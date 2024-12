TCL og NBCUniversal samarbeider for å utvide underholdningstilbud

En imponerende pakke av NBCUniversal FAST-kanaler kan nå nås fritt på den annonsestøttede streamingplattformen TCL Channel

LONDON, BERLIN og KØBENHAVN, Danmark, 18. desember 2024 /PRNewswire/ -- TCL og NBCUniversal har annonsert en ny avtale som tar sikte på å forbedre underholdningsalternativene for TCL-seere i utvalgte regioner. Denne avtalen markerer det første partnerskapet mellom de to selskapene, og det introduserer en rekke ikoniske NBCUniversal TV-programmer til publikum i Europa via disse merkede FAST-kanalene.

Ved å opprettholde sin status som verdens nest største TV-merke med en dominerende markedsandel på 12,5 prosent, fortsetter TCL å styrke sin posisjon på det globale TV-markedet. Selskapets streamingplattform, TCL Channel, har fått en betydelig tilhengerskare på over 24 millioner brukere over hele verden, og tilbyr et mangfoldig utvalg av innhold til et globalt publikum.

Få tilgang til ikoniske TV-serier på TCL Channel, gratis

Seere i regioner som Storbritannia, Tyskland, Nederland og Norden kan nå nyte et utvalg av populære klassiske TV-programmer på TCL Channel. Realityserier og publikumsfavoritter fra populære program som «The Real Housewives», «Top Chef» og «Million Dollar Listing », samt tidlige perler som «The Lone Ranger» er også nå lett tilgjengelig for TCL-seere.

Tilgjengelige FAST-kanaler for seere i Europa:

1. Bionic Woman

2. Northern Exposure (kun i Storbritannia, Norden og Nederland)

3. Xena: Warrior Princess (kun i Storbritannia, Tyskland og Norden)

4. The Real Housewives Channel (kun i Storbritannia og Tyskland)

5. Top Chef (kun i Storbritannia og Tyskland)

6. Million Dollar Listing (kun i Storbritannia)

7. Voltron (kun i Storbritannia, Norden og Nederland)

8. He-Man and the Masters of the Universe (kun i Storbritannia, Norden og Nederland)

9. She-Ra: Princess of Power (kun i Storbritannia, Norden og Nederland)

10. Lassie (kun i Storbritannia, Norden og Nederland)

11. The Lone Ranger (kun i Storbritannia, Norden og Nederland)

12. Ironside (kun i Tyskland)

13. Made in Chelsea (kun i Tyskland)

Felles entusiasme og mål

Både TCL og NBCUniversal har uttrykt entusiasme for samarbeidet. Howie Li, General Manager i TCL FFalcon, uttrykte sin begeistring for samarbeidet og sa: «Vi er begeistret for å samarbeide med NBCUniversal. Dette markerer et utgangspunkt, og i fremtiden tar vi sikte på å jobbe med NBCUniversal for å bringe inn mer innhold for å gi TCL TV-brukere enda bedre tjenester, samtidig som vi forbedrer våre tilbud og tjenester for annonsørene våre.»

«Vi er glade for å samarbeide med TCL og bringe NBCUs utvalg av FAST-kanaler, med våre ikoniske drama-, sci-fi-, reality- og animerte barneserier, til TCLs publikum i Europa», sa Rob Bell, Executive Vice President of Digital Distribution & Global Content Strategy på NBCUniversal Global TV Distribution

Slik får du din TCL Channel App:

Åpne din TCL-TV : Slå på din TCL-TV.

: Slå på din TCL-TV. Logg inn eller registrer deg : Øverst i venstre hjørne logger du inn eller registrerer kontoen din.

: Øverst i venstre hjørne logger du inn eller registrerer kontoen din. Naviger til dine apper : Finn «Your Apps» på hjemmesiden.

: Finn «Your Apps» på hjemmesiden. Finn TCL Channel-appen : Sveip til høyre til du finner TCL Channel-appen.

: Sveip til høyre til du finner TCL Channel-appen. Åpne appen: Klikk for å åpne appen og begynne å nyte gratis innhold.

Om TCL Electronics og TCL Channel

TCL Electronics (1070.HK) er et ledende forbrukerelektronikkmerke og leder i den globale TV-bransjen. TCL opererer nå i mer enn 160 markeder over hele verden. Selskapet spesialiserer seg på forskning, utvikling og produksjon av forbrukerelektronikkprodukter som spenner fra TV, lyd, husholdningsapparater, mobile enheter, smarte briller, kommersielle skjermer og mer.

Om NBCUniversal Global TV Distribution

NBCUniversal Global TV Distribution er ansvarlig for lisensiering og distribusjon av NBCUniversal-produktet til alle former for fjernsyn og nye medieplattformer i USA, Canada og i over 200 territorier internasjonalt. Innholdsporteføljen til Universal inkluderer et stort og mangfoldig bibliotek med mer enn 6500 spillefilmer og 170 000 TV-episoder, inkludert nye og klassiske titler, ikke-skriptbaserte programmer, barneprogrammer, sport, nyheter, langforms- og kortformsprogrammer fra Universal Pictures, Focus Features, Universal Television, UCP, Universal International Studios, Sky Studios, Universal Television Alternative Studio, NBC Late Night-eiendommer, DreamWorks Animation, Telemundo, NBCUniversal og mer, samt lokalt produsert innhold fra hele verden. Global TV Distribution er en divisjon av Comcast NBCUniversal.