klassisten televisiosarjojen valikoimasta TCL Channelilla. TCL:n katselijat voivat nyt helposti katsella yleisön suosikkirealitysarjoja, kuten "The Real Housewivesiä," "Top Chefia," ja "Million Dollar Listingia" sekä "The Lone Rangerin" kaltaisia vanhempia löytöjä.

Helppokäyttöiset FAST-kanavat Eurooppalaiselle yleisölle:

1. Bionic Woman

2. Northern Exposure (vain Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Pohjoismaissa ja Alankomaissa)

3. Xena: Warrior Princess (vain Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Saksassa ja Pohjoismaissa)

4. The Real Housewives Channel (vain Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Saksassa)

5. Top Chef (vain Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Saksassa)

6. Million Dollar Listing (vain Yhdistyneessä kuningaskunnassa)

7. Voltron (vain Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Pohjoismaissa ja Alankomaissa)

8. He-Man and the Masters of the Universe (vain Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Pohjoismaissa ja Alankomaissa)

9. She-Ra: Princess of Power (vain Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Alankomaissa)

10. Lassie (vain Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Alankomaissa)

11. The Lone Ranger (vain Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Pohjoismaissa ja Alankomaissa)

12. Ironside (vain Saksassa)

13. Made in Chelsea (vain Saksassa)

Yhteinen into ja tavoitteet

Sekä TCL että NBCUniversal ovat ilmaisseet innokkuutensa yhteistyötä kohtaan. Howie Li, TCL FFalconin pääjohtaja, ilmaisi innokkuutensa yhteistyöstä ja sanoi, "Olemme innoissamme muodostaessamme kumppanuuden NBCUniversalin kanssa. Tämä merkitsee lähtöpistettä ja tulevaisuudessa tarvoitteenamme on tuoda lisää sisältöä TCL:n TV-katsojille paremmin ja samalla parantaa valikoimaamme ja palveluitamme mainostajiamme varten yhdessä NBCUniversalin kanssa".

"Meillä on ilo muodostaa kumppanuus TCL:n kanssa ja tuoda NBCU:n ikonisia draamasarjoja, scifiä, realityohjelmia ja animoituja lastensarjoja sisältävä FAST-kanavien valikoima TCL:n katsojien katseltavaksi Euroopassa", sanoi Rob Bell, NBCUniversal Global TV Distributionin digitaalisen jakelun ja maailmanlaajuisen sisältöstrategian varapääjohtaja.

TCL Channel -sovelluksen hankkiminen:

Avaa TCL-televisiosi : käynnistä TCL-televisiosi.

: käynnistä TCL-televisiosi. Kirjaudu sisään tai rekisteröidy : kirjaudu sisään tai rekisteröi tilisi vasemmassa yläkulmassa

: kirjaudu sisään tai rekisteröi tilisi vasemmassa yläkulmassa Navigoi sovelluksiisi : etsi kotisivulta "Sovellukseni".

: etsi kotisivulta "Sovellukseni". Etsi TCL Channel -sovellus : pyyhkäise oikealle, kunnes löydät TCL Channel -sovelluksen.

: pyyhkäise oikealle, kunnes löydät TCL Channel -sovelluksen. Avaa sovellus: klikkaa avataksesi sovelluksen ja nauttiaksesi ilmaisesta sisällöstä.

Tietoa TCL Electronicsista ja TCL Channelista

TCL Electronics (1070.HK) on johtava kuluttajaelektroniikkabrändi ja maailmanlaajuisen televisioteollisuuden johtava toimija. TCL toimii nykyään yli 160 markkina-alueella kautta maailman. Yritys erikoistuu kuluttajaelektroniikkatuotteiden tutkimukseen, kehitystyöhön ja valmistamiseen, joita ovat muiden tuotteiden lisäksi televisiot, äänilaitteet, kodinkoneet, mobiililaitteet, älylasit ja kaupalliset näytöt.

Tietoa NBCUniversal Global TV Distributionista

NBCUniversal Global TV Distribution on vastuussa NBCUniversalin tuotteiden lisensoimisesta ja jakelemisesta kaikille television muodoille ja uusille media-alustoille Yhdysvalloissa, Kanadassa ja yli 200 alueella kansainvälisesti. NBCUniversalin sisältövalikoimaan kuuluu kattava ja monimuotoinen kirjasto, joka sisältää yli 6 500 elokuvaa ja 170 000 tv-episodia, mukaan lukien uutta ja klassista sisältöä, skriptaamattomia ohjelmia, lastenohjelmia, urheilua, uutisia sekä pitkiä ja lyhyitä ohjelmia Universal Picturesilta, Focus Featuresilta, Universal Televisionilta, UCP:lta, Universal International Studiosilta, Sky Studiosilta, Universal Television Alternative Studiolta, NBC Late Night propertiesilta, DreamWorks Animationilta, Telemundolta ja muilta, sekä paikallisesti tuotettua sisältöä kautta maailman. Global TV Distribution on Comcast NBCUniversalin jaosto.