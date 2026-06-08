UGREEN lance le NASync DXP GT, en mettant l'accent sur la vitesse, la performance et la fiabilité.

BERLIN, 8 juin 2026 /PRNewswire/ -- UGREEN a présenté aujourd'hui le NASync DXP GT, une nouvelle gamme de solutions de stockage en réseau (NAS) conçue pour les créateurs de contenu, les utilisateurs de maisons connectées et ceux dont les besoins de stockage évoluent rapidement. Elle offre des transferts rapides, de solides capacités de traitement multitâche ainsi que des performances fiables pour un cloud privé à domicile.

UGREEN NASync DXP GT

La nouvelle gamme comprend deux modèles, le DXP4800 GT et le DXP2800 GT, qui sont conçus pour répondre à des besoins de stockage différents tout en tenant leur promesse de performance, de vitesse et de fiabilité. Le modèle DXP4800 GT à 4 baies prend en charge jusqu'à 144 To de stockage, associé à une double connectivité 10 GbE et à un emplacement de carte SD intégré, tandis que le modèle DXP2800 GT à 2 baies prend en charge jusqu'à 80 To.

Doté d'un processeur AMD Ryzen Embedded R2514 et de deux ports 10 GbE, le DXP GT permet aux utilisateurs de combiner les stockages SATA, U.2 et M.2 afin de répondre aux charges de travail locales les plus exigeantes, 24 heures sur 24.

Conçu pour éliminer les goulots d'étranglement auxquels sont confrontées les charges de travail domestiques modernes.

Les créateurs de contenu et les utilisateurs de maisons connectées ont besoin d'un espace de stockage local capable de gérer des fichiers multimédias volumineux, une automatisation continue, des flux de vidéosurveillance et plusieurs services auto-hébergés fonctionnant simultanément.

Avec les autres solutions de stockage, les fichiers sont souvent dispersés sur plusieurs disques, les transferts de gros volumes peuvent ralentir les projets créatifs, et les abonnements cloud entraînent des coûts récurrents. Les automatismes de la maison connectée peuvent également être interrompus en cas de panne d'Internet. Par ailleurs, les images de vidéosurveillance peuvent être difficiles à stocker, consulter et gérer de manière centralisée.

UGREEN positionne NASync DXP GT comme une solution à ces frustrations courantes. Au lieu de dépendre d'un stockage fragmenté ou de services cloud tiers, les utilisateurs peuvent créer un cloud privé local qui centralise la conservation de toutes leurs données, prend en charge des flux de travail à grande vitesse et donne un contrôle direct sur la confidentialité.

Performance, vitesse et fiabilité

Au cœur de la gamme NASync DXP GT se trouve le processeur AMD Ryzen Embedded R2514, un processeur à 4 cœurs et 8 threads cadencé à 3,7 GHz. Reposant sur une architecture x86 et conçu pour une utilisation 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, il permet d'exécuter simultanément des transferts de fichiers, des sauvegardes planifiées, du transcodage vidéo, des conteneurs Docker et d'autres services, sans ralentir le système. Le DXP GT prend également en charge la mémoire ECC avec un module RAM ECC acheté séparément, ce qui permet de détecter et de corriger les erreurs de mémoire pour une meilleure intégrité des données à long terme.

En ce qui concerne la vitesse, cette gamme propose jusqu'à deux ports 10 GbE et une série de ports USB rapides. Pour les créateurs, le NAS peut être monté comme un disque local pour accéder plus rapidement aux ressources haute résolution, y compris les séquences 4K et 8K, sans qu'il soit nécessaire de copier les fichiers dans les deux sens. Le DXP4800 GT comprend également un emplacement de carte SD intégré pour des sauvegardes rapides, ce qui permet aux photographes et aux créateurs d'importer et de protéger plus facilement leurs photos et leurs vidéos.

Pour les utilisateurs de maisons intelligentes, Home Assistant, Plex, les caméras de sécurité, Paperless et d'autres services peuvent fonctionner ensemble en saturant moins la bande passante. La nouvelle application Surveillance Center d'UGREEN étend encore cette capacité en prenant en charge les protocoles courants et en assurant une gestion de bout en bout, depuis l'accès aux caméras et le stockage jusqu'à la visualisation en direct, la lecture et la gestion du système.

La flexibilité de stockage est un autre atout majeur de la nouvelle gamme. Grâce à la prise en charge des disques SATA, U.2 et M.2 (disques achetés séparément), les utilisateurs peuvent élaborer des stratégies de stockage hiérarchisées pour différentes tâches, notamment l'archivage à long terme et les charges de travail en lecture/écriture haute fréquence. UGREEN a conçu le DXP GT pour aider les utilisateurs à trouver le bon équilibre entre capacité, fiabilité et vitesse.

Développer l'écosystème NAS UGREEN

Le lancement du NASync DXP GT marque une nouvelle étape dans le développement de la gamme NAS d'UGREEN. DH propose une solution de stockage NAS essentielle pour un usage domestique quotidien, DXP s'adresse aux utilisateurs recherchant davantage de vitesse et de performances, tandis qu'iDX intègre une intelligence locale alimentée par l'IA et une nouvelle génération de gestion des données.

Avec les mises à jour continues d'UGOS, l'écosystème NAS d'UGREEN offre aux utilisateurs un parcours clair, allant du stockage intelligent d'entrée de gamme jusqu'aux systèmes NAS haute performance, à mesure que leurs besoins évoluent.

Prix et disponibilité

UGREEN NASync DXP4800 GT est lancé avec un prix de vente conseillé de €659,99 / £589.99, tandis que le DXP2800 GT est vendu au prix de €509,99 / £459.99. Une remise de lancement de 10 % est disponible sur les deux modèles via la boutique officielle UGREEN NAS et Amazon.

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