Bloomberg Media kooperiert mit Cision, um seinen Journalismus in Kommunikations-Workflows einzubringen

Die Partnerschaft erweitert den Zugang zu Volltextinhalten von Bloomberg direkt in CisionOne.

NEW YORK, 8. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Bloomberg Media kündigte heute eine neue Partnerschaft mit Cision an, einem weltweit führenden Anbieter von Verbraucher- und Medieninformationen, um den Zugang zum erstklassigen Volltextjournalismus von Bloomberg direkt in CisionOne, der Medieninformationsplattform von Cision, zu erweitern.

Durch die Integration können berechtigte Abonnenten der Bloomberg.com Group die Berichterstattung von Bloomberg einsehen, verfolgen und darauf reagieren – und zwar parallel zu den Plattform-Tools, die sie bereits nutzen, um Nachrichten zu verfolgen, die Berichterstattung zu analysieren und ihre Kommunikationsstrategie darauf abzustimmen. Die Partnerschaft ermöglicht den Kommunikationsteams in Unternehmen einen nahtlosen Zugang zu erstklassigen Finanz- und Geschäftsberichten von Bloomberg innerhalb bestehender Arbeitsabläufe.

„Die Partnerschaft mit Cision bringt den Journalismus von Bloomberg direkt in ein Umfeld, in dem Kommunikations- und Geschäftsverantwortliche Strategien entwickeln und sich mit Nachrichten beschäftigen", sagt Nick Pimm, Geschäftsführer für den Unternehmensvertrieb bei Bloomberg Media . „Unsere Zielgruppen weisen eine hohe Übereinstimmung auf, und durch diese Zusammenarbeit können wir die Reichweite von Bloomberg Media vergrößern und gleichzeitig unseren gemeinsamen Abonnenten ein nahtloses, integriertes Erlebnis bieten."

„Für Kommunikationsteams ist vertrauenswürdiger Journalismus ein wichtiger Faktor, um die Geschichten, Themen und Marktveränderungen zu verstehen, die für ihre Unternehmen von Bedeutung sind. Diese Partnerschaft ermöglicht Kunden einen einfacheren Zugriff auf die Volltextberichte zu Wirtschaft und Finanzen von Bloomberg Media innerhalb ihres CisionOne-Workflows und unterstützt sie dabei, die Berichterstattung zu überwachen, den Kontext zu verstehen und fundiertere Entscheidungen zu treffen", sagte Stuart Clark, leitender Vizepräsident für Content-Strategie und Partnerschaften bei Cision.

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Bloomberg Media ist das weltweit führende Multiplattform-Medienunternehmen für Wirtschaft und Finanzen, das auf die redaktionellen Ressourcen von mehr als 3.000 Journalisten und Analysten in über 100 Büros auf der ganzen Welt zurückgreift. Bloomberg Media ist das auf Verbraucher ausgerichtete Medienunternehmen von Bloomberg L.P.

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Cision ist der weltweit führende Anbieter von Lösungen für Verbraucher- und Medienanalysen, Kundenbindung sowie Kommunikationslösungen. Wir statten PR- und Unternehmenskommunikations-, Marketing- sowie Social-Media-Fachleute mit den Tools aus, die sie benötigen, um in der heutigen datengesteuerten Welt erfolgreich zu sein. Unsere tiefgreifenden Fachkenntnisse, exklusiven Datenpartnerschaften und preisgekrönten Produkte, darunter CisionOne, Brandwatch, Trajaan und PR Newswire, ermöglichen es mehr als 75.000 Unternehmen und Organisationen, darunter 84 % der Fortune 500, zu sehen und gesehen zu werden, zu verstehen und verstanden zu werden von den Zielgruppen, die für sie am wichtigsten sind.

Kontakt für Medienanfragen: Cision Öffentlichkeitsarbeit per E-Mail an: [email protected]

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