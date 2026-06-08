Bloomberg Media solmii kumppanuuden Cisionin kanssa tuodakseen journalisminsa viestinnän työnkulkuihin

Kumppanuus laajentaa pääsyn Bloombergin kokotekstisisältöön suoraan CisionOne-alustalla.

NEW YORK, 8. kesäkuuta 2026 /PRNewswire/ -- Bloomberg Media ilmoitti tänään uudesta kumppanuudesta Cisionin kanssa, joka on maailmanlaajuinen johtaja kuluttaja- ja mediatiedon alalla. Kumppanuuden tarkoituksena on laajentaa pääsyä Bloombergin korkealaatuiseen kokotekstijournalismiin suoraan CisionOne-alustalla, joka on Cisionin mediatiedon alusta.

Integraation ansiosta kelpoiset Bloomberg.com-ryhmän tilaajat voivat tarkastella, seurata ja hyödyntää Bloombergin uutisointia yhdessä niiden alustatyökalujen kanssa, joita he jo käyttävät uutisten seuraamiseen, uutisoinnin analysointiin ja viestintästrategian suunnitteluun.

Kumppanuus tarjoaa yritysten viestintätiimeille entistä saumattomamman pääsyn Bloombergin korkealaatuiseen talous- ja liiketoimintaraportointiin olemassa olevien työnkulkujen puitteissa.

"Kumppanuus Cisionin kanssa tuo Bloombergin journalismia suoraan ympäristöön, jossa viestinnän ja liiketoiminnan johtajat muovaavat strategiaa ja seuraavat uutisia", sanoo Nick Pimm, Bloomberg Median yritysmyynnin johtaja. "Yleisömme ovat vahvasti samansuuntaiset, ja tämän yhteistyön avulla voimme laajentaa Bloomberg Median tavoittavuutta samalla, kun luomme yhteisille tilaajillemme saumattoman ja integroidun kokemuksen."

"Viestintätiimeille luotettava journalismi on tärkeä osa niiden organisaatioille merkittävien uutisten, aiheiden ja markkinamuutosten ymmärtämistä. Tämä kumppanuus tarjoaa asiakkaille helpomman pääsyn Bloomberg Median liiketoiminta- ja talousuutisointiin CisionOne-työnkulun sisällä, mikä auttaa heitä seuraamaan uutisointia, ymmärtämään asiayhteyksiä ja tekemään paremmin perusteltuja päätöksiä", sanoi Stuart Clark, Cisionin sisältöstrategian ja kumppanuuksien johtaja.

Tietoja Bloomberg Mediasta

Bloomberg Media on maailman johtava liiketoiminta- ja talousalan monialustainen mediayhtiö, joka hyödyntää yli 3 000 toimittajan ja analyytikon toimituksellisia resursseja yli 100 toimistossa ympäri maailmaa. Bloomberg Media on Bloomberg L.P.:n kuluttajille suunnattu mediayhtiö.

Tietoja Cisionista

Cision on kuluttaja- ja mediatutkimuksen, sitouttamisen ja viestintäratkaisujen maailmanlaajuinen markkinajohtaja. Tarjoamme PR- ja yritysviestinnän, markkinoinnin ja sosiaalisen median ammattilaisille työkaluja, joita he tarvitsevat menestyäkseen nykypäivän datapohjaisessa maailmassa. Syvä asiantuntemuksemme, eksklusiiviset datakumppanuudet sekä palkitut tuotemerkit ja tuotteet, kuten CisionOne, Brandwatch, Trajaan ja PR Newswire, mahdollistavat sen, että yli 75 000 yritystä ja organisaatiota, mukaan lukien 84 % Fortune 500 -listan jäsenistä, näkevät ja tulevat nähdyiksi, ymmärtävät ja tulevat ymmärretyksi niille tärkeimmän yleisön toimesta.

Mediatiedustelut, ota yhteyttä: Cision Public Relations osoitteessa

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