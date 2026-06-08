UGREEN lancerer NASync DXP GT med fokus på hastighed, ydeevne og pålidelighed

BERLIN, 8. juni 2026 /PRNewswire/ -- UGREEN har i dag lanceret NASync DXP GT, en ny serie af NAS-enheder (Network-Attached Storage), der er udviklet til indholdsskabere, brugere af smarte hjem og brugere med stigende lagerbehov, som har brug for hurtige overførsler, stærke multitasking-funktioner og pålidelig privat cloud-ydeevne i hjemmet.

UGREEN NASync DXP GT

Den nye produktserie omfatter to modeller, DXP4800 GT og DXP2800 GT, som er udviklet til at imødekomme forskellige lagringsbehov, men som begge lever op til de samme centrale løfter om ydeevne, hastighed og pålidelighed. DXP4800 GT-modellen med 4 skuffer understøtter op til 144 TB lagerplads kombineret med dobbelt 10 GbE-tilslutning og et indbygget SD-kortstik, mens DXP2800 GT-modellen med 2 skuffer understøtter op til 80 TB.

DXP GT er udstyret med en AMD Ryzen Embedded R2514-processor og op til to 10GbE-porte, hvilket giver brugerne fleksibilitet til at kombinere SATA-, U.2- og M.2-lagringsenheder til krævende lokale arbejdsopgaver døgnet rundt.

Udviklet til at håndtere flaskehalse i moderne hjemmearbejdsopgaver

Indholdsskabere og brugere af smarte hjem har brug for lokal lagerplads, der kan håndtere store mediefiler, konstant kørende automatisering, overvågningsoptagelser og flere selvhostede tjenester, der kører samtidigt.

Med andre lagringsløsninger ender filerne ofte med at ligge spredt på flere drev, store filoverførsler kan bremse kreative projekter, cloud-abonnementer medfører løbende udgifter, og automatiseringen i smarte hjem kan blive afbrudt, når internetforbindelsen går ned. Overvågningsoptagelser kan også være svære at gemme, gennemse og administrere ét centralt sted.

UGREEN præsenterer NASync DXP GT som en løsning på disse almindelige problemer. I stedet for at benytte sig af spredt lagring eller tredjeparts-cloudtjenester kan brugerne oprette en lokal privat cloud, der samler alle deres data ét sted, understøtter hurtige arbejdsgange og giver direkte kontrol over privatlivets fred.

Ydeevne, hastighed og pålidelighed

Kernen i NASync DXP GT-serien er AMD Ryzen Embedded R2514, en 4-kernet processor med 8 tråde, der kører med en hastighed på 3,7 GHz. Den er baseret på en x86-arkitektur og udviklet til drift døgnet rundt, hvilket gør det muligt at køre filoverførsler, planlagte sikkerhedskopieringer, videokonvertering, Docker-containere og andre tjenester samtidigt uden at systemet bliver langsommere. DXP GT understøtter også ECC-hukommelse ved hjælp af et ECC-RAM-modul, der skal købes separat, hvilket hjælper med at opdage og rette hukommelsesfejl og dermed sikre en bedre dataintegritet på lang sigt.

Hvad hastigheden angår, byder denne serie på op til to 10GbE-porte og en række hurtige USB-porte. For kreative kan NAS-enheden tilsluttes som et lokalt drev, hvilket giver hurtigere adgang til filer i høj opløsning, herunder 4K- og 8K-optagelser, uden at man behøver at kopiere filer frem og tilbage. DXP4800 GT har desuden et indbygget SD-kortstik til hurtige sikkerhedskopier, hvilket gør det nemmere for fotografer og kreative at importere og beskytte fotos og videoer.

For brugere af smarte hjem kan Home Assistant, Plex, overvågningskameraer, Paperless og andre tjenester køre sideløbende uden at belaste båndbredden i samme grad. UGREENs nyligt udgivne Surveillance Center-app udvider disse muligheder yderligere ved at understøtte de gængse protokoller og tilbyde en samlet løsning, der dækker alt fra kameraadgang og lagring til livevisning, afspilning og systemadministration.

Opbevaringsfleksibilitet er en anden af de nye produktseriens store styrker. Med understøttelse af SATA, U.2 og M.2 (drev skal købes separat) kan brugerne opbygge lagdelte lagringsstrategier til forskellige opgaver, herunder langtidsarkivering og hyppige læse-/skriveopgaver. UGREEN har udviklet DXP GT for at hjælpe brugerne med at finde den rette balance mellem kapacitet, pålidelighed og hastighed.

Udvidelse af UGREEN NAS-økosystemet

Lanceringen af NASync DXP GT markerer endnu et skridt i udvidelsen af UGREENs NAS-serie. DH tilbyder grundlæggende NAS-lagerplads til daglig brug i hjemmet, DXP er udviklet til brugere, der har brug for højere hastighed og ydeevne, mens iDX byder på lokal AI-drevet intelligens og datastyring af næste generation.

Sammen med de løbende opgraderinger af UGOS giver UGREEN NAS-økosystemet brugerne en klar vej fra smart lagring i entry-level-klassen til højtydende NAS-systemer, i takt med at deres behov vokser.

Pris og tilgængelighed

UGREEN NASync DXP4800 GT lanceres med en vejledende udsalgspris på 659,99 € / 589,99 £, mens DXP2800 GT koster 509,99 € / 459,99 £. Der tilbydes en lanceringsrabat på 10 % på begge modeller via UGREEN NAS officielle butik og Amazon.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2988618/GT.jpg