Die Smart City Expo Doha vereint die renommiertesten Experten für Städte im Nahen Osten

Vom 25. bis 26. November werden mehr als 30 internationale Experten auf der Smart City Expo Doha darüber diskutieren, wie technologische Fortschritte zur Entwicklung und Transformation von Städten im Nahen Osten beitragen können, um diese effizienter, nachhaltiger und lebenswerter zu gestalten. Die von der Fira de Barcelona und dem Ministerium für Kommunikation und Informationstechnologie (MCIT) von Katar organisierte Veranstaltung wird sich mit den Auswirkungen der KI in Bereichen wie Mobilität, Design und Stadtmanagement befassen.

BARCELONA, Spanien, 19. November 2025 /PRNewswire/ -- Unter dem Motto „Beyond connectivity: a digital solutions pathway to a smarter, thriving future" (Jenseits der Konnektivität: ein Weg digitaler Lösungen zu einer intelligenteren, prosperierenden Zukunft) umfasst das Programm der SCE Doha 2025 fünf Hauptthemenbereiche: Intelligente digitale Innovation, disruptive Technologien, digitale Wirtschaft und Talente der Zukunft, vernetzte Infrastrukturen und die Verwaltung der Zukunft.

Zu den renommiertesten Referenten zählt Kent Larson, Professor am MIT mit den Schwerpunkten Stadtplanung, Mikrowohnungen und autonome Mobilität, der seine Vision davon präsentieren wird, wie Technologie und menschliche Visionen die Städte der Zukunft prägen können. Der Experte für KI und Innovation, Jesús Serrano, wird sich seinerseits darauf konzentrieren, wie neue Technologien eingesetzt werden können, um echte und effektive Lösungen zu erzielen.

S. E. Reem Al Mansoori, stellvertretende Unterstaatssekretärin für digitale Industrieangelegenheiten im MCIT, wird die Strategie der katarischen Regierung zur städtischen Transformation erläutern. Abschließend wird Ghanim Al-Muftah, Unternehmer aus Katar und FIFA-Botschafter, der an einer Krankheit leidet, die seine Mobilität einschränkt, den Teilnehmern sein beeindruckendes Zeugnis von Resilienz sowie seine Vision für inklusives Design präsentieren.

Dieses Jahr wird die Smart City Expo Doha auf der MWC25 Doha vorgestellt. Die erste MWC-Veranstaltung in der MENA-Region (Naher Osten und Afrika), die von der GSMA in Zusammenarbeit mit dem MCIT organisiert wird, wird voraussichtlich mehr als 200 Referenten und über 200 Aussteller zusammenbringen.

Smart City Expo weltweit

Der Smart City Expo World Congress ist die weltweit führende Veranstaltung zum Thema Smart Cities, die bei ihrer letzten Ausgabe vor zwei Wochen in Barcelona 1.190 Unternehmen, 600 Experten und mehr als 27.000 Besucher zusammenbrachte. Die SCE Doha ist eine der lokalen Ausgaben, die 2025 außerhalb Spaniens organisiert werden, darunter New York (USA), Curitiba (Brasilien), Puebla (Mexiko), Santiago del Estero (Argentinien), Santiago de Chile (Chile), Kuala Lumpur (Malaysia), Cartagena de Indias (Kolumbien) und Tomorrow.City in Shanghai (China). (China).

