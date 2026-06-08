Bloomberg Media inleder partnerskap med Cision för att integrera sin journalistik i kommunikationsflöden

Partnerskapet utökar tillgången till Bloombergs fulltextinnehåll direkt i CisionOne.

NEW YORK, 8 juni, 2026 /PRNewswire/ -- Bloomberg Media tillkännagav idag ett nytt partnerskap med Cision, en global ledare inom konsument- och medieintelligens, för att utöka tillgången till Bloombergs premiumjournalistik i fulltext direkt i CisionOne, Cisions plattform för medieintelligens.

Genom integrationen kommer berättigade Bloomberg.com Group-prenumeranter att kunna se, bevaka och interagera med Bloombergs rapportering tillsammans med de plattformsverktyg de redan använder för att följa nyheter, analysera mediegenomslag och informera sin kommunikationsstrategi. Partnerskapet ger kommunikationsteam på företagsnivå smidigare tillgång till Bloombergs premiumrapportering inom finans och näringsliv i sina befintliga arbetsflöden.

"Partnerskapet med Cision för Bloombergs journalistik direkt in i en miljö där kommunikations- och företagsledare formar strategier och engagerar sig i nyheter", sade Nick Pimm, Managing Director of Enterprise Sales på Bloomberg Media. "Det finns en stark samstämmighet mellan våra målgrupper, och detta samarbete gör det möjligt för oss att utöka Bloomberg Medias räckvidd samtidigt som vi skapar en sömlös, integrerad upplevelse för våra gemensamma prenumeranter."

"För kommunikationsteam är betrodd journalistik en viktig del av att förstå de berättelser, frågor och marknadsförändringar som är relevanta för deras organisationer. Detta partnerskap ger kunderna enklare tillgång till Bloomberg Medias affärs- och finansrapportering i fulltext inom deras arbetsflöde i CisionOne, vilket hjälper dem att bevaka mediegenomslag, förstå sammanhang och fatta mer välgrundade beslut", sade Stuart Clark, SVP of Content Strategy and Partnerships på Cision.

Om Bloomberg Media

Bloomberg Media är världens ledande multiplattformsmedieföretag inom näringsliv och finans och bygger på de redaktionella resurserna hos fler än 3 000 journalister och analytiker på över 100 redaktioner runt om i världen. Bloomberg Media är Bloomberg L.P:s konsumentinriktade medieorganisation.

Om Cision

Cision är den globala ledaren inom konsument- och medieintelligens, engagemang och kommunikationslösningar. Vi förser yrkesverksamma inom PR- och företagskommunikation, marknadsföring och sociala medier med de verktyg de behöver för att utmärka sig i dagens datadrivna värld. Vår omfattande expertis, exklusiva datapartnerskap och prisbelönta varumärken och produkter som omfattar CisionOne, Brandwatch, Trajaan och PR Newswire, gör det möjligt för över 75 000 företag och organisationer, däribland 84 % av Fortune 500-företagen, att få insyn i och förstås av målgrupperna som är viktigast för dem.

Vid medieförfrågningar, kontakta: Cision Public Relations via [email protected]

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