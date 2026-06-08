Bloomberg Media solmii kumppanuuden Cisionin kanssa tuodakseen journalisminsa viestinnän työnkulkuihin

Uutiset toimittaa

Cision Ltd.

08 kesäk, 2026, 14:00 GMT

Kumppanuus laajentaa pääsyn Bloombergin kokotekstisisältöön suoraan CisionOne-alustalla.

NEW YORK, 8. kesäkuuta 2026 /PRNewswire/ -- Bloomberg Media ilmoitti tänään uudesta kumppanuudesta Cisionin kanssa, joka on maailmanlaajuinen johtaja kuluttaja- ja mediatiedon alalla. Kumppanuuden tarkoituksena on laajentaa pääsyä Bloombergin korkealaatuiseen kokotekstijournalismiin suoraan CisionOne-alustalla, joka on Cisionin mediatiedon alusta. 

Continue Reading
Bloomberg_Media_Logo
Bloomberg_Media_Logo

Integraation ansiosta kelpoiset Bloomberg.com-ryhmän tilaajat voivat tarkastella, seurata ja hyödyntää Bloombergin uutisointia yhdessä niiden alustatyökalujen kanssa, joita he jo käyttävät uutisten seuraamiseen, uutisoinnin analysointiin ja viestintästrategian suunnitteluun.
 Kumppanuus tarjoaa yritysten viestintätiimeille entistä saumattomamman pääsyn Bloombergin korkealaatuiseen talous- ja liiketoimintaraportointiin olemassa olevien työnkulkujen puitteissa. 

"Kumppanuus Cisionin kanssa tuo Bloombergin journalismia suoraan ympäristöön, jossa viestinnän ja liiketoiminnan johtajat muovaavat strategiaa ja seuraavat uutisia", sanoo Nick Pimm, Bloomberg Median yritysmyynnin johtaja. "Yleisömme ovat vahvasti samansuuntaiset, ja tämän yhteistyön avulla voimme laajentaa Bloomberg Median tavoittavuutta samalla, kun luomme yhteisille tilaajillemme saumattoman ja integroidun kokemuksen." 

"Viestintätiimeille luotettava journalismi on tärkeä osa niiden organisaatioille merkittävien uutisten, aiheiden ja markkinamuutosten ymmärtämistä. Tämä kumppanuus tarjoaa asiakkaille helpomman pääsyn Bloomberg Median liiketoiminta- ja talousuutisointiin CisionOne-työnkulun sisällä, mikä auttaa heitä seuraamaan uutisointia, ymmärtämään asiayhteyksiä ja tekemään paremmin perusteltuja päätöksiä", sanoi Stuart Clark, Cisionin sisältöstrategian ja kumppanuuksien johtaja. 

Tietoja Bloomberg Mediasta 

Bloomberg Media on maailman johtava liiketoiminta- ja talousalan monialustainen mediayhtiö, joka hyödyntää yli 3 000 toimittajan ja analyytikon toimituksellisia resursseja yli 100 toimistossa ympäri maailmaa. Bloomberg Media on Bloomberg L.P.:n kuluttajille suunnattu mediayhtiö. 

Tietoja Cisionista 

Cision on kuluttaja- ja mediatutkimuksen, sitouttamisen ja viestintäratkaisujen maailmanlaajuinen markkinajohtaja. Tarjoamme PR- ja yritysviestinnän, markkinoinnin ja sosiaalisen median ammattilaisille työkaluja, joita he tarvitsevat menestyäkseen nykypäivän datapohjaisessa maailmassa. Syvä asiantuntemuksemme, eksklusiiviset datakumppanuudet sekä palkitut tuotemerkit ja tuotteet, kuten CisionOneBrandwatchTrajaan ja PR Newswire, mahdollistavat sen, että yli 75 000 yritystä ja organisaatiota, mukaan lukien 84 % Fortune 500 -listan jäsenistä, näkevät ja tulevat nähdyiksi, ymmärtävät ja tulevat ymmärretyksi niille tärkeimmän yleisön toimesta. 

Mediatiedustelut, ota yhteyttä: Cision Public Relations osoitteessa
[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1536983/6003689/Cision_Logo.jpg
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2995222/Bloomberg_Media_Logo.jpg

Lisää tästä lähteestä

Bloomberg Media Partners with Cision to Bring Its Journalism into Communications Workflows

Bloomberg Media Partners with Cision to Bring Its Journalism into Communications Workflows

Bloomberg Media today announced a new partnership with Cision, a global leader in consumer and media intelligence, to expand access to Bloomberg's...
Brandwatchin uusi tutkimus paljastaa "kysymyskuilun" hakutarkoituksen ja sosiaalisen kontekstin välillä

Brandwatchin uusi tutkimus paljastaa "kysymyskuilun" hakutarkoituksen ja sosiaalisen kontekstin välillä

Brandwatch, Cision-konserniin kuuluva yhtiö ja sosiaalisen median tiedon ja hallinnan maailmanlaajuinen johtaja, on julkaissut uuden tutkimusraportin ...
Lisää uutisia tästä lähteestä

Tutustu

Advertising

Advertising

Publishing & Information Services

Publishing & Information Services

Multimedia & Internet

Multimedia & Internet

Internet Technology

Internet Technology

Uutisia samankaltaisista aiheista