Bloomberg Media s'associe à Cision pour intégrer son journalisme dans les flux de travail de la communication

Ce partenariat élargit l'accès au contenu en texte intégral de Bloomberg directement sur la plateforme CisionOne.

NEW YORK, 8 juin 2026 /PRNewswire/ -- Bloomberg Media a annoncé aujourd'hui un nouveau partenariat avec Cision, un leader mondial de la veille des médias et des tendances de consommation, en vue d'élargir l'accès au journalisme en texte intégral de première qualité de Bloomberg directement dans CisionOne, la plateforme de Cision consacrée à la veille médiatique.

Grâce à cette intégration, les abonnés éligibles du groupe Bloomberg.com pourront consulter, suivre et utiliser les rapports de Bloomberg en même temps que les outils de la plateforme dont ils se servent déjà pour rester au fait de l'actualité, analyser la couverture médiatique et nourrir leur stratégie de communication. Ce partenariat permet aux équipes chargées de la communication des entreprises d'accéder avec plus de fluidité aux rapports financiers et commerciaux de premier ordre de Bloomberg, dans le cadre des flux de travail existants.

« Le partenariat avec Cision apporte le journalisme de Bloomberg directement dans un environnement où les cadres commerciaux et responsables de la communication élaborent leur stratégie et interagissent avec l'actualité », déclare Nick Pimm, directeur général des ventes aux entreprises chez Bloomberg Media. « Comme nos audiences sont en grande partie les mêmes, cette collaboration nous donne les moyens d'étendre la portée de Bloomberg Media tout en proposant à nos abonnés communs une expérience parfaitement intégrée. »

« Un journalisme fiable est un élément important pour aider les équipes de communication à comprendre les récits, les questions et les évolutions du marché qui comptent pour leur entreprise. Grâce à ce partenariat, les clients accèdent plus facilement aux rapports commerciaux et financiers en texte intégral de Bloomberg Media dans le cadre de leur flux de travail CisionOne, afin de pouvoir surveiller la couverture médiatique, comprendre le contexte et prendre des décisions plus éclairées », a commenté Stuart Clark, vice-président principal chargé de la stratégie de contenu et des partenariats chez Cision.

À propos de Bloomberg Media

Leader mondial des médias multiplateformes pour les affaires et la finance, Bloomberg Media s'appuie sur les ressources éditoriales de plus de 3 000 journalistes et analystes dans plus de 100 bureaux à travers le monde. Bloomberg Media est la branche médiatique de Bloomberg L.P. qui s'adresse aux consommateurs.

À propos de Cision

Cision est le chef de file mondial des solutions de communication, d'engagement ainsi que de veille médiatique et des tendances de consommation. Nous fournissons aux professionnels des relations publiques et de la communication d'entreprise, du marketing et des réseaux sociaux les outils dont ils ont besoin pour exceller dans un monde dominé par les données. Nos solides compétences, nos partenariats exclusifs pour le traitement des données et nos produits primés CisionOne, Brandwatch, Trajaan et PR Newswire permettent à plus de 75 000 entreprises et organisations, dont 84 % figurent dans le classement Fortune 500, de voir et d'être vues, de comprendre et d'être comprises par le public qui compte le plus pour elles.

Renseignements pour les médias : veuillez écrire au service de relations publiques de Cision, à l'adresse [email protected]

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