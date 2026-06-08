UGREEN bringt den NASync DXP GT auf den Markt - mit Fokus auf Geschwindigkeit, Leistung und Zuverlässigkeit

BERLIN, 8. Juni 2026 /PRNewswire/ -- UGREEN hat heute NASync DXP GT vorgestellt, eine neue NAS-Produktreihe (Network-Attached Storage), die speziell für Content-Ersteller, Smart-Home-Nutzer und Anwender mit wachsendem Speicherbedarf entwickelt wurde, die zu Hause schnelle Übertragungsraten, leistungsstarkes Multitasking und zuverlässige Private-Cloud-Leistung benötigen.

UGREEN NASync DXP GT

Die neue Produktreihe umfasst zwei Modelle, den DXP4800 GT und den DXP2800 GT, die auf unterschiedliche Speicheranforderungen zugeschnitten sind, dabei aber alle das gleiche Kernversprechen in Bezug auf Leistung, Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit erfüllen. Das 4-Bay-Modell DXP4800 GT unterstützt bis zu 144 TB Speicherplatz in Kombination mit dualer 10-GbE-Konnektivität und einem integrierten SD-Kartensteckplatz, während das 2-Bay-Modell DXP2800 GT bis zu 80 TB unterstützt.

Angetrieben von einem AMD Ryzen Embedded R2514-Prozessor und mit bis zu zwei 10-GbE-Ports bietet der DXP GT Anwendern die Flexibilität, SATA-, U.2- und M.2-Speicher für anspruchsvolle lokale Workloads rund um die Uhr zu kombinieren.

Entwickelt für die Engpässe moderner Workloads im Privathaushalt

Content-Ersteller und Smart-Home-Nutzer benötigen lokalen Speicher, der mit riesigen Mediendateien, ständig aktiver Automatisierung, Sicherheitsaufnahmen und mehreren gleichzeitig laufenden selbst gehosteten Diensten Schritt halten kann.

Bei anderen Speicherlösungen landen Dateien oft verstreut auf mehreren Laufwerken, große Übertragungen können kreative Projekte verlangsamen, Cloud-Abonnements verursachen laufende Kosten und Smart-Home-Automatisierungen können unterbrochen werden, wenn das Internet ausfällt. Auch Sicherungsaufnahmen lassen sich oft nur schwer an einem zentralen Ort speichern, überprüfen und verwalten.

UGREEN positioniert NASync DXP GT als Lösung für diese häufigen Probleme. Anstatt sich auf fragmentierten Speicher oder Cloud-Dienste von Drittanbietern zu verlassen, können Nutzer eine lokale private Cloud aufbauen, die alle ihre Daten an einem Ort aufbewahrt, schnelle Arbeitsabläufe unterstützt und direkte Kontrolle über den Datenschutz bietet.

Leistung, Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit

Das Herzstück der NASync DXP GT-Reihe ist der AMD Ryzen Embedded R2514, ein 4-Kern-Prozessor mit 8 Threads, der mit 3,7 GHz läuft. Er basiert auf einer x86-Architektur und ist für den 24/7-Einsatz ausgelegt. Damit lassen sich Dateiübertragungen, geplante Backups, Videotranskodierung, Docker-Container und andere Dienste gleichzeitig ausführen, ohne das System zu verlangsamen. Der DXP GT unterstützt zudem ECC-Speicher mit einem separat erhältlichen ECC-RAM-Modul, das dabei hilft, Speicherfehler zu erkennen und zu korrigieren, um eine stärkere langfristige Datenintegrität zu gewährleisten.

Was die Geschwindigkeit angeht, verfügt diese Produktreihe über bis zu zwei 10-GbE-Ports und eine Reihe schneller USB-Anschlüsse. Für Kreative kann das NAS wie ein lokales Laufwerk eingebunden werden, um einen schnelleren Zugriff auf hochauflösende Assets, einschließlich 4K- und 8K-Filmmaterial, zu ermöglichen, ohne dass Dateien hin und her kopiert werden müssen. Der DXP4800 GT verfügt zudem über einen integrierten SD-Kartensteckplatz für schnelle Backups, was es Fotografen und Kreativen erleichtert, Fotos und Videos zu importieren und zu schützen.

Für Smart-Home-Nutzer können Home Assistant, Plex, Sicherheitskameras, Paperless und andere Dienste gemeinsam mit geringeren Bandbreitenkonflikten ausgeführt werden. Die neu veröffentlichte Surveillance-Center-App von UGREEN erweitert diese Funktionen noch weiter, indem sie gängige Protokolle unterstützt und eine durchgängige Verwaltung vom Kamerazugriff und der Speicherung bis hin zur Live-Anzeige, Wiedergabe und Systemverwaltung bietet.

Die Flexibilität bei der Speicherung ist eine weitere große Stärke der neuen Produktreihe. Dank der Unterstützung von SATA, U.2 und M.2 können Nutzer mehrstufige Speicherstrategien für verschiedene Aufgaben entwickeln, darunter Langzeitarchivierung und Workloads mit hoher Lese-/Schreibfrequenz. UGREEN hat den DXP GT entwickelt, um Nutzern zu helfen, die richtige Balance zwischen Kapazität, Zuverlässigkeit und Geschwindigkeit zu finden.

Erweiterung des UGREEN-NAS-Ökosystems

Die Einführung des NASync DXP GT markiert einen weiteren Schritt bei der Erweiterung der UGREEN-NAS-Produktpalette. DH bietet grundlegenden NAS-Speicher für den täglichen Heimgebrauch, DXP ist für Anwender konzipiert, die höhere Geschwindigkeit und Leistung benötigen, während iDX lokale KI-gestützte Intelligenz und Datenmanagement der nächsten Generation bietet.

Zusammen mit den laufenden Upgrades für UGOS bietet das UGREEN-NAS-Ökosystem Anwendern einen klaren Weg vom Smart-Storage der Einstiegsklasse hin zu leistungsstarken NAS-Systemen, wenn ihre Anforderungen wachsen.

Preis und Verfügbarkeit

UGREEN NASync DXP4800 GT wird mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von €659,99 auf den Markt kommen, während DXP2800 GT zu einem Preis von €509,99 erhältlich ist. Ein 10%-iger Einführungsrabatt ist auf beide Modelle über den offiziellen UGREEN NAS Shop und Amazon erhältlich.

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