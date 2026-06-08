UGREEN lanserar NASync DXP GT med fokus på hastighet, prestanda och tillförlitlighet

BERLIN, 8 juni 2026 /PRNewswire/ -- UGREEN presenterade idag NASync DXP GT, en ny uppsättning Network-Attached Storage (NAS) byggd för innehållsskapare, smarta hemanvändare och användare med växande lagringsbehov som behöver snabba överföringar, starka multitaskingfunktioner och pålitlig privat molnprestanda hemma.

UGREEN NASync DXP GT

Den nya serien innehåller två modeller, DXP4800 GT och DXP2800 GT, som är utformade för att möta olika lagringsbehov samtidigt som de delar samma kärnlöfte om prestanda, hastighet och tillförlitlighet. DXP4800 GT-modellen med 4 fack stöder upp till 144 TB lagring kombinerat med dubbel 10GbE-anslutning och inbyggd SD-kortplats, medan DXP2800 GT-modellen med 2 fack stöder upp till 80 TB.

DXP GT drivs av en AMD Ryzen Embedded R2514-processor och med upp till två 10GbE-portar ger den användarna flexibilitet att kombinera SATA, U.2- och M.2-lagring för krävande lokala arbetsbelastningar dygnet runt.

Byggd för flaskhalsar i moderna hemarbetsbelastningar

Innehållsskapare och smarta hemanvändare behöver lokal lagring som kan hålla jämna steg med massiva mediefiler, alltid på automatisering, säkerhetsmaterial och flera självhostade tjänster som körs samtidigt.

Med andra lagringslösningar hamnar filer ofta utspridda över flera enheter, stora överföringar kan sakta ner kreativa projekt, molnprenumerationer lägger till löpande kostnader och smarta hemmasystem kan störas när internet går ner. Säkerhetsbilder kan också vara svåra att lagra, granska och hantera på en central plats.

UGREEN placerar NASync DXP GT som en lösning på dessa vanliga frustrationer. Istället för att förlita sig på fragmenterad lagring eller molntjänster från tredjepart kan användarna bygga ett lokalt privat moln som håller all deras data på ett ställe, stöder höghastighets arbetsflöden och ger direkt kontroll över integriteten.

Prestanda, hastighet och tillförlitlighet

I hjärtat av NASync DXP GT-serien finns AMD Ryzen Embedded R2514, en processor med 4-kärnor och 8-trådar som körs i 3,7 GHz. Byggd på en x86-arkitektur och utformad för användning dygnet runt, gör den det möjligt för filöverföringar, schemalagda säkerhetskopior, videotranskodning, Docker-containrar och andra tjänster att köra samtidigt utan att sakta ner systemet. DXP GT stöder också ECC-minne med en separat köpt ECC-RAM-modul, vilket hjälper till att upptäcka och korrigera minnesfel för starkare långsiktig dataintegritet.

När det gäller hastighet har denna uppsättning upp till två 10GbE-portar och en rad snabba USB-portar. För skapare kan NAS monteras som en lokal enhet för snabbare åtkomst till högupplösta tillgångar, inklusive 4K och 8K-bilder, utan att behöva kopiera filer fram och tillbaka. DXP4800 GT innehåller också en inbyggd SD-kortplats för snabba säkerhetskopior, vilket gör det lättare för fotografer och skapare att importera och skydda foton och videor.

För smarta hemanvändare kan Home Assistant, Plex, säkerhetskameror, Paperless och andra tjänster köras tillsammans med mindre bandbreddskonflikt. UGREENs nyligen släppta Surveillance Center-app utökar den förmågan ytterligare genom att stödja vanliga protokoll och erbjuda helhetshantering, från kameraåtkomst och lagring till livevisning, uppspelning och systemhantering.

Lagringsflexibilitet är en annan stor styrka i den nya uppsättningen. Med stöd för SATA, U.2 och M.2 (enheter köps separat) kan användare bygga upp lagringsstrategier i olika nivåer för olika uppgifter, inklusive långsiktig arkivering och arbetsbelastningar med högfrekvent läsning/skrivning. UGREEN har designat DXP GT för att hjälpa användare att uppnå rätt balans mellan kapacitet, tillförlitlighet och hastighet.

Utvidgning av UGREEN NAS-ekosystemet

Lanseringen av NASync DXP GT markerar ytterligare ett steg i utbyggnaden av UGREEN NAS-serien. DH erbjuder grundläggande NAS-lagring för dagligt hemmabruk, DXP är byggt för användare som behöver mer hastighet och prestanda, medan iDX ger lokal AI-driven intelligens och nästa generations datahantering.

Tillsammans med pågående uppgraderingar av UGOS ger UGREEN NAS-ekosystemet användarna en tydlig väg från smart lagring på grundnivå till högpresterande NAS-system i takt med att deras behov växer.

Pris och tillgänglighet

UGREEN NASync DXP4800 GT lanseras med en MSRP för € 659,99 / £ 589,99, medan DXP2800 GT är prissatt till € 509,99 / £ 459,99. En 10 % lanseringsrabatt finns tillgänglig på båda modellerna via UGREEN NAS officiella butik och Amazon.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2988618/GT.jpg