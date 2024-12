TCL et NBCUniversal s'associent pour élargir leur offre de divertissement

Une série impressionnante de chaînes FAST de NBCUniversal est désormais accessible gratuitement sur la plateforme de streaming vidéo financée par la publicité TCL Channel.

LONDRES, BERLIN et COPENHAGUE, Danemark, 18 décembre 2024 /PRNewswire/ -- TCL et NBCUniversal ont annoncé un nouvel accord visant à améliorer les options de divertissement pour les téléspectateurs de TCL dans certaines régions. Cet accord marque le premier partenariat entre les deux sociétés et il introduit une série de programmes télévisés emblématiques de NBCUniversal auprès du public européen par le biais de ces chaînes FAST.

Avec une part de marché de 12,5 %, TCL continue de renforcer sa position sur le marché mondial des téléviseurs, en tant que deuxième marque sur le marché mondial de la télévision. La plateforme de diffusion en continu de l'entreprise, TCL Channel, a attiré plus de 24 millions d'utilisateurs dans le monde entier, en offrant un large éventail de contenus à un public mondial.

Accédez gratuitement à des séries télévisées emblématiques sur TCL Channel

Les téléspectateurs de régions telles que le Royaume-Uni, l'Allemagne, les Pays-Bas et les pays nordiques peuvent désormais profiter d'une sélection de séries télévisées classiques bien-aimées sur TCL Channel. Les émissions de téléréalité préférées des fans, telles que « The Real Housewives », « Top Chef » et « Million Dollar Listing », ainsi que des joyaux anciens comme « The Lone Ranger », sont désormais facilement accessibles aux téléspectateurs de TCL.

Chaînes FAST accessibles aux téléspectateurs européens :

1. Bionic Woman

2. Northern Exposure (uniquement au Royaume-Uni, dans les pays nordiques et aux Pays-Bas)

3. Xena : Warrior Princess (uniquement au Royaume-Uni, en Allemagne et dans les pays nordiques)

4. The Real Housewives Channel (uniquement au Royaume-Uni et en Allemagne)

5. Top Chef (uniquement au Royaume-Uni et en Allemagne)

6. Million Dollar Listing (uniquement au Royaume-Uni)

7. Voltron (uniquement au Royaume-Uni, dans les pays nordiques et aux Pays-Bas)

8. He-Man and the Masters of the Universe (uniquement au Royaume-Uni, dans les pays nordiques et aux Pays-Bas)

9. She-Ra : Princess of Power (uniquement au Royaume-Uni, dans les pays nordiques et aux Pays-Bas)

10. Lassie (uniquement au Royaume-Uni, dans les pays nordiques et aux Pays-Bas)

11. The Lone Ranger (uniquement au Royaume-Uni, dans les pays nordiques et aux Pays-Bas)

12. Ironside (uniquement en Allemagne)

13. Made in Chelsea (uniquement en Allemagne)

Enthousiasme et objectifs communs

Tant TCL que NBCUniversal ont exprimé leur enthousiasme pour la collaboration. Howie Li, directeur général de TCL FFalcon, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à NBCUniversal. Ceci marque un point de départ et, à l'avenir, nous souhaitons travailler avec NBCUniversal pour apporter plus de contenu afin de mieux servir les utilisateurs de TCL TV, tout en améliorant nos offres et nos services pour nos annonceurs. »

« Nous sommes ravis de nous associer à TCL et de proposer aux téléspectateurs de TCL d'Europe la série de chaînes FAST de NBCU, avec nos séries emblématiques de fiction, de science-fiction, de téléréalité et d'animation pour enfants », a déclaré Rob Bell, vice-président exécutif de Digital Distribution & Global Content Strategy (Stratégie de distribution numérique et de contenu mondial) chez NBCUniversal Global TV Distribution.

Comment obtenir votre application de la chaîne TCL :

Ouvrez votre téléviseur TCL : Allumez votre téléviseur TCL.

: Allumez votre téléviseur TCL. Connectez-vous ou inscrivez-vous : Dans le coin supérieur gauche, connectez-vous ou enregistrez votre compte.

: Dans le coin supérieur gauche, connectez-vous ou enregistrez votre compte. Naviguez jusqu'à Vos applications : Sur la page d'accueil, cliquez sur « Vos applications ».

: Sur la page d'accueil, cliquez sur « Vos applications ». Trouvez l'application de la chaîne TCL : Glissez vers la droite jusqu'à ce que vous trouviez l'application TCL Channel.

: Glissez vers la droite jusqu'à ce que vous trouviez l'application TCL Channel. Ouvrez l'application: Cliquez pour ouvrir l'application et commencez à profiter du contenu gratuit.

À propos de TCL Electronics et de la chaîne TCL

TCL Electronics (1070.HK) est une marque d'électronique grand public de premier plan et un leader de l'industrie mondiale de la télévision. TCL est aujourd'hui présente sur plus de 160 marchés dans le monde. L'entreprise est spécialisée dans la recherche, le développement et la fabrication de produits électroniques grand public tels que les téléviseurs, les appareils audio, les appareils ménagers, les appareils mobiles, les lunettes intelligentes, les écrans commerciaux, etc.

À propos de NBCUniversal Global TV Distribution

NBCUniversal Global TV Distribution est responsable de l'octroi de licences et de la distribution des produits de NBCUniversal pour toutes les formes de télévision et de nouveaux médias aux États-Unis, au Canada et dans plus de 200 territoires au niveau mondial. Le portefeuille de contenus de NBCUniversal comprend une bibliothèque vaste et diversifiée de plus de 6 500 longs métrages et 170 000 épisodes de télévision, y compris des titres actuels et classiques, des programmes non scénarisés, des programmes pour enfants, des programmes sportids, des émissions d'information, des programmes longs et courts de Universal Pictures, Focus Features, Universal Television, UCP, Universal International Studios, Sky Studios, Universal Television Alternative Studio, des émissions NBC Late Night détenues, DreamWorks Animation, Telemundo, et plus encore, ainsi que des contenus produits localement dans le monde entier. Global TV Distribution est une division de Comcast NBCUniversal.

